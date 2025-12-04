Ft
Berlin rezsicsökkentés Európa Stockholm gáz energiaárak lakossági ár

Továbbra is a hátunkat nézi Európa ebben a versenyben

2025. december 04. 15:11

Még mindig az uniós lista élén áll Magyarország a legolcsóbb rezsivel.

2025. december 04. 15:11
null

Bár a felszínen kevés változás történt, a háttérben kifejezetten mozgalmas hónapot zárt Európa lakossági áram- és gázpiaca – írta meg cikkében a Világgazdaság. A portál idézi a finn VaasaETT elemzését, amely szerint 2025 novemberében akár négyszeres áramár- és húszszoros gázárkülönbségek is voltak a kontinensen.

Magyarország továbbra is a legolcsóbb

A több mint tíz éve bevezetett rezsicsökkentés következtében Magyarországon még mindig a legalacsonyabb a lakossági áram- és gázár az egész Európai Unión belül. A vizsgált 33 európai fővárosból csak Kijev előzi meg Budapestet az árak tekintetében.

A budapesti 9,42 eurócentes villamosenergia-tarifa messze elmarad a legdrágább fővárosokétól: Berlinben, Koppenhágában és Bernben a legmagasabbak a díjak, 

helyenként négyszeres árkülönbséggel.

Forrás: VaasaETT, MEKH, VG-grafika

A gazdasági portál cikkéből az is kiderül, hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal modellezése szerint akkor is Magyarország marad az egyik legolcsóbb ország, ha egy háztartás 20 százalékkal túllépi a meghatározott éves átlagfogyasztási keretet. Ez esetben a villamos energia átlagos tarifája 10,85 eurócentre nőne – ami még így is a második legalacsonyabb uniós adat.

A rezsicsökkentett fogyasztási limitek:

Áram: évi 2523 kWh

Gáz: évi 63 645 MJ

A limit felett már magasabb, piacinak nevezett hatósági árak érvényesek, de ezek is stabilak maradtak – az euróban számolt árak minimális mozgása szinte kizárólag az árfolyamváltozásból adódik. A gazdasági lap figyelmeztet: a nagyobb túlfogyasztás azonban jelentős drágulást eredményezhet.

A magyar háztartások terhelése európai szinten is alacsony

A MEKH számításai szerint egy átlagos kétfős magyar háztartás jövedelmének csupán 1,7 százalékát viszi el az áram- és gázszámla, ami Luxemburg után a második legjobb eredmény Európában. A legrosszabb helyzetben Lisszabon (6 százalék), Prága (5,6 százalék) és Szófia (5,2 százalék) vannak.

Norvégia állami beavatkozásra kényszerült

A Világgazdaság kifejti: Európában a legjelentősebb árváltozás Oslót érintette: itt 15 százalékkal drágult a lakossági áram, mivel októberben meredeken emelkedett a Nordpool tőzsdei ára. 

A norvég kormány ezért október 1-jétől új támogatási formát vezetett be: az állam az áramár 75 øre feletti részének 90 százalékát átvállalja, vagy a fogyasztó választhat fix, bruttó 50 ørés tarifát 2026-ig. A választások aránya régiónként változott, így alakult ki a 12,99 eurócentes átlagár.

Gáz: Stockholm továbbra is kiugróan drága

A lakossági gáz messze Stockholm városában kerül a legtöbbe, ahol a 43,64 eurócentes tarifa: háromszorosa az európai átlagnak, tizennégyszerese a budapestinek, huszonegyszerese a kijevinek.

Nyitókép: MTI / Oláh Tibor

