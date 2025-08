Ebben is igaza lett a Mandinernek: távozik a Fraditól a négyszeres bajnok magyar védő, itt folytatja

A Mandiner bő két héttel ezelőtt elsőként írta meg, hogy a korábbi gólkirály, Eppel Márton és a Ferencváros védője, Pászka Lóránd a román labdarúgó-bajnokság újoncához, a Csíkszeredához tart. A támadót pár nappal később be is jelentette a jó néhány magyar játékost foglalkoztató klub, most pedig már az is hivatalossá vált, hogy Pászka is a labdarúgójuk lett.