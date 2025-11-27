Itt a karácsonyi vásár-szezon: de mennyibe kerül az ünnepi hangulat? Utánajártunk!

Advent közeledtével sorra tárják ki kapuikat a látogatók előtt a karácsonyi vásárok mind idehaza, mind a környező országokban. Az évek óta Európa legjobbjának kikiáltott budapesti forgatag – amely a Vörösmarty téren és a Bazilika előtt is várja az ünnepekre hangolódni vágyókat – már november 14-én megnyitott.

Budapesten már november 14-én kitárták kapuikat a látogatók előtt a karácsonyi vásárok. Fotó: Advent Bazilika

A kézműves portékák és ajándékok mellett természetesen idén is nagy szerepet kap a gasztronómia a magyar főváros vásáraiban, ahol a hagyományos fogások, mint a gulyásleves, a töltött káposzta vagy a kürtőskalács mellett igencsak meglepő párosítások is felkerültek az étlapokra. Így a bódék között nézelődők dubai csokis lángost vagy hússal töltött kürtőskalácsot is megkóstolhatnak, ha van hozzá merszük!