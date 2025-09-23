Példamutató helytállás: szakadt keresztszalaggal is éremért küzdött olimpiai hősünk

A zágrábi birkózó világbajnokság 87 kilogrammos kötöttfogású elődöntőjében a világ- és Európa-bajnok Losonczi Dávid óriási csatában úgy szenvedett 6:3-as vereséget az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes iráni Alireza Mohamadipjanitól, hogy az első menetben letapadt a térde, ápolni kellett, ez láthatóan hátráltatta meccs közben. Mint az MBSZ írja, az ESMTK klasszisa annak ellenére is vállalta másnap a kirgiz Aszan Zsanisov elleni bronzmérkőzést, hogy a bemelegítést sem tudta normálisan végigcsinálni a Zágráb Arénában. Ám ő így is felment a szőnyegre, és mindent megtett annak érdekében, hogy érmet szerezzen, ami majdnem sikerült is neki, végül 4:2-re kapott ki.

Losonczi Dávid – mint később kiderült – súlyosan megsérült az iráni riválisa elleni elődöntőben, ellenfele sportszerűen felsegítette a mérkőzés végén (Fotó: MTI/Illyés Tibor)

Szakadt elülső keresztszalaggal csinálta végig Losonczi...

Ez az eredmény sokszorosan felértékelődik a történet utóéletének ismeretében. Losonczit ugyanis a Budapestre hazaérkezés után egyből MRI-re küldték, ahol