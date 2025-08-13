Nagy bajban az ukrán város – összevonták seregeiket az oroszok

A fél világ a pénteki Trump-Putyin csúcstalálkozóra figyel, ezzel egyidőben azonban olyan hírek kerültek nyilvánosságra, miszerint a stratégiai jelentőségű donyecki iparváros, Pokrovszk közelében az oroszok komoly csapatösszevonást hajtottak végre és már legalább

110 ezer orosz katona van a térségben.

Ez a szám több, mint korábban bármikor, ugyanis a háború eddigi legvéresebb csatájában, Bahmutnál. A stratégiai fontosságú városban, melynek elfoglalásában még a Wagner-csoportnak is nagy szerepe volt, a második világháború óta eltelt időszak legvéresebb európai gyalogsági ütközetének tartják, mindkét oldalon több tízezres veszteségekkel. A harcok a jelentések szerint az elmúlt napokban, az elnöki csúcstalálkozó bejelentését követően intenzívebbé váltak.

Nyitókép: Roman PILIPEY / AFP