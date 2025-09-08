Ft
Ft
26°C
13°C
Ft
Ft
26°C
13°C
09. 08.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 08.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
áram ár energiaárak gázár

Energiaárak Európában: Budapest messze a legolcsóbb, Berlin az élmezőnyben

2025. szeptember 08. 10:49

Berlinben négyszer nagyobb az áramár, Amszterdamban hétszer nagyobb a gázár.

2025. szeptember 08. 10:49
null

Nem meglepő, hogy a rezsicsökkentésnek köszönhetően augusztusban is Magyarországon volt a legalacsonyabb az Európai Unión belül a lakosság számára a villamos energia és a földgáz bruttó végfelhasználói ára – írja a Világgazdaság. A lap ugyanakkor hozzáteszi, hogy bár csak kismértékben, de egész Európában zuhant az áram bruttó végfelhasználói ára a lakosság számára. A lap az adatokat a finnországi VaasaETT legfrissebb elemzése alapján írta, amely nem országok, hanem fővárosok adatait veti össze. 

Ezek szerint 

az Európai Unióban a kilowattóránként 9,20 eurócentes budapesti tarifa volt a legalacsonyabb. 

Ennél az uniós átlag mintegy két és félszer volt nagyobb, a legmagasabb egységár, a berlini pedig bő négyszer volt nagyobb. A lap felhívta rá a figyelmet, hogy a listán augusztusban Budapest két nem uniós főváros közé került: Kijevben még a magyarországinál is olcsóbb, Belgrádban pedig kicsit drágább volt a lakossági áram.

Az áramár mellett a gázár is Budapesten volt a legalacsonyabb az EU-ban

A finn elemzés adatai szerint a vizsgált budapesti gázár 2,53 eurócent volt augusztusban. Rámutatnak, hogy azonfelül, hogy az unióban ez volt a legalacsonyabb, az uniós átlagnak is csak a negyedét tette ki. A lista élén Stockholm állt, a hazai gázárnál majdnem 14-szer nagyobb árral. Ugyanakkor hozzáteszik, hogy a finn cég és a MEKH is figyelmeztet, hogy ez az összevetés nem reális. A svéd fővárosban ugyanis olyan kevés háztartás használ gázt, hogy az ellátásuk fajlagosan nagyon sokba kerül. Az elemzés szerint érdemesebb a lista második helyén álló Amszterdammal összevetni az adatokat: a budapestihez képest a hétszerese a gáz ára.

Nyitókép: Lionel BONAVENTURE / AFP

***

 

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
optimista-2
•••
2025. szeptember 08. 12:22 Szerkesztve
Ez így tiszta baromság. A kérdés, hogy a 250-300 ezer nettoból hány m³ gázt lehet venni ? És 1500 euróból ? Másképp fogalmazva: havi 3 millióból a berlini ár dupláját is kifizetném. És 6.5 millióból ?
Válasz erre
0
0
aradatisza
2025. szeptember 08. 11:42
Tipikus jobboldali hazugság! Mindegy a vidéki bunkók beveszik.
Válasz erre
0
2
billysparks
2025. szeptember 08. 11:30
Orosz propaganda, jól fizet a Tóni.....
Válasz erre
2
0
kiabrandult-fideszes
•••
2025. szeptember 08. 11:27 Szerkesztve
Ha a Tisza nyer, az valóban egy új esély lehetősége, egy érdekes és izgalmas időszak kezdete. Persze benne van a pakliban az is, hogy óriásit bukik, és a választók visszasomfordálnak a Fideszhez, de maradjunk annál, hogy hatalmas élmény lesz látni, ha egy választáson egy korrupt, ruszkibérenc, pedofil maffiarendszert le tudunk váltani. A másik forgatókönyv, hogy marad minden úgy, ahogy van. Akkor végérvényesen bebizonyosodik, hogy ez a nép nem tartozik Európához, hogy a demokrácia csak egy libernyák huncutság, a hatalmi ágak szétválasztása mindig is csak álhír volt. És akkor nem kell több időt pazarolni itthon: menni kell a "hanyatló Nyugatra". A kontraszelektált agyhalott gombák pedig boldoguljanak tovább a kádár-kockák közepette, nekik az kell, hogy minden nap a szájukba szarjanak. Ha pedig távolabbról nézed ezt a realityt, akkor egyszerűen csak várod, mi lesz. Propagandától függetlenül most dől el a mérleg nyelve: Kelet vagy Nyugat. És valahol van ebben egy furcsa megnyugvás.
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!