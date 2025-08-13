Rossz hír a budapesti autósoknak: marad a dugó és a káosz

A bontási munkák során feltárt problémák, valamint a déli híd vártnál is rosszabb műszaki állapota miatt változik a Flórián téri felüljárók felújításának ütemezése – közölte a Budapesti Közlekedési Központ szerdán az MTI-vel.

A bontási és marási munkák során – amikor eltávolították a pályaburkolatot és a szórt szigetelést – láthatóvá váltak a vasbeton pályalemez, valamint a kéregbeton addig ismeretlen hibái. A független szakértő jelentős károsodásokat tárt fel a déli híd pályalemezén.

A felüljáró vártnál is rosszabb műszaki állapota akadályozza az új szigetelés megfelelő kialakítását. Ezért olyan – a jelenlegi vállalkozási szerződés feladatain túlmutató – javítások váltak szükségessé, amelyek befolyásolják a kivitelezés költségigényét, ütemezését, és elvégzésük nélkül a pályalemez tovább károsodna.

A feltárt problémák javítása jelentős pluszmunkát igényel, a tervezettnél hosszabb időt vesz igénybe, ezért

a déli híd részműszaki átadás-átvétele csak novemberben várható.

A felújítás során a felüljárót az eredetileg tervezettnél többlet műszaki tartalommal, többek között a pályalemez javítását is magában foglalva építik újjá.

A felújítást követően a megújult déli hídon ismét a korábban már megszokott rend szerint haladhat majd a forgalom a Szentendrei útról Pest irányába, akkor az északi hidat zárják majd le. Az északi hídon – ugyanúgy, mint a délin – a bontással és a pályalemez alapos átvizsgálásával kezdődik a felújítás, feltételezhető, hogy a bontást követően hasonló állapottal találkozik a kivitelező, mint a jelenleg felújítás alatt álló déli hídnál – tette hozzá a BKK.

A Mandiner is beszámolt róla, a közlekedési csomópont felújítása március óta tart. A Budapest Közút Zrt. már négy évvel ezelőtt megállapította, a hidak dilatációs szerkezetei, a támaszok, a fejgerendák és az előregyártott gerendákat megtámasztó rövid konzolok áznak, esős, hideg időben rendszeresen kitöredeznek, balesetveszélyt, károkat okozva, a kilátszó acélbetétek erősen rozsdásodnak.