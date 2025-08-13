Ft
08. 13.
szerda
Pokrovszk Putyin Trump iparváros világháború

Nagy bajban az ukrán város – összevonták seregeiket az oroszok

2025. augusztus 13. 19:10

Ott, ahol a háború legvéresebb összecsapása zajlott, sem volt ennyi orosz katona.

2025. augusztus 13. 19:10
null

A fél világ a pénteki Trump-Putyin csúcstalálkozóra figyel, ezzel egyidőben azonban olyan hírek kerültek nyilvánosságra, miszerint a stratégiai jelentőségű donyecki iparváros, Pokrovszk közelében az oroszok komoly csapatösszevonást hajtottak végre és már legalább

110 ezer orosz katona van a térségben.

Ez a szám több, mint korábban bármikor, ugyanis a háború eddigi legvéresebb csatájában, Bahmutnál. A stratégiai fontosságú városban, melynek elfoglalásában még a Wagner-csoportnak is nagy szerepe volt, a második világháború óta eltelt időszak legvéresebb európai gyalogsági ütközetének tartják, mindkét oldalon több tízezres veszteségekkel. A harcok a jelentések szerint az elmúlt napokban, az elnöki csúcstalálkozó bejelentését követően intenzívebbé váltak. 

Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP

 

 

Dunhill67
2025. augusztus 13. 20:48
porig...
lacika-985
2025. augusztus 13. 20:40
Ha igy megy tovább , lehet Zselé bőre is megszárad péntekig .
Bitrex®
2025. augusztus 13. 20:33
Pokrovszk teljesen be van kerítve. ÉNy felé még el tud menekülni, aki akar. Vagy megadja magát az oroszoknak.
backsplash
2025. augusztus 13. 20:22
Egészen pontosan az a helyzet, hogy beszakadt az ukrán védelem, végük van. Nem Pokrovszk, meg összevonás meg mittudomén. Olvassatok.
