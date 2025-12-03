Nagy győzelmet arattak az oroszok, de a norvégok megállíthatják őket

Korrupciót kiáltanak az oroszok elleni szankciók feloldása miatt – a németek és az ukránok a leghangosabbak
A gázai helyzet is szerepet játszott a mostani döntésben.
A nemzetközi Sportdöntőbíróság részben felülbírálta a FIS határozatát. Az oroszoknak azonban így is további akadályokat kell leküzdeniük, hogy sportolóik részt vehessenek a jövő év elején rendezendő téli olimpián.
A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) keddi döntése értelmében az orosz és fehérorosz sportolók indulhatnak a Nemzetközi Sí és Hódeszka Szövetség (FIS) milánói téli olimpiára kiírt kvalifikációs versenyein. A FIS korábban úgy határozott, hogy semleges színekben sem engedi részt venni a kvalifikációs sorozatban a két ország képviselőit, ezért az orosz és fehérorosz szövetség 17 sportolóval együtt megtámadta a CAS-nál a döntést.
A CAS az ítéletében leszögezte,
csak azok a sportolók szállhatnak harcba a kvótákért, akik megfelelnek az egyéni, semleges indulókra vonatkozó kritériumoknak, ezeket viszont továbbra is a FIS határozza meg, azaz a testület csak részben adott helyt a beadványnak.
Az oroszoknak így további akadályokat kell leküzdeniük, hogy sportolóik legalább limitált létszámban részt vehessenek a téli ötkarikás játékokon.
Az első lépést megtettük az olimpia felé. Most együtt kell működnünk a FIS-szel, de vannak itt más gondok is. Norvégia semmilyen körülmények között nem fog vízumot adni az orosz sportolóknak vagy engedni őket versenyezni az országban
– idézte a Magyar Nemzet az orosz Championat oldalnak nyilatkozó Jurij Borodavkót, az orosz sífutó-válogatott szövetségi kapitányát.
Ezt is ajánljuk a témában
A gázai helyzet is szerepet játszott a mostani döntésben.
A lausanne-i székhelyű Sportdöntőbíróság októberben hasonló határozatot hozott a szánkósok esetében, miután a nemzetközi szövetség abban az esetben is meghosszabbította az orosz és fehérorosz versenyzők kitiltását a versenyekről az ukrajnai háború miatt. Ezek a döntések összhangban vannak azzal a szeptemberi NOB-határozattal, amely semlegesként engedélyezte az orosz és fehérorosz sportolók részvételét a milánói játékokon, ami azt jelenti, hogy az országuk zászlaja nem jelenhet meg és a himnusza sem hangozhat el.
Nyitókép: KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP