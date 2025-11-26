Ft
11. 26.
szerda
Németország és Európa

Németország és Európa

2025. november 26. 06:11

Készen állunk arra, hogy kormányzati felelősséget vállaljunk, és ezért is indultunk el.

2025. november 26. 06:11
Alice Weidel
Alice Weidel
Látószög

„A német államháztartás romokban hever, mert a kormány rekordösszegű, akár egy billió eurós adósságot halmoz fel. Ez egyébként a francia helyzethez hasonló, ami most Németországban is fennáll. A német ipar haldoklik vagy menekül a klímaideológia, a belső égésű motorok betiltása, a magas energiaárak és a bürokratikus korlátozások nyomása alatt. Évek óta havonta több tízezer ipari munkahely szűnik meg, havonta több tízezer. 

A 2025-ös évre vonatkozó előrejelzés szerint 22 000 vállalat fog csődbe menni Németországban, ami átlagosan napi 60 vállalatot jelent. Ennyire drámai a helyzet. Nincs pénz a saját polgárok számára. Az emberek a saját bőrükön érzik az elszegényedést, a közterületek elhanyagoltságát és a gazdasági hanyatlást. Változást akarnak, és reményüket belénk vetik. Senki sem tudja tartósan figyelmen kívül hagyni vagy elsöpörni a választók, a demokratikus szuverén akaratát.

Készen állunk arra, hogy kormányzati felelősséget vállaljunk, és ezért is indultunk el. És a tények ereje – erről teljesen meg vagyok győződve – megtöri a baloldali hegemóniát a társadalomban, és ledönti a tűzfalat.

Ez a pillanat gyorsan közeledik. A CDU egyes részeiben is megkezdődött a gondolkodásmód megváltozása. Szász-Anhaltban (Sachsen-Anhaltban), Kelet-Németországban, ahol jövőre választások lesznek, pártunk már 40%-os támogatottságot élvez. Az AfD soraiból származó első tartományi miniszterelnök tehát már karnyújtásnyira van, és ennek nagyon örülök. Egyre nagyobb számú német számára ez egy nagy remény, hogy Németországban, Európában jobbra fordulnak a dolgok.”

Nyitókép: RALF HIRSCHBERGER / AFP

Csubszi
2025. november 26. 08:33
Németország egyetlen reménye az AfD. Így is az utolsó pillanatban lennének
