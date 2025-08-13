Nagy bajban a fapados légitársaság: bármelyik pillanatban csődbe mehetnek

Hivatalosan is elismerte az egyik legnagyobb amerikai fapados légitársaság, a Spirit Airlines, hogy a cég jövője rendkívül bizonytalan. Mint ismert, a vállalat még tavaly novemberben csődvédelmet kért, miután hosszú éveken át súlyos veszteségekkel küzdött.

Idén tavasszal úgy tűnt, megmenekülnek, miután átszervezések sorozata után ki tudott lépni a csődvédelmi eljárásból. A hivatalos elismerés után a légitársaság részvényei 40 százalékot zuhantak.

A Spirit modellje a már-már irreálisan alacsony repjegyárakkal a covidig működött, ám azóta az emberek már hajlandóak többet kiadni a kényelemért, mint korábban. A légitársaság a jelentések szerint 2020 óta 2,5 milliárd dollár veszteséget halmozott fel.

A nyitókép illusztráció. Fotó: AHMAD AL-RUBAYE / AFP