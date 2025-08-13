Ft
Ft
34°C
15°C
Ft
Ft
34°C
15°C
08. 13.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 13.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
autoimmun betegségek tenisz Szeles Mónika

Szeles Mónika gyógyíthatatlan betegsége letaglózta a világot

2025. augusztus 13. 19:05

A vajdasági magyar származású teniszsztár évek óta küzd egy súlyos, az életét alapjaiban megváltoztató autoimmun betegséggel.

2025. augusztus 13. 19:05
null

Megrendítő vallomást tett közzé Szeles Mónika: minden idők egyik legnagyszerűbb teniszezője őszintén beszélt arról, hogy évek óta megkeseríti az életét egy súlyos betegség.

A vajdasági magyar származású teniszsztár közösségi oldalán úgy fogalmazott, anno a pályán sok kemény csatát megvívott, de most a pályán kívül kell megvívnia egy myasthenia gravis nevű ellenféllel, amely egy ritka és gyógyíthatatlan autoimmun betegség. Az egymillió főre vetítve nagyjából mindössze 50-200 embert érintő betegség 

a végtagok izomgyengeségével, kettős látással, lekonyuló szemhéjakkal, valamint rágási, nyelési és légzési nehézségekkel, beszédproblémákkal járhat,

 amelyet az okoz, hogy eddig ismeretlen okból a beteg saját szervezete állít elő tévesen olyan ellenanyagokat, amik az izomzat és motoros idegek közti kapcsolatot gátolják.

Az AP-nek adott interjújában Szeles Mónika elárulta, először három éve fordult orvoshoz, amikor egy családi teniszezés során a labda mellé ütött, mert kettőt látott belőle. 

Az elmúlt években sokszor éreztem magamat elszigeteltnek és legyőzöttnek, mert sok olyan tevékenység, amely korábban örömöt okozott, fizikai értelemben is elérhetetlenné vált a betegségem miatt"

 – mondta Szeles, aki hozzátette, mint oly sok más kihívás elől, ez elől sem hátrál meg. Az 51 esztendős újvidéki születésű, kilencszeres Grand Slam-győztes klasszis jól tudja, miről beszél: 13 évesen egyedül költözött Jugoszláviából az Egyesült Államokba, ahol aztán már fiatalon világsztárrá vált, mígnem 

a karrierjét gyakorlatilag derékba törte egy tébolyult német férfi, aki az 1993-as hamburgi tenisztornán egy 23 centiméteres késsel hátba szúrta, „bosszúból”, amiért Szeles korábban elorozta a világranglista-elsőséget Steffi Graftól.

(Nyitókép: Valery HACHE / AFP)

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
csanaki
•••
2025. augusztus 13. 20:15 Szerkesztve
A rendszerváltás környékén de sokszor néztem a tévében a meccseidet! Nagyszerűen csináltad, érezhető volt, hogy mekkora lélekkel játszottál. Isten adjon erőt a mostani küzdelmedhez, hogy ismét nyerhess!
Válasz erre
5
0
nanemane-0
2025. augusztus 13. 19:59
Bízunk Benned, hogy itt is nyersz kicsi Mo.
Válasz erre
3
0
Kovacs11
2025. augusztus 13. 19:59
Gyógyulást Szeles Mónikának!
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!