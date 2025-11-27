Ft
11. 27.
csütörtök
megszorítások Pénzügykutató Lengyel László Tisza Párt Dálnoki Áron Magyar Péter tervezet riporter bankár

Bohár Dániel felhívta Magyar Péter gazdasági szakértőjét: Dálnoki reakciója mindent elmond (VIDEÓ)

2025. november 27. 18:25

Egyértelműen kiderült, hogy a baloldali megszorító csomag mögött jól ismert ellenzéki gazdasági szakértők állnak.

2025. november 27. 18:25
null

Még mindig nagy hullámokat vet a magyar közéletben az a több száz oldalas tervezet, amely kemény adókat és megszorításokat vetne ki a lakosságra, sőt, még négylábú társaink életére is kihatna. 

Az Index által közölt cikkből kiderült, hogy ez a terv elsősorban Dálnoki Áron, a Tisza  gazdasági munkacsoport vezetőjének felelősségi körébe tartozott. Épp ezért Bohár Dániel, a Megafon riportere felemelte a telefont, és kemény kérdéseket szeretett volna feltenni Magyar Péter emberének, de az rögtön bontotta a vonalat, anint meghallotta ki van a másik végén.

Bohár ezután csak annyit mondott, hogy nem lepődött meg azon, hogy Dálnoki így reagált, hiszen 

a tiszások nem beszélhetnek a terveikről, mert akkor megbuknak.

Jól ismert szakértők állnak a háttérben

A riporter emlékeztetett, hogy ezt arról az etyeki fórumról tudjuk, ahol Dálnoki Áron megszavaztatta a jelenlévőket az adóemelésekről. Bohár Dániel itt ismertette, hogy ugyancsak az Index úgy tudja, hogy a tiszások megszorító csomagján Dálnokin kívül még két ember dolgozott: 

  • Felcsuti Péter, baloldali bankár, aki szerint a magyar adórendszer úgy rossz, ahogy van
  • és Lengyel László, a Pénzügykutató vezetője,

ahol Kéri László felesége, Petschnig Mária Zita is dolgozik, aki elismerte, hogy ők készítik a Tisza gazdasági programját.

Mint elhangzott, Bohár próbálta Lengyel Lászlót is keresni, de a szakértő már fel sem vette neki a telefont.

A vonatkozó bejegyzét alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

