Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
12. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
nemzetközi Sportdöntőbíróság Oroszország FIS Norvégia CAS

Nagy győzelmet arattak az oroszok, de a norvégok megállíthatják őket

2025. december 03. 14:29

A nemzetközi Sportdöntőbíróság részben felülbírálta a FIS határozatát. Az oroszoknak azonban így is további akadályokat kell leküzdeniük, hogy sportolóik részt vehessenek a jövő év elején rendezendő téli olimpián.

2025. december 03. 14:29
null

A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) keddi döntése értelmében az orosz és fehérorosz sportolók indulhatnak a Nemzetközi Sí és Hódeszka Szövetség (FIS) milánói téli olimpiára kiírt kvalifikációs versenyein. A FIS korábban úgy határozott, hogy semleges színekben sem engedi részt venni a kvalifikációs sorozatban a két ország képviselőit, ezért az orosz és fehérorosz szövetség 17 sportolóval együtt megtámadta a CAS-nál a döntést.

A CAS az ítéletében leszögezte, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élő adásban törölték fel a padlót Török Gáborral: csúnyán beárazták Csányi Sándor alkalmazottját

Élő adásban törölték fel a padlót Török Gáborral: csúnyán beárazták Csányi Sándor alkalmazottját
Tovább a cikkhezchevron

csak azok a sportolók szállhatnak harcba a kvótákért, akik megfelelnek az egyéni, semleges indulókra vonatkozó kritériumoknak, ezeket viszont továbbra is a FIS határozza meg, azaz a testület csak részben adott helyt a beadványnak. 

Az oroszoknak így további akadályokat kell leküzdeniük, hogy sportolóik legalább limitált létszámban részt vehessenek a téli ötkarikás játékokon.

Az első lépést megtettük az olimpia felé. Most együtt kell működnünk a FIS-szel, de vannak itt más gondok is. Norvégia semmilyen körülmények között nem fog vízumot adni az orosz sportolóknak vagy engedni őket versenyezni az országban

– idézte a Magyar Nemzet az orosz Championat oldalnak nyilatkozó Jurij Borodavkót, az orosz sífutó-válogatott szövetségi kapitányát.

Ezt is ajánljuk a témában

A lausanne-i székhelyű Sportdöntőbíróság októberben hasonló határozatot hozott a szánkósok esetében, miután a nemzetközi szövetség abban az esetben is meghosszabbította az orosz és fehérorosz versenyzők kitiltását a versenyekről az ukrajnai háború miatt. Ezek a döntések összhangban vannak azzal a szeptemberi NOB-határozattal, amely semlegesként engedélyezte az orosz és fehérorosz sportolók részvételét a milánói játékokon, ami azt jelenti, hogy az országuk zászlaja nem jelenhet meg és a himnusza sem hangozhat el.

Nyitókép: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2025. december 03. 15:23
A politika beleszar a sportba...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!