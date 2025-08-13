Sulyok Tamás a nyugalom és rend oldalán áll, Magyar Péter a mocskolódók és a káosz oldalán. De majd elhallgat

A köztársasági elnök nagyon finoman, nagyon udvariasan rászólt a gyerekekre. Azokra a gyerekekre, akik a politikai ellenérzésüket a színpadon kiélő zenészeket hallgatják, és mennek is utánuk bárhová. Az egyik véglényezi a Fidesz szavazókat, a másik jelképesen egy mikrofonnal lepuffantja a színpadon a miniszterelnököt, a harmadik kábítószerezésre biztatja őket, s hozzáteszi a hamarosan hatályba lépő drogtörvénnyel kapcsolatban, hogy „sz.rok az új törvényekre, kurvára lesz.rom egyébként.”

Nyilvánvaló, hogy a kórusban kántált mocskos fideszezés, vagy a kormány által meghirdetett szigorú kábítószerstratégia támadása nem szól másról, mint hergelésről, az országot irányító politikai erő elleni hangulat keltéséről.

Sulyok Tamás olyan szelíden szólt, hogy gyaníthatóan saját unokáival szemben is inkább határozottabb. Most közösségi oldalán úgy fogalmazott: „Kiáltásotok üzenet. Azonban ne engedjétek, hogy a hangotok mások indulatait visszhangozza.” Aláhúzta: „Kiáltani akkor érdemes, ha a szó mögött ott a gondolat, ami méltó rá, hogy meghallják. Nem kérek tőletek csendet, csak azt, hogy figyeljetek egymásra, a jövőtökre és arra a helyre, amit egyszer majd a gyermekeiteknek hagytok örökül. Legyetek azok, akikre holnap is büszkék vagytok! Bízom Bennetek!”

Szavait a politikus Magyar Péter és a politikai elemző Török Gábor is ellenségesen fogadta. Mint akinek hiányoznak azok a kiabálások, amit a fiatalok a kormány ellen harsognak, mondván: ami rossz a kormánynak, az jó nekünk. Például a tiszásoknak, mert akkor könnyebben megszerezhetik a hatalmat, gondolják sunyin. Ezt mondta korábban Kollár Kinga is: ami rossz a magyaroknak, az jó az ellenzéknek. Ennek alapján

Magyar feljogosítottnak érezte magát, hogy mint aki berúgja a kocsmaajtót, alpári módon sercinthessen a köztársasági elnök asztalára, aki egy fénykép tanúsága szerint éppen zöldborsófőzelék kanalazásához készült. A HVG tudósításának címe „A borsófőzelékek TikTok-királyának nevezte Magyar Péter Sulyok Tamást, miután a köztársasági elnök üzent a »mocskos fideszező« fiataloknak.”

Szó szerint ezt mondta Magyar: „Orbán Viktor báb köztársasági elnöke, Sulyok Tamás a fiatalokat igyekezett kioktatni, amiért ki merték fejezni az ellenérzésüket egy aljas, korrupt, embertelen kormánnyal szemben.” Természetesen – szokásához híven – másról beszél, mint Bodóné, mikor a bor árát kérik. Biztos jólesett Magyarnak végre a „báb” szót valaki másra rákenni, mert már brüsszeli lesújtó szereplései után állandó jelzőként ragadt rajta, mit Nauszikaan a Hókarú. Ő az igazi brüsszelita báb, akit Weber mozgat. A bábtól azonban már megszoktuk: megbízói érdekében mindig mást mond, mint a valóság, hogy hergeljen, hangulatot keltsen a fennálló törvényes rend ellen. Ha meg ő követ el bűncselekménygyanús tetteket – lásd telefonlopás vagy bennfentes kereskedelem –, akkor szintén Manfed Weber háta mögé bújik, aki biztosítja számára a mentelmi jogot. Azt, amit egykor el akart töröltetni, mert akkor éppen az volt az érdeke. Egy nárcisztikus, óriási egóval bíró, túlzottan magabiztos, önelégült, magát mások felett érzőnek a folytonos hazudozás nem jelent lelki megpróbáltatást. Egy köztársasági elnök esetében meg pláne nem.

Mert ő egy nagy ember, s ha Magyar nekimegy Sulyok Tamásnak, akkor a befolyásolni kívánt, kormányt szidalmazó fiatalok esetleg őt még nagyobbnak érzik. Talán a legnagyobbnak is. Orbán viszont azt mondta évértékelőjében: „Zúg az éji bogár, nekimegy a falnak, / Nagyot koppan akkor, azután elhallgat.”

Magyar ott áll a mocskolódók, káoszért kiáltó hangoskodók mögött, Sulyok Tamás pedig a nyugalom, a rend, a béke oldalán.