Románia lecsúszott a nagy projektről: Magyarország bezárta a kapukat

Románia túl későn kérte, hogy részt vehessen a magyarországi Corvinus palagáz- és kondenzátum-kitermelés bővítésének határokon átnyúló környezeti vizsgálatában, ezért Bukarest már nem vehet részt az eljárásban – közölte a magyar Energiaügyi Minisztérium.

A magyar hatóságok szerint a vizsgálat tavaly decemberben lezárult, és megállapították, hogy a projekt nem jelent határon átnyúló környezeti kockázatot, így Románia értesítésére nincs jogi kötelezettség.

A román kérés 2025 márciusában érkezett, több mint három hónappal a bővítés engedélyezése után

– számolt be róla a vg.hu.

A vitatott hidraulikus repesztési módszerrel végzett Corvinus-projektet az amerikai Aspect Energy és a magyar állami MVM közös vállalkozása hajtja végre. A termelés 2023 februárjában indult három kúttal, a magyar állam pedig tavaly decemberben további hét kútra adott környezetvédelmi engedélyt. A projekt jelentős szénhidrogén-kitermelést biztosít Magyarország számára, és tavaly

több mint 18 millió euró nettó nyereséget termelt, a teljes árbevétel pedig mintegy 63,2 millió euró volt.

A Corvinus projekt kitermelése a magyar energiafüggetlenség egyik kulcsfontosságú eleme, miközben az Aspect Energy a romániai szénhidrogén-területek koncesszióba adása iránt is érdeklődik. A projekt révén az MVM célja, hogy átvegye a romániai gáz- és energiaellátási üzletágat a német E.ON-tól, miközben a bővítéssel Magyarország jelentősen növeli energetikai kapacitásait.

Románia számára a késői csatlakozási kérelem súlyos következményekkel járt: Bukarest egy nagy, határokon átnyúló energetikai projektből maradt ki, amelyet a magyar fél teljes mértékben lezárt, és a jövőben nincs lehetőség a részvételre. Magyarország ezzel demonstrálta, hogy az Espoo-i Egyezmény előírásai szerint csak a folyamatban lévő eljárásokban van szerepe a szomszédos államoknak.