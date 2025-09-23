Ft
keresztszalag-szakadás világbajnokság birkózás Losonczi Dávid

Példamutató helytállás: szakadt keresztszalaggal is éremért küzdött olimpiai hősünk

2025. szeptember 23. 19:53

Hősies mentalitásról tett tanúbizonyságot világ- és Európa-bajnokunk birkózóklasszisunk a zágrábi világbajnokságon. Losonczi Dávid ezúttal nem jótékonykodott, hanem súlyos sérüléssel küzdötte végig éremmeccsét.

2025. szeptember 23. 19:53


A zágrábi birkózó világbajnokság 87 kilogrammos kötöttfogású elődöntőjében a világ- és Európa-bajnok Losonczi Dávid óriási csatában úgy szenvedett 6:3-as vereséget az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes iráni Alireza Mohamadipjanitól, hogy az első menetben letapadt a térde, ápolni kellett, ez láthatóan hátráltatta meccs közben. Mint az MBSZ írja, az ESMTK klasszisa annak ellenére is vállalta másnap a kirgiz Aszan Zsanisov elleni bronzmérkőzést, hogy a bemelegítést sem tudta normálisan végigcsinálni a Zágráb Arénában. Ám ő így is felment a szőnyegre, és mindent megtett annak érdekében, hogy érmet szerezzen, ami majdnem sikerült is neki, végül 4:2-re kapott ki.

LOSONCZI Dávid
Losonczi Dávid – mint később kiderült – súlyosan megsérült az iráni riválisa elleni elődöntőben, ellenfele sportszerűen felsegítette a mérkőzés végén (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Szakadt elülső keresztszalaggal csinálta végig Losonczi...

Ez az eredmény sokszorosan felértékelődik a történet utóéletének ismeretében. Losonczit ugyanis a Budapestre hazaérkezés után egyből MRI-re küldték, ahol 

a vizsgálat kimutatta, elszakadt az elülső keresztszalagja, hat hét múlva műtik, hét-nyolc hónap kihagyás vár rá. 

„Sajnos elszakadt a szalag, a térdem bevizesedett és bevérzett, hat hetet kell várni a műtétre. Biztosan nem tett jót neki a bronzmeccs, de én ilyen vagyok, a végsőkig küzdök. 

Minden évben történik velem valami, most már lassan megszokom, most épp ezt dobta az élet, de ezt is megoldom, mint mindent”

 – kommentálta a helyzetet Losonczi, aki a párizsi olimpián is rendkívül emlékezeteset alakított: az ötödik helye után járó ötkarikás pénzjutalmat mind egy forintig jótékony célra ajánlotta fel!

LOSONCZI Dávid
Elképesztő hősiesség: szinte felfogni is nehéz, hogyan képes valaki szakadt keresztszalaggal egyáltalán lábra állni, nem még lebirkózni egy világbajnoki bronzmeccset... (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

(Nyitókép: MTI/Illyés Tibor)

