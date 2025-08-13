Így állapodna meg Putyinnal két perc alatt Trump

Ezek a Trump-Putyin találkozó veszélyei
A Foreign Policy magazin vezető elemzőket kérdezett.
Trump egy riporter kérdésére adott egy frappáns választ.
Donald Trump a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogyan tudna megállapodásra jutni Vlagyimir Putyinnal. Az amerikai elnök kijelentette: szerinte mindössze két perc alatt képes lenne megegyezni az orosz elnökekkel. Egy riporter erre azonnal rákérdezett: „hogyan?”
Erre az amerikai elnök azt mondta, hogy
mert ez a munkám. Üzleteket kötök”.
Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP
