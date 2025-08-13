Ft
08. 13.
szerda
Forrósodik a helyzet: a diplomaták nem hagynák kettesben Trumpot Putyinnal

2025. augusztus 13. 20:14

Szerintük kell valaki, aki „forgatja a szemét és a fejét rázza".

2025. augusztus 13. 20:14
Négyszemközti megbeszélésre készül a két nagyhatalom vezetője a pénteki, alaszkai Trump–Putyin csúcson, ami az amerikai diplomaták és szakértők szerint komoly kockázatokat rejt magában – adta hírül a Financial Times.

John Bolton
Forrás: Brendan Smialowski / AFP

A lap forrásai attól tartanak, hogy

Putyin hasznot húzhat abból, ha kettesben hagyják az amerikai elnökkel, aki nem rendelkezik a szükséges kompetenciákkal egy ilyen tárgyaláshoz, különösen az ukrajnai háború ügyében.

John Bolton volt nemzetbiztonsági tanácsadó úgy nyilatkozott, hogy Trump ritkán készül fel előre nemzetközi egyeztetésekre.

A Focus Online cikke François Hollande volt francia elnököt idézi, aki 2014-ben maga is vezetett béketárgyalásokat Putyinnal, és arra figyelmeztetett:

Trumpnak azt kellene mutatnia, hogy részletes ismeretei vannak a helyzetről. Csak így tudna szembeszállni Putyin »profi hazugságaival«.”

A felkészülés azonban nem csak Trump hajlandóságán múlik. Egy magas rangú amerikai tisztviselő szerint

a hagyományos külpolitikai folyamat Washingtonban, a jelen kormányzatban nagyrészt összeomlott”.

A Nemzetbiztonsági Tanács létszámát drasztikusan csökkentették, és „biztos, hogy Trumpnak nincs egyetlen politikai tanácsadója sem, aki ismeri Oroszországot és Ukrajnát”

– mondta Eric Rubin volt nagykövet.

A külügyi apparátust is negyedével leépítették, több mint 1300 diplomatát bocsátva el, köztük számos orosz–ukrán szakértőt.

A nyilatkozók amiatt is aggódnak, hogy a tárgyalások előkészítését jelenleg Steve Witkoff, diplomáciai tapasztalat nélküli ingatlanmágnás vezeti, aki különmegbízottként felel az orosz kapcsolatokért.

Daniel Fried volt varsói nagykövet szerint létfontosságú lenne, hogy a tárgyaláson

legyen valaki a teremben, aki csak ránéz az elnökre, forgatja a szemét és a fejét rázza, jelezve, ha rossz irányba mennek a dolgok.

A diplomáciai szakértők szerint a múlt sem ad okot derűlátásra. Fiona Hill, Trump egykori Oroszország-szakértője egy 2018-as helsinki Trump–Putyin-találkozót annyira katasztrofálisnak ítélt, hogy már azon gondolkodott, eljátssza, hogy rosszul van, hogy megszakítsa a közös sajtótájékoztatót.

A politikai elemzők szerint a legnagyobb kockázat, hogy Trump – saját bevallása szerint –

megingathatatlanul hisz a karizmájában és abban, hogy meg tudja győzni a partnereit arról, amit logikusnak és helyesnek tart.

Ez azonban szerintük kevés lehet Putyin ellen, különösen akkor, ha az amerikai fél nem rendelkezik kellő szakmai háttérrel, és a felkészülés helyét az improvizáció veszi át.

***

Fotó: Donald Trump és John Bolton; Brendan Smialowski / AFP

