Titkos erők avatkoznának be Magyarország belpolitikájába – Szijjártó Péter a Mandiner telt házas klubestjén leleplezte a tervet!

Elemző: A Voks 2025 sikere azt mutatja, hogy a magyarok érzik az ukrán EU-tagság kockázatait
A több mint másfél millió kitöltő szerinte azt jelzi, hogy a magyar emberek számára Ukrajna uniós csatlakozása nem távoli, hanem közvetlenül érintő kérdés.
A külgazdasági és külügyminiszter a Várkert Bazárban tartott kulturális-közéleti eseményen arról is beszélt, hogy szerinte mikor jön el végre a béke, és arra is felhívta a figyelmet, hogy milyen veszélyekkel járna Magyarország számára egy kormányváltás. Tudósításunk.
Immár negyedik alkalommal örvendeztette meg olvasóit és követőit különleges közéleti-kulturális esttel a Mandiner – ezúttal a Várkert Bazár adott otthont, melyre ezúttal is rengetegen voltak kíváncsiak,
teltházzal búcsúztatta a nyarat az esemény, több min 700-an foglaltak helyet a nézőtéren.
Az est első részében Szabó András Csuti vezetésével zajlott le a Mandiner kvízest, melyen izgalmas kérdésekés és értékes nyeremények várták a vendégeket.
Ezt követően a Mandiner.hu főszerkesztője, Kereki Gergő beszélgetett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel. Kül- és belpolitikai téma egyaránt terítékre kerültek.
Az est zárásaként Csepregi Éva, a Neoton Família énekesnője adott egy rövid koncertet.
***
Kereki Gergő a beszélgetést úgy vezette fel, hogy lassan mintegy lassan két hét telt el a Trump-Putyin csúcstalálkozója óta, melytől mindenki azt várta, fegyverszünet és béketárgyalások követik. Ellenben a háború közelebb került, támadás érte Munkács városát és a Barátság-kőolajvezetéket is. Ezek pedig mind magyar érdekeket sértő akciók. Mikor lesz így végre béke – tette fel a kérdést a főszerkesztő.
Szijjártó Péter még mielőtt választ adott volna a kérdésre, elmondta, hogy rég várta már ezt a meghívást, és megköszönte a lehetőséget. Majd azt felelte, egész Európa és a világ nagy része is arra a kérdésre keresi a választ, hogy mikor lesz vége a háborúnak. „Nekünk az ukrajnai háború befolyásolja a leginkább a mindennapi életünket a földrajzi közelség miatt, de nem szabad elfelejteni, hogy a világon más pontjain is vannak biztonsági kockázatokat jelentő események”.
A magyar diplomácia vezetője azzal folytatta, hogy
a világ azt nem érti, hogy hogy alakulhatott ki az a kép, hogy Európa nem akarja ennek a háborúnak a végét.
Az ukrajnai háború legádázabb ellenségei az európai politikusok. Kannával hordják az olajat a tűzre” – hangsúlyozta a miniszter.
Szijjártó ezután igyekezett választ adni a legnagyobb talányra. Mint fogalmazott, az EU elrontota a választ erre a háborúra, izolálás helyett globalizálódni kezdett ez a folyamat, melynek mind a társadalmi, mind a gazdasági hatásait folyamatosan mélyítették. Kijelentette:
Európában minden ember a saját bőrén érezheti erre a háborúra adott elfuserált választ”.
A magyar külügyminiszter arra is kitért, hogy az európai politikai elit el akarja kerülni a felelősségre vonás. Tisztában vannak azzal, hogy amint vége lesz ennek a háborúnak, szembe kell nézniük mindezzel, és igaz ez Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre is. Hiszen ha aláírta volna 2022 őszén az isztambuli megállapodást, ami kedvező lett volna Ukrajna számára, akkor több százezer ukrán ember életét megkímélhette volna.
Szijjártó Péter szerint
ennek a helyzetnek a végére egy átfogó orosz-amerikai megállapodás fog majd pontot tenni.
A külügyminiszter az alaszkai csúcstalálkozót óriási sikerként értékelte, a két csúcsvezető egymás szemébe tudott nézni, és a harmadik világháború esélyét drasztikusan lecsökkentették.
Szijjártó Péter azt is ismertette, hogy szombaton ülésezik majd az EU külügyminiszteri tanácsa, meglátjuk milyen eredménnyel.
Ezután az ukrán-magyar kapcsolatokra tértek át. A tárcavezető elmondta, hogy Ukrajnában az elmúlt tíz évben egy „nagyon durva” magyarellenes politika zajlik. Felidézte, hogy 2015-ben nyomták át az első olyan törvénymódosítást, amellyel el kezdték visszavágni a kisebbségi jogokat.
Anyanyelvi oktatás szempontjából a Szovjetunió idején jobb helyzetben voltak a kárpátaljai gyerekek, mint napjainkban,
mindezt az ottélőktől tudja – hangoztatta.
Ezután arról beszélt, nem tudja már megszámolni hány találkozón van túl különböző ukrán miniszterekkel és döntéshozókkal, ahol mindig elhangzik az a kérdés, hogy „mi a baj”, amire igyekszik újra és újra diplomatikus választ adni. Pedig baj az, hogy a gyerekek a tanórákon kívül vagy az orvosi rendelőkben nem szólalhatnak meg magyarul. Történik mindez annak ellenére, hogy Magyarország mindig világossá teszi az ukrán fél számára, hogy
mindaddig szó sem lehet inegrációs tárgyalásokról, amíg nem rendezik a kárpátaljai magyarok jogi helyzetét.
