Orbán Viktor is üzent a súlyos balesetet szenvedő Demjén Ferencnek

Szerda délelőtt jelentették be Demjén Ferenc hivatalos közösségi oldalán, hogy a zenész súlyos balesetet szenvedett otthonában. Mint írták, Demjén felső combtörést szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége.

Felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre! Az ima támogatásokért és a szimpátiaüzenetekért hálásak vagyunk!”

A poszthoz Orbán Viktor is hozzászólt, a miniszterelnök azt írta:

Gyors gyógyulást kívánok!

