Példamutató helytállás: szakadt keresztszalaggal is éremért küzdött olimpiai hősünk

Én ezt sosem a pénzért csináltam, hanem azért, hogy dicsőséget szerezzek Magyarországnak, a hazámnak, és a családomnak – indokolta döntését a magyar birkózó.
Hősies mentalitásról tett tanúbizonyságot világ- és Európa-bajnokunk birkózóklasszisunk a zágrábi világbajnokságon. Losonczi Dávid ezúttal nem jótékonykodott, hanem súlyos sérüléssel küzdötte végig éremmeccsét.
A zágrábi birkózó világbajnokság 87 kilogrammos kötöttfogású elődöntőjében a világ- és Európa-bajnok Losonczi Dávid óriási csatában úgy szenvedett 6:3-as vereséget az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes iráni Alireza Mohamadipjanitól, hogy az első menetben letapadt a térde, ápolni kellett, ez láthatóan hátráltatta meccs közben. Mint az MBSZ írja, az ESMTK klasszisa annak ellenére is vállalta másnap a kirgiz Aszan Zsanisov elleni bronzmérkőzést, hogy a bemelegítést sem tudta normálisan végigcsinálni a Zágráb Arénában. Ám ő így is felment a szőnyegre, és mindent megtett annak érdekében, hogy érmet szerezzen, ami majdnem sikerült is neki, végül 4:2-re kapott ki.
Ez az eredmény sokszorosan felértékelődik a történet utóéletének ismeretében. Losonczit ugyanis a Budapestre hazaérkezés után egyből MRI-re küldték, ahol
a vizsgálat kimutatta, elszakadt az elülső keresztszalagja, hat hét múlva műtik, hét-nyolc hónap kihagyás vár rá.
„Sajnos elszakadt a szalag, a térdem bevizesedett és bevérzett, hat hetet kell várni a műtétre. Biztosan nem tett jót neki a bronzmeccs, de én ilyen vagyok, a végsőkig küzdök.
Minden évben történik velem valami, most már lassan megszokom, most épp ezt dobta az élet, de ezt is megoldom, mint mindent”
– kommentálta a helyzetet Losonczi, aki a párizsi olimpián is rendkívül emlékezeteset alakított: az ötödik helye után járó ötkarikás pénzjutalmat mind egy forintig jótékony célra ajánlotta fel!
