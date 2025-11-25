Felerősödött az EU-ellenes hangulat – újabb gazdasági nagyhatalom fordult szembe Németországgal

Energiaárak Európában: Budapest messze a legolcsóbb, Berlin az élmezőnyben
Berlinben négyszer nagyobb az áramár, Amszterdamban hétszer nagyobb a gázár.
Norvégiában egyre nagyobb a türelmetlenség az európai villamosenergia-rendszerrel szemben, és a kormány már a nemzetközi kábelkapcsolatok sorsát is mérlegeli. A vita középpontjában az energiaárak állnak, amelyek a norvég fogyasztók szerint a német döntések miatt szálltak el.
A norvég kormány és a választók egyre elégedetlenebbül szemlélik, hogy az európai villamosenergia-piac működése miatt emelkednek az energiaárak, miközben Berlin ragaszkodása az egységes német árrendszerhez egyre nagyobb terhet ró Oslóra. Terje Aasland norvég energiaügyi miniszter az Euractivnak adott interjúban arról beszélt, hogy Németország döntései közvetlenül hajtják fel az árakat, és ez oda vezethet, hogy Norvégia akár ki is szállhat az európai villamosenergia-piacból.
A gondok forrása Berlin azon törekvése, hogy az ország egész területén egységes villamosenergia-árak legyenek. A skandináv országok már régen külön árszektorokra bontották hálózataikat, hogy a fogyasztás közel legyen a termeléshez, de Németország továbbra sem hajlandó követni ezt a példát.
Amikor a technikai használatot nézzük, ez a legjobb megoldás, és nekik is különböző árzónáiknak kellene lenniük”
– mondta Aasland, hozzátéve, hogy a döntés a német politikusok kezében van.
Oslóban egy csúcsidőben vett zuhany akár 4 euróba (1500 forint) is kerülhet pusztán az áramdíj miatt, ami növeli az elégedetlenséget.
A helyzet politikai következményekkel is jár: felerősödött az EU-ellenes hangulat, és egyre többen teszik felelőssé Brüsszelt a drágulásért. Mindez rossz hír a Dániába futó két hatalmas kábel jövőjére nézve, amelyek szerződése idén jár le.
Aasland emlékeztetett arra, hogy a dán–norvég összeköttetések a hetvenes években még kiegyensúlyozott rendszerben működtek: nappal Norvégia küldött áramot dél felé, éjjel pedig Dánia vissza. Azóta azonban minden megváltozott. A megújulók térnyerése miatt a norvég export a kétezres évek óta nagyjából megháromszorozódott, és az ország mára hatalmas nettó áramexportőrré vált.
A norvég fogyasztók viszont attól tartanak, hogy mindez az ő számláik rovására történik.
A gondokat tetézi, hogy Európa egyre inkább az északi vízerőművek stabil termelésére támaszkodik, amikor nem fúj a szél vagy nem süt a nap a kontinensen.
A norvég vízerőmű-rendszer nem tudja egyedül fedezni Európa hiányzó alapterhelését
– tette világossá a miniszter, aki szerint Stockholm és Helsinki is osztja ezt az aggodalmat.
Aasland közölte, hogy csak azután dönt a dán kapcsolatok sorsáról, hogy megkapja az ország hálózatüzemeltetője, a Statnett jelentését.
Az viszont már most látszik, hogy Norvégia egyre inkább teherként éli meg, hogy Berlin hatalmas fogyasztása és erős befolyása alakítja az európai áramrendszert.
A miniszter szerint a helyzet mára gyökeresen más lett, mint amikor az első kábeleket megépítették, és felmerül a kérdés, hogy a jelenlegi rendszer még mindig kölcsönösen előnyös-e.
A feszültségek jól mutatják, hogy az európai villamosenergia-rendszer ma már korántsem működik zökkenőmentesen.
Norvégia a világ egyik vezető olajexportálójaként, bár nem tagja az EU-nak, kulcsszerepet játszik az európai árak kordában tartásában, de egyre kevésbé hajlandó úgy érezni, hogy a terheket egyedül viseli.
