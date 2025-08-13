Nagy bajban az ukrán város – összevonták seregeiket az oroszok
2025. augusztus 13. 19:10
Ott, ahol a háború legvéresebb összecsapása zajlott, sem volt ennyi orosz katona.
2025. augusztus 13. 19:10
2 p
4
0
20
Mentés
A fél világ a pénteki Trump-Putyin csúcstalálkozóra figyel, ezzel egyidőben azonban olyan hírek kerültek nyilvánosságra, miszerint a stratégiai jelentőségű donyecki iparváros, Pokrovszk közelében az oroszok komoly csapatösszevonást hajtottak végre és már legalább
110 ezer orosz katona van a térségben.
Ez a szám több, mint korábban bármikor, ugyanis a háború eddigi legvéresebb csatájában, Bahmutnál. A stratégiai fontosságú városban, melynek elfoglalásában még a Wagner-csoportnak is nagy szerepe volt, a második világháború óta eltelt időszak legvéresebb európai gyalogsági ütközetének tartják, mindkét oldalon több tízezres veszteségekkel. A harcok a jelentések szerint az elmúlt napokban, az elnöki csúcstalálkozó bejelentését követően intenzívebbé váltak.
Az orosz hadsereg újabb áttörést ért el Donyeckben, ami erősíti Putyin pozícióját a közelgő találkozón Trumppal. Moszkva az ukrán csapatok kivonását követeli a Donbaszból, ami 7000 km² elvesztését jelentené Kijev számára. Trump ráadásul nyitottnak tűnik az orosz feltételek elfogadására egy esetleges területcsere fejében.
Az orosz hadsereg újabb áttörést ért el Donyeckben, ami erősíti Putyin pozícióját a közelgő találkozón Trumppal. Moszkva az ukrán csapatok kivonását követeli a Donbaszból, ami 7000 km² elvesztését jelentené Kijev számára. Trump ráadásul nyitottnak tűnik az orosz feltételek elfogadására egy esetleges területcsere fejében.