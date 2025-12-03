Nagy győzelmet arattak az oroszok, de a norvégok megállíthatják őket

A lausanne-i székhelyű Sportdöntőbíróság októberben hasonló határozatot hozott a szánkósok esetében, miután a nemzetközi szövetség abban az esetben is meghosszabbította az orosz és fehérorosz versenyzők kitiltását a versenyekről az ukrajnai háború miatt. Ezek a döntések összhangban vannak azzal a szeptemberi NOB-határozattal, amely semlegesként engedélyezte az orosz és fehérorosz sportolók részvételét a milánói játékokon, ami azt jelenti, hogy az országuk zászlaja nem jelenhet meg és a himnusza sem hangozhat el.

Nyitókép: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP