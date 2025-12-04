Továbbra is a hátunkat nézi Európa ebben a versenyben

helyenként négyszeres árkülönbséggel.

Forrás: VaasaETT, MEKH, VG-grafika

A gazdasági portál cikkéből az is kiderül, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal modellezése szerint akkor is Magyarország marad az egyik legolcsóbb ország, ha egy háztartás 20 százalékkal túllépi a meghatározott éves átlagfogyasztási keretet. Ez esetben a villamos energia átlagos tarifája 10,85 eurócentre nőne – ami még így is a második legalacsonyabb uniós adat.

A rezsicsökkentett fogyasztási limitek: Áram: évi 2523 kWh Gáz: évi 63 645 MJ

A limit felett már magasabb, piacinak nevezett hatósági árak érvényesek, de ezek is stabilak maradtak – az euróban számolt árak minimális mozgása szinte kizárólag az árfolyamváltozásból adódik. A gazdasági lap figyelmeztet: a nagyobb túlfogyasztás azonban jelentős drágulást eredményezhet.