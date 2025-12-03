Ukrajna kihúzza Putyin méregfogát, de hatalmas pofon vár Zelenszkijre – Kuleba szerint elkerülhetetlen

Jöhet az újabb felvonás a békéért: Putyin után Zelenszkijjel találkoznak Trump emberei Európában
Nagyjából bármi elképzelhető, nem tudni, mi zajlik pontosan a színfalak mögött.
Zelenszkij korábbi külügyminisztere szerint Ukrajna előtt taktikai vereség, de stratégiai győzelem áll.
Dmitro Kuleba volt ukrán külügyminiszter egy kijevi gazdasági fórumon arról beszélt, hogy Ukrajnának fel kell készülnie egy elkerülhetetlen taktikai vereségre, amelyet azonban hosszú távon stratégiai győzelem követhet – írja a Kárpáthír a Strana ukrán portál nyomán. Kuleba szeint Ukrajnára hamarosan „nagyon nehéz idők” várnak.
Ezt is ajánljuk a témában
Nagyjából bármi elképzelhető, nem tudni, mi zajlik pontosan a színfalak mögött.
– fogalmazott a korábbi külügyminiszter. De mit is jelent a stratégiai győzelem? Kuleba szerint a győzelem fogalmát az eredeti orosz hadicélok tükrében kell értelmezni. Mivel Moszkva szándéka az ukrán nemzet és államiság teljes felszámolása volt, ennek megakadályozása önmagában stratégiai diadal, még ha ez most áldozatokkal vagy presztízsveszteséggel is jár – véli Volodimir Zelenszkij korábbi minisztere.
A Kárpáthír szerint Kuleba arról is beszélt, szerinte súlyos tévedésben vannak azok, akik azt hiszik, hogy orosz megszállás esetén az élet a megszokott mederben folyna tovább, csupán azért, mert a megszállók „civilizált emberek”.
Fotó: Mandel NGAN / AFP