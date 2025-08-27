Titkos erők avatkoznának be Magyarország belpolitikájába – Szijjártó Péter a Mandiner telt házas klubestjén leleplezte a tervet!

Immár negyedik alkalommal örvendeztette meg olvasóit és követőit különleges közéleti-kulturális esttel a Mandiner – ezúttal a Várkert Bazár adott otthont, melyre ezúttal is rengetegen voltak kíváncsiak,

teltházzal búcsúztatta a nyarat az esemény, több min 700-an foglaltak helyet a nézőtéren.

Az est első részében Szabó András Csuti vezetésével zajlott le a Mandiner kvízest, melyen izgalmas kérdésekés és értékes nyeremények várták a vendégeket.

Ezt követően a Mandiner.hu főszerkesztője, Kereki Gergő beszélgetett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel. Kül- és belpolitikai téma egyaránt terítékre kerültek.

Az est zárásaként Csepregi Éva, a Neoton Família énekesnője adott egy rövid koncertet.

Teltház volt a negyedik Mandiner Klubesten is. Fotó: Mandiner/Ficsor Márton

***

Kereki Gergő a beszélgetést úgy vezette fel, hogy lassan mintegy lassan két hét telt el a Trump-Putyin csúcstalálkozója óta, melytől mindenki azt várta, fegyverszünet és béketárgyalások követik. Ellenben a háború közelebb került, támadás érte Munkács városát és a Barátság-kőolajvezetéket is. Ezek pedig mind magyar érdekeket sértő akciók. Mikor lesz így végre béke – tette fel a kérdést a főszerkesztő.

Szijjártó Péter még mielőtt választ adott volna a kérdésre, elmondta, hogy rég várta már ezt a meghívást, és megköszönte a lehetőséget. Majd azt felelte, egész Európa és a világ nagy része is arra a kérdésre keresi a választ, hogy mikor lesz vége a háborúnak. „Nekünk az ukrajnai háború befolyásolja a leginkább a mindennapi életünket a földrajzi közelség miatt, de nem szabad elfelejteni, hogy a világon más pontjain is vannak biztonsági kockázatokat jelentő események”.

A magyar diplomácia vezetője azzal folytatta, hogy

a világ azt nem érti, hogy hogy alakulhatott ki az a kép, hogy Európa nem akarja ennek a háborúnak a végét.

Az ukrajnai háború legádázabb ellenségei az európai politikusok. Kannával hordják az olajat a tűzre” – hangsúlyozta a miniszter.

Szijjártó ezután igyekezett választ adni a legnagyobb talányra. Mint fogalmazott, az EU elrontota a választ erre a háborúra, izolálás helyett globalizálódni kezdett ez a folyamat, melynek mind a társadalmi, mind a gazdasági hatásait folyamatosan mélyítették. Kijelentette:

Európában minden ember a saját bőrén érezheti erre a háborúra adott elfuserált választ”.

A magyar külügyminiszter arra is kitért, hogy az európai politikai elit el akarja kerülni a felelősségre vonás. Tisztában vannak azzal, hogy amint vége lesz ennek a háborúnak, szembe kell nézniük mindezzel, és igaz ez Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre is. Hiszen ha aláírta volna 2022 őszén az isztambuli megállapodást, ami kedvező lett volna Ukrajna számára, akkor több százezer ukrán ember életét megkímélhette volna.

Szijjártó Péter szerint

ennek a helyzetnek a végére egy átfogó orosz-amerikai megállapodás fog majd pontot tenni.

A külügyminiszter az alaszkai csúcstalálkozót óriási sikerként értékelte, a két csúcsvezető egymás szemébe tudott nézni, és a harmadik világháború esélyét drasztikusan lecsökkentették.

Szijjártó Péter azt is ismertette, hogy szombaton ülésezik majd az EU külügyminiszteri tanácsa, meglátjuk milyen eredménnyel.

Durva magyarellenes politika zajlik Ukrajnában

Ezután az ukrán-magyar kapcsolatokra tértek át. A tárcavezető elmondta, hogy Ukrajnában az elmúlt tíz évben egy „nagyon durva” magyarellenes politika zajlik. Felidézte, hogy 2015-ben nyomták át az első olyan törvénymódosítást, amellyel el kezdték visszavágni a kisebbségi jogokat.

Anyanyelvi oktatás szempontjából a Szovjetunió idején jobb helyzetben voltak a kárpátaljai gyerekek, mint napjainkban,

mindezt az ottélőktől tudja – hangoztatta.

Ezután arról beszélt, nem tudja már megszámolni hány találkozón van túl különböző ukrán miniszterekkel és döntéshozókkal, ahol mindig elhangzik az a kérdés, hogy „mi a baj”, amire igyekszik újra és újra diplomatikus választ adni. Pedig baj az, hogy a gyerekek a tanórákon kívül vagy az orvosi rendelőkben nem szólalhatnak meg magyarul. Történik mindez annak ellenére, hogy Magyarország mindig világossá teszi az ukrán fél számára, hogy

mindaddig szó sem lehet inegrációs tárgyalásokról, amíg nem rendezik a kárpátaljai magyarok jogi helyzetét.

Szijjártó arra is igyekezett választ adni, hogy mi miatt olyan bátrak az ukránok. Mindennek Brüsszel és az európai politikusok az okai, akik pusztán a hallgatásukkal is biztatják őket.

A Barátság-kőolajvezeték elleni támadás kapcsán ismertette a legfrissebb fejleményeket is, miszerint csütörtöktől csökkentett mennyiséggel, de újraindul a szállítás, és igyekeznek fokozatosan visszatérni a megszokott ütemezésre.

A beszélgetés során elhangzott az a tény is, hogy Ukrajna villamosenergia importjának mintegy 30-40 százaléka Magyarországról származik, és minden ilyen támadás után világossá kell tenni az ukrán fél számára, hogy

a magyarok az energiaellátásuk elleni támadásokat a szuverenitás elleni támadásnak veszik, és ez alapján hozzák meg a politikai döntéseiket is. Leginkább azt, hogy kifejezzük a rosszallásunkat.

Ilyen hatással lenne az Unióra Ukrajna csatlakozása

Valamivel később Szijjártó Péter azt is leszögezte, hogy Ukrajna gyorsított uniós tagságát Magyarország soha se fogja támogatni.

Bárki, aki racionálisan végignézni, megállapíthatja, hogy ukrán csatlakozás milyen hatással lenne az Unióra: ez kegyelemdöfés lenne

– hangoztatta a miniszter.

Hozzáfűzte, Európa ma gazdasági és politikai értelemben is súlytalan. „Ha Ukrajna csatlakozna (a közösséghez), akkor összes uniós forrást oda kellene nekik adni, az ukrán maffia szabadon grasszálhatna Európában, és a silányabb minőségű ukrán termékek tönkre tennék a mezőgazdaságot.

Mi nem akarunk Ukrajnával egy integrációba tartozni, mert az rossz jövőt jelent”.

A Voks 2025 -ön pedig a magyarok is egyértelműen kifejezték, nem akarják a magyarok, hogy Ukrajna csatlakozzon az Unióhoz, és ezt minden magyar kormánynak tiszteletben kell tartania.