Rossz hír a budapesti autósoknak: marad a dugó és a káosz

Szombattól indul a Flórián téri felüljáró rekonstrukciója: erre készüljenek
Érdemes lesz tömegközlekedési eszközöket használni azon a környéken, de várhatóan azokon is megnő a menetidő.
Tovább tart a felújítás, amit tetéz a város többi részén kialakult tarthatatlan állapot.
A bontási munkák során feltárt problémák, valamint a déli híd vártnál is rosszabb műszaki állapota miatt változik a Flórián téri felüljárók felújításának ütemezése – közölte a Budapesti Közlekedési Központ szerdán az MTI-vel.
A bontási és marási munkák során – amikor eltávolították a pályaburkolatot és a szórt szigetelést – láthatóvá váltak a vasbeton pályalemez, valamint a kéregbeton addig ismeretlen hibái. A független szakértő jelentős károsodásokat tárt fel a déli híd pályalemezén.
A felüljáró vártnál is rosszabb műszaki állapota akadályozza az új szigetelés megfelelő kialakítását. Ezért olyan – a jelenlegi vállalkozási szerződés feladatain túlmutató – javítások váltak szükségessé, amelyek befolyásolják a kivitelezés költségigényét, ütemezését, és elvégzésük nélkül a pályalemez tovább károsodna.
A feltárt problémák javítása jelentős pluszmunkát igényel, a tervezettnél hosszabb időt vesz igénybe, ezért
a déli híd részműszaki átadás-átvétele csak novemberben várható.
A felújítás során a felüljárót az eredetileg tervezettnél többlet műszaki tartalommal, többek között a pályalemez javítását is magában foglalva építik újjá.
A felújítást követően a megújult déli hídon ismét a korábban már megszokott rend szerint haladhat majd a forgalom a Szentendrei útról Pest irányába, akkor az északi hidat zárják majd le. Az északi hídon – ugyanúgy, mint a délin – a bontással és a pályalemez alapos átvizsgálásával kezdődik a felújítás, feltételezhető, hogy a bontást követően hasonló állapottal találkozik a kivitelező, mint a jelenleg felújítás alatt álló déli hídnál – tette hozzá a BKK.
A Mandiner is beszámolt róla, a közlekedési csomópont felújítása március óta tart. A Budapest Közút Zrt. már négy évvel ezelőtt megállapította, a hidak dilatációs szerkezetei, a támaszok, a fejgerendák és az előregyártott gerendákat megtámasztó rövid konzolok áznak, esős, hideg időben rendszeresen kitöredeznek, balesetveszélyt, károkat okozva, a kilátszó acélbetétek erősen rozsdásodnak.
A Flórián téri felüljáró felújítása a vártnál hosszabb ideig tart és drágább lesz, emiatt a szerződést várhatóan módosítani kell, közölte a sajtóval ma a BKK. A hatályos szabályok szerint a BKK kiemelt közbeszerzéseinek ügyeiben a Fővárosi Közgyűlés bír döntési hatáskörrel.
A Mandiner többször is beszámolt róla, hogy Karácsony Gergely főpolgármester a nyári felújítások idejére ismét elrendelte a pesti rakpart jelentős szakaszának a lezárását, de egyéb intézkedésekkel is jelentős káoszt idézett elő a fővárosi közlekedésben. A munkáltatok ráadásul nagyrészt azonos időben zajlanak, így a budapesti autósok – és több esetben a közösségi közlekedést választók – is komoly forgalmi akadályokkal és megnövekedett eljutási időkkel szembesülhettek a nyári hónapokban is, amikor a forgalom általában jóval kisebb szokott lenni. Ennek ellenére a dugók ezekben a hetekben is mindennaposak.
A közelmúltban az Állami Számvevőszék átfogó jelentéséből az is kiderült, hogy a főváros nem számolt a BKK és a BKV megnövekedett kiadásaival, amelyet a Covid-19 járvány, majd az energiaválság okozott.
A fővárosi cégeknél feltárt hiányosságok, a szolgáltatás színvonalának romlása és más szabálytalanságok ellenére a vállalatvezetés jelentős összegű prémiumot is kapott, noha annak kifizetése is szabálytalan volt.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert