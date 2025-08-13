Ft
08. 13.
szerda
Orbán Viktor is üzent a súlyos balesetet szenvedő Demjén Ferencnek

2025. augusztus 13. 19:28

Műtéti beavatkozásra volt szüksége a zenésznek.

2025. augusztus 13. 19:28
null

Szerda délelőtt jelentették be Demjén Ferenc hivatalos közösségi oldalán, hogy a zenész súlyos balesetet szenvedett otthonában. Mint írták, Demjén felső combtörést szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége.

Felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre! Az ima támogatásokért  és a szimpátiaüzenetekért hálásak vagyunk!”

A poszthoz Orbán Viktor is hozzászólt, a miniszterelnök azt írta:

Gyors gyógyulást kívánok!

Nyitókép: Facebook

 