Szijjártó arra is igyekezett választ adni, hogy mi miatt olyan bátrak az ukránok. Mindennek Brüsszel és az európai politikusok az okai, akik pusztán a hallgatásukkal is biztatják őket.
A Barátság-kőolajvezeték elleni támadás kapcsán ismertette a legfrissebb fejleményeket is, miszerint csütörtöktől csökkentett mennyiséggel, de újraindul a szállítás, és igyekeznek fokozatosan visszatérni a megszokott ütemezésre.
A beszélgetés során elhangzott az a tény is, hogy Ukrajna villamosenergia importjának mintegy 30-40 százaléka Magyarországról származik, és minden ilyen támadás után világossá kell tenni az ukrán fél számára, hogy
a magyarok az energiaellátásuk elleni támadásokat a szuverenitás elleni támadásnak veszik, és ez alapján hozzák meg a politikai döntéseiket is. Leginkább azt, hogy kifejezzük a rosszallásunkat.
Valamivel később Szijjártó Péter azt is leszögezte, hogy Ukrajna gyorsított uniós tagságát Magyarország soha se fogja támogatni.
Bárki, aki racionálisan végignézni, megállapíthatja, hogy ukrán csatlakozás milyen hatással lenne az Unióra: ez kegyelemdöfés lenne
– hangoztatta a miniszter.
Hozzáfűzte, Európa ma gazdasági és politikai értelemben is súlytalan. „Ha Ukrajna csatlakozna (a közösséghez), akkor összes uniós forrást oda kellene nekik adni, az ukrán maffia szabadon grasszálhatna Európában, és a silányabb minőségű ukrán termékek tönkre tennék a mezőgazdaságot.
Mi nem akarunk Ukrajnával egy integrációba tartozni, mert az rossz jövőt jelent”.
A Voks 2025 -ön pedig a magyarok is egyértelműen kifejezték, nem akarják a magyarok, hogy Ukrajna csatlakozzon az Unióhoz, és ezt minden magyar kormánynak tiszteletben kell tartania.
Kereki Gergő kitért arra is, hogy a magyar-lengyel viszonyok elég mélyen vannak, ezt mutatja a lengyel külügyminiszter, Radoslav Sikorsky üzengetése is. Szijjártó Péter lengyel kollégája kapcsán azt mondta, hogy róla köztudott, hogy az amerikai baloldal egyik közép-európai „szószólója”. Emlékeztetett, Sikorsyk köszönte meg az Északi Áramlat 2 felrobbantását is. Továbbá „szenved egy nagy adag hungarofóbiától is” – tette hozzá.
A külügyminiszter ezután emlékeztetett arra is, hogy a 2022-es ellenzéki nagygyűlés vezérszónoka nem más volt Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt előtt, mint Donald Tusk, jelenlegi lengyel miniszterelnök.
„Mindig ezt idézzük fel, és semmiképp se azonosítsuk a regnáló lengyel kabinetet a lengyel néppel. A magyar-lengyel kapcsolatok még mindig a testvériség talaján állnak, és többek stratégiai kapcsolatoknál” – szögezte le.
Szijjártó végül előre tekintve kifejezte abéli reményét is, hogy a jelenlegi lengyel elnök, Karol Nawrocki és egy leendő patrióta lengyel kormány helyreállítja majd a népek közötti rendet.
Szijjártó Péter mindezek után Kereki Gergő azon kérdésére, hogy jöhet-e olyan nyomás külföldről, hogy ez álláspont megváltozzon, határozottan azt felelte, hogy igen, folyamatosan van ilyen nyomás. Erre az egyik legjobb példa az EU külügyminisztereinek havi találkozója, ahol a minisztertársai folyamatosan azt magyarázzák neki, hogy „Peter, ti ezt nem tehetitek”, nem akaszthatjátok meg Ukrajna integrációját. Orbán Viktor miniszterelnök a hasonlói vezető találkozókon ugyanezt éli meg – tette hozzá.
Majd arra is rámutatott, hogy mind az Európai Bizottság, mind az Európai Néppárt elnöke azért akarja Magyar Pétert Magyarország miniszterelnökének, mert a bábjuk révén Ukrajnát be tudnák léptetni az Unióba, jöhetnének a migránsok, ezzel párhuzamosan pedig búcsút inthetnénk az adókedvezményeknek és az otthonteremtési támogatásoknak.
Viccesen azt is megjegyezte, hogy
nem kell ahhoz orosz hírszerzőnek lenni, hogy belássa valaki, hogy itt külső erők akarnak beavatkozni a magyar belpolitikába.
Végül a közelgő országgyűlési választások témája is előkerült. Korábbi felsorolását folytatva a migrációs veszély mellett arról is beszélt, hogy esetleges kormányváltás estén szinte azonnal kivezetnék a
Szijjártó Péter azt is elárulta a hallgatóságnak, hogy Magyar Péterrel az elmúlt évek alatt a szimpla köszönésig jutott, viszont az mindent elmond a Tisza Párt elnökének személyiségről, hogy az elmúlt két évet leszámítva élvezte ennek a rendszernek minden pozitívumát: a jól fizető állásokat, a polgári társaságot és a különféle összejöveteleket.
Azt is felvetette, hogy amennyiben Magyar nem állt volna egy ellenzéki mozgalom élére, lehet, hogy a Mandiner Klubesteken is az első sorban „csápolna”, mint tette azt évértékelőkön vagy olyan rendezvényeken, ahol a miniszterelnök beszédet mondott.
„Ez is mutatja, mennyire hiteles ember ő, hiszen az elmúlt két évig jó volt minden számára, csak azóta lett korrupt és leváltandó” – hangoztatta a külügyminiszter.
