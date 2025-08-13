Ft
08. 13.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
flórián tér főváros káosz közlekedés BKK Karácsony Gergely

Rossz hír a budapesti autósoknak: marad a dugó és a káosz

2025. augusztus 13. 19:49

Tovább tart a felújítás, amit tetéz a város többi részén kialakult tarthatatlan állapot.

2025. augusztus 13. 19:49
Flórián tér

A bontási munkák során feltárt problémák, valamint a déli híd vártnál is rosszabb műszaki állapota miatt változik a Flórián téri felüljárók felújításának ütemezése – közölte a Budapesti Közlekedési Központ szerdán az MTI-vel.

A bontási és marási munkák során – amikor eltávolították a pályaburkolatot és a szórt szigetelést – láthatóvá váltak a vasbeton pályalemez, valamint a kéregbeton addig ismeretlen hibái. A független szakértő jelentős károsodásokat tárt fel a déli híd pályalemezén.

A felüljáró vártnál is rosszabb műszaki állapota akadályozza az új szigetelés megfelelő kialakítását. Ezért olyan – a jelenlegi vállalkozási szerződés feladatain túlmutató – javítások váltak szükségessé, amelyek befolyásolják a kivitelezés költségigényét, ütemezését, és elvégzésük nélkül a pályalemez tovább károsodna.

A feltárt problémák javítása jelentős pluszmunkát igényel, a tervezettnél hosszabb időt vesz igénybe, ezért 

a déli híd részműszaki átadás-átvétele csak novemberben várható. 

A felújítás során a felüljárót az eredetileg tervezettnél többlet műszaki tartalommal, többek között a pályalemez javítását is magában foglalva építik újjá.

A felújítást követően a megújult déli hídon ismét a korábban már megszokott rend szerint haladhat majd a forgalom a Szentendrei útról Pest irányába, akkor az északi hidat zárják majd le. Az északi hídon – ugyanúgy, mint a délin – a bontással és a pályalemez alapos átvizsgálásával kezdődik a felújítás, feltételezhető, hogy a bontást követően hasonló állapottal találkozik a kivitelező, mint a jelenleg felújítás alatt álló déli hídnál – tette hozzá a BKK.

A Mandiner is beszámolt róla, a közlekedési csomópont felújítása március óta tart. A Budapest Közút Zrt. már négy évvel ezelőtt megállapította, a hidak dilatációs szerkezetei, a támaszok, a fejgerendák és az előregyártott gerendákat megtámasztó rövid konzolok áznak, esős, hideg időben rendszeresen kitöredeznek, balesetveszélyt, károkat okozva, a kilátszó acélbetétek erősen rozsdásodnak.

A Flórián téri felüljáró felújítása a vártnál hosszabb ideig tart és drágább lesz, emiatt a szerződést várhatóan módosítani kell, közölte a sajtóval ma a BKK. A hatályos szabályok szerint a BKK kiemelt közbeszerzéseinek ügyeiben a Fővárosi Közgyűlés bír döntési hatáskörrel.

Karácsony Gergely veszélyezteti a fővárosi közlekedést

A Mandiner többször is beszámolt róla, hogy Karácsony Gergely főpolgármester a nyári felújítások idejére ismét elrendelte a pesti rakpart jelentős szakaszának a lezárását, de egyéb intézkedésekkel is jelentős káoszt idézett elő a fővárosi közlekedésben. A munkáltatok ráadásul nagyrészt azonos időben zajlanak, így a budapesti autósok – és több esetben a közösségi közlekedést választók – is komoly forgalmi akadályokkal és megnövekedett eljutási időkkel szembesülhettek a nyári hónapokban is, amikor a forgalom általában jóval kisebb szokott lenni. Ennek ellenére a dugók ezekben a hetekben is mindennaposak.

A közelmúltban az Állami Számvevőszék átfogó jelentéséből az is kiderült, hogy a főváros nem számolt a BKK és a BKV megnövekedett kiadásaival, amelyet a Covid-19 járvány, majd az energiaválság okozott. 

A fővárosi cégeknél feltárt hiányosságok, a szolgáltatás színvonalának romlása és más szabálytalanságok ellenére a vállalatvezetés jelentős összegű prémiumot is kapott, noha annak kifizetése is szabálytalan volt.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

