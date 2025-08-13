Szeles Mónika gyógyíthatatlan betegsége letaglózta a világot

Megrendítő vallomást tett közzé Szeles Mónika: minden idők egyik legnagyszerűbb teniszezője őszintén beszélt arról, hogy évek óta megkeseríti az életét egy súlyos betegség.

A vajdasági magyar származású teniszsztár közösségi oldalán úgy fogalmazott, anno a pályán sok kemény csatát megvívott, de most a pályán kívül kell megvívnia egy myasthenia gravis nevű ellenféllel, amely egy ritka és gyógyíthatatlan autoimmun betegség. Az egymillió főre vetítve nagyjából mindössze 50-200 embert érintő betegség

a végtagok izomgyengeségével, kettős látással, lekonyuló szemhéjakkal, valamint rágási, nyelési és légzési nehézségekkel, beszédproblémákkal járhat,

amelyet az okoz, hogy eddig ismeretlen okból a beteg saját szervezete állít elő tévesen olyan ellenanyagokat, amik az izomzat és motoros idegek közti kapcsolatot gátolják.

Az AP-nek adott interjújában Szeles Mónika elárulta, először három éve fordult orvoshoz, amikor egy családi teniszezés során a labda mellé ütött, mert kettőt látott belőle.

Az elmúlt években sokszor éreztem magamat elszigeteltnek és legyőzöttnek, mert sok olyan tevékenység, amely korábban örömöt okozott, fizikai értelemben is elérhetetlenné vált a betegségem miatt"

– mondta Szeles, aki hozzátette, mint oly sok más kihívás elől, ez elől sem hátrál meg. Az 51 esztendős újvidéki születésű, kilencszeres Grand Slam-győztes klasszis jól tudja, miről beszél: 13 évesen egyedül költözött Jugoszláviából az Egyesült Államokba, ahol aztán már fiatalon világsztárrá vált, mígnem

a karrierjét gyakorlatilag derékba törte egy tébolyult német férfi, aki az 1993-as hamburgi tenisztornán egy 23 centiméteres késsel hátba szúrta, „bosszúból”, amiért Szeles korábban elorozta a világranglista-elsőséget Steffi Graftól.

(Nyitókép: Valery HACHE / AFP)