Ilyen még nem volt: Losonczi Dávid 15 millió forintot adományozott templomfelújításra

Videón, ahogy a magyar olimpikon bejelenti: jótékony célra fordítja az ötödik helyért járó 15 millió forintot
Emberségből jelesre vizsgázott Losonczi Dávid birkózó.
Olimpikon birkózóhősünk újabb példamutató gesztussal hívta fel magára a figyelmet. Az idén Európa-bajnoki címet szerző és világbajnoki bronzmeccses Losonczi Dávid ezúttal szűkebb pátriáján belül, Pesterzsébeten jótékonykodott egy nagyot.
Losonczi Dávid nevét egy ország ismerte meg tavaly a párizsi olimpián, amikor az ötödik helye után járó pénzjutalmat, több mint 15 millió forintot élő egyenes adásban ajánlotta fel jótékonysági célra. Kötöttfogású birkózónk tehát nemcsak a szőnyegen, de azon kívül is klasszis: már akkor leszögezte, soha nem a pénzért sportolt, hanem azért, hogy örömet és dicsőséget szerezzen Magyarországnak és a magyar embereknek.
Ezt is ajánljuk a témában
Emberségből jelesre vizsgázott Losonczi Dávid birkózó.
Az ESMTK 25 éves sportolója most újra hallatott magáról – méghozzá egy újabb ritka nemes gesztussal. Losonczi idén előbb Európa-bajnoki címet nyert, majd világbajnoki ötödik lett a kötöttfogásúak 87 kilogrammos súlycsoportjában:
utóbbi eredményt úgy érte el, hogy bronzmérkőzését szakadt keresztszalaggal(!) küzdötte végig.
Szerdán pedig bejelentette, hogy
az éves pénzjutalmát ismét 15 millió forintra kiegészítve a pesterzsébeti Árpád-házi Szent Erzsébet templom felújítására adományozza!
Ezt is ajánljuk a témában
Magyaros virtus!
Ezt is ajánljuk a témában
Magyar sikertől hangos a Felvidék.
(Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán)