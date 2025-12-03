Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
12. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Ukrajna orosz-ukrán háború győzelem Kárpáthír fórum Dmitro Kuleba

Ukrajna kihúzza Putyin méregfogát, de hatalmas pofon vár Zelenszkijre – Kuleba szerint elkerülhetetlen

2025. december 03. 09:50

Zelenszkij korábbi külügyminisztere szerint Ukrajna előtt taktikai vereség, de stratégiai győzelem áll.

2025. december 03. 09:50
null

Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter egy kijevi gazdasági fórumon arról beszélt, hogy Ukrajnának fel kell készülnie egy elkerülhetetlen taktikai vereségre, amelyet azonban hosszú távon stratégiai győzelem követhet – írja a Kárpáthír a Strana ukrán portál nyomán. Kuleba szeint Ukrajnára hamarosan „nagyon nehéz idők” várnak.

Ezt is ajánljuk a témában

„A valóság tagadása csak visszahúz minket. Ukrajna előtt taktikai vereség áll, de stratégiai győzelem. Taktikai, mert a pillanat hevében kellemetlen lesz”

– fogalmazott a korábbi külügyminiszter. De mit is jelent a stratégiai győzelem? Kuleba szerint a győzelem fogalmát az eredeti orosz hadicélok tükrében kell értelmezni. Mivel Moszkva szándéka az ukrán nemzet és államiság teljes felszámolása volt, ennek megakadályozása önmagában stratégiai diadal, még ha ez most áldozatokkal vagy presztízsveszteséggel is jár – véli Volodimir Zelenszkij korábbi minisztere.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

A bankárok vacsorája: veszélyes csomag látott napvilágot Magyarországon, ez mindenkit érint

A bankárok vacsorája: veszélyes csomag látott napvilágot Magyarországon, ez mindenkit érint
Tovább a cikkhezchevron

A Kárpáthír szerint Kuleba arról is beszélt, szerinte súlyos tévedésben vannak azok, akik azt hiszik, hogy orosz megszállás esetén az élet a megszokott mederben folyna tovább, csupán azért, mert a megszállók „civilizált emberek”.

Fotó: Mandel NGAN / AFP

Összesen 26 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Mich99
2025. december 03. 12:17
A lakáj hízelegni próbál a volt gazdájának.
Válasz erre
1
0
kombinator-0
2025. december 03. 11:56
vajon mit is mondott?
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2025. december 03. 11:54
"Mivel Moszkva szándéka az ukrán nemzet és államiság teljes felszámolása volt, ennek megakadályozása önmagában stratégiai diadal," Még ha úgy is lenne, akkor sem stratégiai, hanem max taktikai "diadal", hiszen még nincsen vége a szalagnak. Az oroszok elmondták, hogy mit akarnak, azt, hogy hagyjátok békén az oroszokat az erőszakos ukránosítással, aztán, hogy erre is szartatok, azt akarjáék az oroszok, hogy a négy megye ami kimondta csatlakozását Oroszországhoz, ténylegesen csatlakozzon. Nem kell képzelődni, elmondták világosan.
Válasz erre
0
0
Tippmann-M4-223
2025. december 03. 11:42
Akkor miért lógtál meg bekulázva hohol kutya?.................................................
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!