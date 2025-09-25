Jelentős díjra jelölték a magyar birkózót, aki teljes olimpiai nyereményét jótékonysági célokra ajánlotta fel

Az első eredmények gyorsan érkeztek, és ezek adtak igazi lendületet. „Amikor nyer az ember, hamar megszereti a sportot” – vallja. Egy ikonikus emlék máig élénken él benne: az első edzések egyikén legyőzött egy idősebb fiút, aki utána azt mondta neki: „Összetörsz, mint a ropit.” A győzelem pillanata és a mondat emléke azóta is elkíséri.

A fordulópont azonban akkor jött el, amikor diákként megnyerte első országos bajnokságát. „Amikor valaki Magyarországon a legjobb, akkor már érzi, hogy van helye ebben a sportban a jövőben is.”

A csúcsok és a motiváció ereje

Ha a legemlékezetesebb mérkőzéseiről kérdezik, Dávid mindig azt feleli: az éppen aktuális győzelem a legszebb. De persze kiemelkedik közülük az Európa-bajnoki arany és a világbajnokság, amely kijuttatta az olimpiára.