Ilyen még nem volt: Losonczi Dávid 15 millió forintot adományozott templomfelújításra

2025. október 29. 17:04

Olimpikon birkózóhősünk újabb példamutató gesztussal hívta fel magára a figyelmet. Az idén Európa-bajnoki címet szerző és világbajnoki bronzmeccses Losonczi Dávid ezúttal szűkebb pátriáján belül, Pesterzsébeten jótékonykodott egy nagyot.

2025. október 29. 17:04
null

Losonczi Dávid nevét egy ország ismerte meg tavaly a párizsi olimpián, amikor az ötödik helye után járó pénzjutalmat, több mint 15 millió forintot élő egyenes adásban ajánlotta fel jótékonysági célra. Kötöttfogású birkózónk tehát nemcsak a szőnyegen, de azon kívül is klasszis: már akkor leszögezte, soha nem a pénzért sportolt, hanem azért, hogy örömet és dicsőséget szerezzen Magyarországnak és a magyar embereknek. 

LOSONCZI Dávid
Losonczi Dávid a szőnyegen belül és kívül is igazi példakép (Fotó: MTI/TASR/Michal Svítok)
@m4sportofficial Nagybetűs EMBER. 🥺❤️ #m4sport #magyar #foryou #olympics #paris2024 ♬ snowfall - Øneheart & reidenshi

Ezt is ajánljuk a témában

Losonczi Dávid szakmailag és emberileg is példakép

Az ESMTK 25 éves sportolója most újra hallatott magáról – méghozzá egy újabb ritka nemes gesztussal. Losonczi idén előbb Európa-bajnoki címet nyert, majd világbajnoki ötödik lett a kötöttfogásúak 87 kilogrammos súlycsoportjában: 

utóbbi eredményt úgy érte el, hogy bronzmérkőzését szakadt keresztszalaggal(!) küzdötte végig.

 Szerdán pedig bejelentette, hogy 

az éves pénzjutalmát ismét 15 millió forintra kiegészítve a pesterzsébeti Árpád-házi Szent Erzsébet templom felújítására adományozza!

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán)

