Ukrajna kihúzza Putyin méregfogát, de hatalmas pofon vár Zelenszkijre – Kuleba szerint elkerülhetetlen

„A valóság tagadása csak visszahúz minket. Ukrajna előtt taktikai vereség áll, de stratégiai győzelem. Taktikai, mert a pillanat hevében kellemetlen lesz”

– fogalmazott a korábbi külügyminiszter. De mit is jelent a stratégiai győzelem? Kuleba szerint a győzelem fogalmát az eredeti orosz hadicélok tükrében kell értelmezni. Mivel Moszkva szándéka az ukrán nemzet és államiság teljes felszámolása volt, ennek megakadályozása önmagában stratégiai diadal, még ha ez most áldozatokkal vagy presztízsveszteséggel is jár – véli Volodimir Zelenszkij korábbi minisztere.