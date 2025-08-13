Ft
Fehér Ház Donald Trump Vlagyimir Putyin

Így állapodna meg Putyinnal két perc alatt Trump

2025. augusztus 13. 20:32

Trump egy riporter kérdésére adott egy frappáns választ.

2025. augusztus 13. 20:32
null

Donald Trump a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogyan tudna megállapodásra jutni Vlagyimir Putyinnal. Az amerikai elnök kijelentette: szerinte mindössze két perc alatt képes lenne megegyezni az orosz elnökekkel. Egy riporter erre azonnal rákérdezett: „hogyan?”

Erre az amerikai elnök azt mondta, hogy 

mert ez a munkám. Üzleteket kötök”.

Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP

templar62
2025. augusztus 13. 20:53
Úgyis elmarad a tali , tuti .
Sróf
2025. augusztus 13. 20:47
És a mandiner ehhez nyitóképként a világ egyik legótvarabb háborús férgét (John Bolton) találta a legmegfelelőbbnek, akit Trump az előző ciklusa alatt kibaszott.
