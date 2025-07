Igaza volt a Mandinernek: itt folytatja a magyar válogatott gólkirálya

„Eppel Márton 26 bajnoki és négy kupamérkőzés után távozik klubunktól. A támadó öt gólt szerzett az előző idényben, és az új Városi Stadionban ő lőtte a Nyíregyháza Spartacus első gólját a Fehérvár ellen.

A 33 éves játékos átigazolása ügyében a Szpari és az FK Csíkszereda vezetése mindenben megállapodott, így Eppel a székelyföldi együttesnél folytatja”

– olvasható a nyiregyhazaspartacus.hu-n.

„Magyar válogatott labdarúgóval erősítettünk, a 33 éves csatár Nyíregyházáról érkezik hozzánk – írja a Csíkszereda a közösségi oldalán. – Nyolc alkalommal lépett pályára a magyar felnőtt válogatott keretében. A Budapest Honvéddal magyar bajnok volt 2017-ben, ugyanebben az idényben az NB I gólkirályi címét is elnyerte. Több mint 450 NB I-es mérkőzés van a lábában, 103 gólt szerzett a magyar élvonalban.”



A csíkszeredai csapatban már most is több magyar játékos található – nem is tetszik ez annyira a románoknak –, de a Mandiner információi szerint Eppelen kívül még egy honfitársunk igazolhat az újonchoz, ugyanis úgy tudjuk, hogy a Ferencváros játékosa, Pászka Lóránd is Csíkszeredára kerülhet kölcsönbe.

Fotó: FK Csíkszereda/Facebook