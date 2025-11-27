Bohár Dániel felhívta Magyar Péter gazdasági szakértőjét: Dálnoki reakciója mindent elmond (VIDEÓ)

Aláírások bizonyítják: ők állhatnak a Tisza megszorítócsomagja mögött
Ismert, a „Magyarország 2027–2035 konvergenciaprogram” címet viselő dokumentum radikális adó- és közteherviselési átalakítást vázol fel.
Egyértelműen kiderült, hogy a baloldali megszorító csomag mögött jól ismert ellenzéki gazdasági szakértők állnak.
Még mindig nagy hullámokat vet a magyar közéletben az a több száz oldalas tervezet, amely kemény adókat és megszorításokat vetne ki a lakosságra, sőt, még négylábú társaink életére is kihatna.
Az Index által közölt cikkből kiderült, hogy ez a terv elsősorban Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági munkacsoport vezetőjének felelősségi körébe tartozott. Épp ezért Bohár Dániel, a Megafon riportere felemelte a telefont, és kemény kérdéseket szeretett volna feltenni Magyar Péter emberének, de az rögtön bontotta a vonalat, anint meghallotta ki van a másik végén.
Bohár ezután csak annyit mondott, hogy nem lepődött meg azon, hogy Dálnoki így reagált, hiszen
a tiszások nem beszélhetnek a terveikről, mert akkor megbuknak.
A riporter emlékeztetett, hogy ezt arról az etyeki fórumról tudjuk, ahol Dálnoki Áron megszavaztatta a jelenlévőket az adóemelésekről. Bohár Dániel itt ismertette, hogy ugyancsak az Index úgy tudja, hogy a tiszások megszorító csomagján Dálnokin kívül még két ember dolgozott:
ahol Kéri László felesége, Petschnig Mária Zita is dolgozik, aki elismerte, hogy ők készítik a Tisza gazdasági programját.
Mint elhangzott, Bohár próbálta Lengyel Lászlót is keresni, de a szakértő már fel sem vette neki a telefont.
A vonatkozó bejegyzét alább tekintheti meg:
A tervezet szerint a NÉBIH tartaná nyilván az állatokat, a NAV pedig a behajtást végezné.