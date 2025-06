Jön az új drogtörvény első fesztiválszezonja: a Fishing on Orfű már kiadta a figyelmeztetést

Bejegyzésük szerint ennek köszönhetően a rendőrök jogosultak az érkező vendégek igazoltatására, helyszín, csomag és jármű átvizsgálására – akár kutya segítségével is – a rendezvényre érkezők ruházatának és járművének átvizsgálására.

„Akivel szemben személyi szabadságot korlátozó intézkedést foganatosítanak, annak ruházatát a rendőr az 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről 29/B. § (1) bekezdésében meghatározott dolog elvétele végett, előzetes figyelmeztetés után átvizsgálhatja” –írják.

A fesztivál szervezői azt is hozzátették,

értetlenül állunk a várható intézkedések súlya előtt, hiszen kábítószerrel összefüggésbe hozható eljárás SOHA nem indult a Fishing on Orfű 18 éves története során.

Nem tudjuk, hogy az idei ellenőrzések milyen intenzitásúak lesznek – így tőlünk függetlenül hatással lehetnek a fesztivál beléptetésére, vagy akár más szegmenseire is. Ha ez bekövetkezne, azért előre is szeretnénk elnézést kérni!”

Azonban azt is aláhúzták,

Eddig is – a világ legtermészetesebb módján – jelen volt a rendőrség a fesztiválon, akikkel szoros és kiváló kapcsolatot ápoltunk és továbbra is mindenben együtt fogunk működni a hatóságokkal miközben minden tőlünk telhetőt megteszünk a vendégeink tökéletes fesztiválélményéért.”

Összefoglalva azt írták, „egyébként is, és a különleges körülményekre való tekintettel is határozottan a törvények betartására kérjük a vendégeinket! Ahogy a házirendünkben eddig is kikötöttük: a fesztivál területén belül (is) TILOS a kábítószer fogyasztás, hiszen ezt a hatályos törvények mindig is tiltották”.

Később a Telex kérdésére a szervezők elárulták, az információt a rendezvénytartási kérelem helyszíni szemléjén közölte velük szóban a rendőrség illetékes képviselője. A tájékoztatás szerint a kapunyitásra érkezik majd a rendőrség nagyobb létszámban, több keresőkutyával. A fokozott ellenőrzés alá vont területté minősítés a fesztivál teljes idejére vonatkozik.

A nyitókép illusztráció (Fotó: MTI/MTVA/Sóki Tamás)