Forrósodik a helyzet: a diplomaták nem hagynák kettesben Trumpot Putyinnal

Ezek a Trump-Putyin találkozó veszélyei
A Foreign Policy magazin vezető elemzőket kérdezett.
Szerintük kell valaki, aki „forgatja a szemét és a fejét rázza”.
Négyszemközti megbeszélésre készül a két nagyhatalom vezetője a pénteki, alaszkai Trump–Putyin csúcson, ami az amerikai diplomaták és szakértők szerint komoly kockázatokat rejt magában – adta hírül a Financial Times.
A lap forrásai attól tartanak, hogy
Putyin hasznot húzhat abból, ha kettesben hagyják az amerikai elnökkel, aki nem rendelkezik a szükséges kompetenciákkal egy ilyen tárgyaláshoz, különösen az ukrajnai háború ügyében.
Ezt is ajánljuk a témában
A Foreign Policy magazin vezető elemzőket kérdezett.
John Bolton volt nemzetbiztonsági tanácsadó úgy nyilatkozott, hogy Trump ritkán készül fel előre nemzetközi egyeztetésekre.
A Focus Online cikke François Hollande volt francia elnököt idézi, aki 2014-ben maga is vezetett béketárgyalásokat Putyinnal, és arra figyelmeztetett:
Trumpnak azt kellene mutatnia, hogy részletes ismeretei vannak a helyzetről. Csak így tudna szembeszállni Putyin »profi hazugságaival«.”
A felkészülés azonban nem csak Trump hajlandóságán múlik. Egy magas rangú amerikai tisztviselő szerint
a hagyományos külpolitikai folyamat Washingtonban, a jelen kormányzatban nagyrészt összeomlott”.
A Nemzetbiztonsági Tanács létszámát drasztikusan csökkentették, és „biztos, hogy Trumpnak nincs egyetlen politikai tanácsadója sem, aki ismeri Oroszországot és Ukrajnát”
– mondta Eric Rubin volt nagykövet.
A külügyi apparátust is negyedével leépítették, több mint 1300 diplomatát bocsátva el, köztük számos orosz–ukrán szakértőt.
A nyilatkozók amiatt is aggódnak, hogy a tárgyalások előkészítését jelenleg Steve Witkoff, diplomáciai tapasztalat nélküli ingatlanmágnás vezeti, aki különmegbízottként felel az orosz kapcsolatokért.
Daniel Fried volt varsói nagykövet szerint létfontosságú lenne, hogy a tárgyaláson
legyen valaki a teremben, aki csak ránéz az elnökre, forgatja a szemét és a fejét rázza, jelezve, ha rossz irányba mennek a dolgok.
A diplomáciai szakértők szerint a múlt sem ad okot derűlátásra. Fiona Hill, Trump egykori Oroszország-szakértője egy 2018-as helsinki Trump–Putyin-találkozót annyira katasztrofálisnak ítélt, hogy már azon gondolkodott, eljátssza, hogy rosszul van, hogy megszakítsa a közös sajtótájékoztatót.
A politikai elemzők szerint a legnagyobb kockázat, hogy Trump – saját bevallása szerint –
megingathatatlanul hisz a karizmájában és abban, hogy meg tudja győzni a partnereit arról, amit logikusnak és helyesnek tart.
Ez azonban szerintük kevés lehet Putyin ellen, különösen akkor, ha az amerikai fél nem rendelkezik kellő szakmai háttérrel, és a felkészülés helyét az improvizáció veszi át.
Ezt is ajánljuk a témában
Pénteken Alaszkában találkozik Vlagyimir Putyin és Donald Trump. Hatalmas a várakozás: vajon betartja-e Trump az ígéretét és sikerül lezárnia a háborút?
***
Fotó: Donald Trump és John Bolton; Brendan Smialowski / AFP