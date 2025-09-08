Energiaárak Európában: Budapest messze a legolcsóbb, Berlin az élmezőnyben

„Rosszindulat vagy borzalmas hozzá nem értés” – először vétózott az új lengyel elnök, rögtön botrány lett belőle
Berlinben négyszer nagyobb az áramár, Amszterdamban hétszer nagyobb a gázár.
Nem meglepő, hogy a rezsicsökkentésnek köszönhetően augusztusban is Magyarországon volt a legalacsonyabb az Európai Unión belül a lakosság számára a villamos energia és a földgáz bruttó végfelhasználói ára – írja a Világgazdaság. A lap ugyanakkor hozzáteszi, hogy bár csak kismértékben, de egész Európában zuhant az áram bruttó végfelhasználói ára a lakosság számára. A lap az adatokat a finnországi VaasaETT legfrissebb elemzése alapján írta, amely nem országok, hanem fővárosok adatait veti össze.
Ezek szerint
az Európai Unióban a kilowattóránként 9,20 eurócentes budapesti tarifa volt a legalacsonyabb.
Ennél az uniós átlag mintegy két és félszer volt nagyobb, a legmagasabb egységár, a berlini pedig bő négyszer volt nagyobb. A lap felhívta rá a figyelmet, hogy a listán augusztusban Budapest két nem uniós főváros közé került: Kijevben még a magyarországinál is olcsóbb, Belgrádban pedig kicsit drágább volt a lakossági áram.
A finn elemzés adatai szerint a vizsgált budapesti gázár 2,53 eurócent volt augusztusban. Rámutatnak, hogy azonfelül, hogy az unióban ez volt a legalacsonyabb, az uniós átlagnak is csak a negyedét tette ki. A lista élén Stockholm állt, a hazai gázárnál majdnem 14-szer nagyobb árral. Ugyanakkor hozzáteszik, hogy a finn cég és a MEKH is figyelmeztet, hogy ez az összevetés nem reális. A svéd fővárosban ugyanis olyan kevés háztartás használ gázt, hogy az ellátásuk fajlagosan nagyon sokba kerül. Az elemzés szerint érdemesebb a lista második helyén álló Amszterdammal összevetni az adatokat: a budapestihez képest a hétszerese a gáz ára.
Nyitókép: Lionel BONAVENTURE / AFP
