Orbán Viktor is üzent a súlyos balesetet szenvedő Demjén Ferencnek

A halálos versenybalesetek miatt visszavonul a fiatal sportoló
Nem tudta magát túltenni társai tragédiáján.
Műtéti beavatkozásra volt szüksége a zenésznek.
Szerda délelőtt jelentették be Demjén Ferenc hivatalos közösségi oldalán, hogy a zenész súlyos balesetet szenvedett otthonában. Mint írták, Demjén felső combtörést szenvedett, és műtéti beavatkozásra volt szüksége.
Felépülése vélhetően több hetet vesz igénybe, így a lekötött koncertek más időpontban kerülnek megrendezésre! Az ima támogatásokért és a szimpátiaüzenetekért hálásak vagyunk!”
A poszthoz Orbán Viktor is hozzászólt, a miniszterelnök azt írta:
Gyors gyógyulást kívánok!
Nyitókép: Facebook