Energiaárak Európában: Budapest messze a legolcsóbb, Berlin az élmezőnyben

Nem meglepő, hogy a rezsicsökkentésnek köszönhetően augusztusban is Magyarországon volt a legalacsonyabb az Európai Unión belül a lakosság számára a villamos energia és a földgáz bruttó végfelhasználói ára – írja a Világgazdaság. A lap ugyanakkor hozzáteszi, hogy bár csak kismértékben, de egész Európában zuhant az áram bruttó végfelhasználói ára a lakosság számára. A lap az adatokat a finnországi VaasaETT legfrissebb elemzése alapján írta, amely nem országok, hanem fővárosok adatait veti össze.

Ezek szerint

az Európai Unióban a kilowattóránként 9,20 eurócentes budapesti tarifa volt a legalacsonyabb.

Ennél az uniós átlag mintegy két és félszer volt nagyobb, a legmagasabb egységár, a berlini pedig bő négyszer volt nagyobb. A lap felhívta rá a figyelmet, hogy a listán augusztusban Budapest két nem uniós főváros közé került: Kijevben még a magyarországinál is olcsóbb, Belgrádban pedig kicsit drágább volt a lakossági áram.

Az áramár mellett a gázár is Budapesten volt a legalacsonyabb az EU-ban