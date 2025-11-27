Mi sem bizonyítja jobban a Kormány elköteleződését az egészségügyi humánerőforrás helyzetének a rendezése iránt, mint az, hogy a 2020-ban elfogadott orvosi bértábla alapján 2021-2023 között lépcsőzetesen, kategóriától függően akár többszörösére nőtt a közfinanszírozott orvosok alapbére a hálapénz minden formájának tiltásával párhuzamosan. Ennek eredményeként a teljes állású orvosok 1998 és 2021 közötti béremelkedésének jelentős része 2010 óta történt.

A folyamat nem állt meg az orvosoknál. A szakdolgozók és ápolók béremelése 2018 óta több hullámban zajlik; a kormányzati kommunikáció óvatos, de a számok magukért beszélnek: a legtöbb szakdolgozó 2022-re összességében 60–70 százalékos béremelkedést könyvelhetett el a 2010-es bázishoz képest, és 2023–2024-ben újabb kétlépcsős emelés indult. Nem véletlen, hogy a hálapénz-kivezetés hatását vizsgáló tanulmány szerint az orvosok 87 százaléka elégedett volt a bérrendezéssel – ami a magyar egészségügy történetében szinte példátlan arány.

Lehet persze azt állítani, hogy »ez még mindig kevés«, de nehéz komolyan venni azokat a véleményeket, amelyek közben változatlanul az „alulfinanszírozott káosz” képét festik, és egy félmondattal sem említik meg a bérek drasztikus rendezését.

A bérek mellett az infrastruktúra is látványosan átalakult. 2010 óta mintegy 600 orvosi rendelő, 148 mentőállomás és 91 kórház épült vagy újult meg különböző uniós és hazai forrásokból – döntő részben vidéken és az agglomerációban. Ezek nem pusztán szép homlokzatok: új diagnosztikai eszközök, korszerű sürgősségi részlegek és járóbeteg-centrumok jöttek létre, amelyek épp azokban a térségekben javítják a hozzáférést, amelyekre korábban mindenki csak legyintett.

A digitalizáció kevésbé látványos, de legalább ilyen fontos. Az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), az e-receptek és a telekonzultációs megoldások ma már természetes részei a rendszernek: a Covid-járvány alatt Magyarországon az egyik legnagyobb arányban vették igénybe az online háziorvosi konzultációt az EU-ban. Ezzel számos felesleges fizikai vizitet, utazást és várakozást lehet kiváltani – nem csökkentve, hanem éppen növelve a valóban ellátásra szorulók számára rendelkezésre álló kapacitást.