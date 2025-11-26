„A német államháztartás romokban hever, mert a kormány rekordösszegű, akár egy billió eurós adósságot halmoz fel. Ez egyébként a francia helyzethez hasonló, ami most Németországban is fennáll. A német ipar haldoklik vagy menekül a klímaideológia, a belső égésű motorok betiltása, a magas energiaárak és a bürokratikus korlátozások nyomása alatt. Évek óta havonta több tízezer ipari munkahely szűnik meg, havonta több tízezer.

A 2025-ös évre vonatkozó előrejelzés szerint 22 000 vállalat fog csődbe menni Németországban, ami átlagosan napi 60 vállalatot jelent. Ennyire drámai a helyzet. Nincs pénz a saját polgárok számára. Az emberek a saját bőrükön érzik az elszegényedést, a közterületek elhanyagoltságát és a gazdasági hanyatlást. Változást akarnak, és reményüket belénk vetik. Senki sem tudja tartósan figyelmen kívül hagyni vagy elsöpörni a választók, a demokratikus szuverén akaratát.