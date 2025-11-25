Felerősödött az EU-ellenes hangulat – újabb gazdasági nagyhatalom fordult szembe Németországgal

Norvégia nem akarja pótolni Európa hiányzó alapterhelését

Aasland emlékeztetett arra, hogy a dán–norvég összeköttetések a hetvenes években még kiegyensúlyozott rendszerben működtek: nappal Norvégia küldött áramot dél felé, éjjel pedig Dánia vissza. Azóta azonban minden megváltozott. A megújulók térnyerése miatt a norvég export a kétezres évek óta nagyjából megháromszorozódott, és az ország mára hatalmas nettó áramexportőrré vált.

A norvég fogyasztók viszont attól tartanak, hogy mindez az ő számláik rovására történik.

A gondokat tetézi, hogy Európa egyre inkább az északi vízerőművek stabil termelésére támaszkodik, amikor nem fúj a szél vagy nem süt a nap a kontinensen.