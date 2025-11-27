Bohár Dániel felhívta Magyar Péter gazdasági szakértőjét: Dálnoki reakciója mindent elmond (VIDEÓ)

Még mindig nagy hullámokat vet a magyar közéletben az a több száz oldalas tervezet, amely kemény adókat és megszorításokat vetne ki a lakosságra, sőt, még négylábú társaink életére is kihatna.

Az Index által közölt cikkből kiderült, hogy ez a terv elsősorban Dálnoki Áron, a Tisza gazdasági munkacsoport vezetőjének felelősségi körébe tartozott. Épp ezért Bohár Dániel, a Megafon riportere felemelte a telefont, és kemény kérdéseket szeretett volna feltenni Magyar Péter emberének, de az rögtön bontotta a vonalat, anint meghallotta ki van a másik végén.