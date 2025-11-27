Itt a karácsonyi vásár-szezon: de mennyibe kerül az ünnepi hangulat? Utánajártunk!

Adventi vásárok 2025-ben – mutatjuk, hol és mikor gyúlnak fel a karácsony fényei Magyarországon
Ahogy beköszönt a november vége, kis hazánk települései lassan fénybe borulnak, és a terek megtelnek faházakkal, forralt bor illattal és gyerekzsivajjal.
Nyakunkba vettük a budapesti és a varsói karácsonyi vásárokat, és megnéztük, hol és mennyiért lakhatunk jól. Összeállításunk!
Advent közeledtével sorra tárják ki kapuikat a látogatók előtt a karácsonyi vásárok mind idehaza, mind a környező országokban. Az évek óta Európa legjobbjának kikiáltott budapesti forgatag – amely a Vörösmarty téren és a Bazilika előtt is várja az ünnepekre hangolódni vágyókat – már november 14-én megnyitott.
A kézműves portékák és ajándékok mellett természetesen idén is nagy szerepet kap a gasztronómia a magyar főváros vásáraiban, ahol a hagyományos fogások, mint a gulyásleves, a töltött káposzta vagy a kürtőskalács mellett igencsak meglepő párosítások is felkerültek az étlapokra. Így a bódék között nézelődők dubai csokis lángost vagy hússal töltött kürtőskalácsot is megkóstolhatnak, ha van hozzá merszük!
Ennyi beharangozó után érdemes arra is kitérni, hogy mindezekért mennyire kell mélyen a zsebünkbe nyúlni.
A már említett gulyáslevesért, amit cipóban szolgálnak fel, pedig 4800 forint körüli összeget kell fizetni.
Most pedig jöjjenek a merész párosítások: a tépett malachússal töltött kürtőskalács, amelyet barbecue szósszal is meglocsolnak, 4500 forintba kerül. A tavalyi év slágerfinomságával, a dubai csokoládékrémmel megkent lángost 4900 forintért kóstolhatjuk meg. De az eladók gondoltak azokra is, akik nem ehetnek édeset vagy tejest: a laktóz- és cukormentes forró csokoládéért extra gyümölccsel 3100 forintot kell fizetni. Az idény felkapott itala, a forralt bor pedig általában 1500 forintos alapáron érhető el.
És bár évről évre elsikkad, úgynevezett
1600 forintos fixáras ételek is elérhetők a vendéglátóknál. Ez székely lecsókolbászt, kenyeret és mustárt tartalmaz.
Sőt, idén tematikus fogásokkal is készülnek a kitelepülők, amelyeket 2000–2500 forintos áron vásárolhatnak meg a látogatók.
Ezt is ajánljuk a témában
Ahogy beköszönt a november vége, kis hazánk települései lassan fénybe borulnak, és a terek megtelnek faházakkal, forralt bor illattal és gyerekzsivajjal.
Egy héttel az adventi időszak előtt ellátogattam életemben először Varsóba, ahol az ünnepi készülődés még csak az elején tartott. A centrumban, az ikonikus Kultúrpalota előtt még épült a karácsonyi vásár, és fokozatosan kerültek a helyükre az óriáskerék darabjai is.
Az óváros felé haladva már nagyobb volt a pezsgés. Bár a lámpavasakra kikerültek a díszkivilágítás különleges elemei, ezeket sem szombaton, sem vasárnap nem kapcsolták fel. Sötétben maradt az ünnepi „Warszawa” felirat és a karácsonyfadíszeket utánzó installáció is, amelyek ennek ellenére népszerű fotópontok voltak.
A Barbakánhoz közeledve már egy hosszú bódésor fogadott, ahol nagy meglepetésemre
a magyar kürtőskalács és a lángos is helyet kapott.
Egy sajtos-tejfölös lángos 35 zlotyba került (a zloty–forint árfolyam november végén 91 forint körül alakult – szerk.), azaz majdnem 3200 forintba, míg a húsos verzióért 40 zlotyt, vagyis valamivel több mint 3600 forintot kértek.
A klasszikus kürtőskalácsok, mint a csokis, fahéjas vagy diós, egységesen 30 zlotyba kerültek, azaz körülbelül 2700 forintba. Ha pedig nutellás vagy pisztáciás krémet is kértünk hozzájuk, azért plusz 10 zlotyt számoltak fel.
A lengyel melegszendvics, a zapiekanki, amelyet uborkával, gombával és sajttal pakolnak meg, Varsó óvárosában 35–40 zlotyba kerül, ami jóval drágább, mint amennyiért a téli „fővárosban”, Zakopanéban árulják. Ott pár évvel ezelőtt 12–15 zlotyt fizettem egy termetes fél bagettért.
A lengyel karácsonyi vásár sajtok nélkül sem teljes. Varsó terein is kapható az úgynevezett oscypek, amelyet áfonyalekvárral kínálnak. Ennek az ára 8–10 zloty körül alakul.
Lengyelországban is népszerű a forralt bor, a lengyel főváros szinte bármely pontján mérik a különböző vendéglátóhelyeken. Az árak a lokációtól függően 15 és 28 zloty között mozognak. Az úgynevezett „téli teáért”, amelybe bazsalikomot, áfonyát, ánizst és narancsot vagy citromot is tesznek, általában 15–20 zloty közötti összeget kérnek.
A nagy hagyománnyal bíró lengyel karácsonyi díszek közül a kisebbek 10 zlotyba, míg a nagyobbak 20, de akár 35 zlotyba is kerülhetnek. Ezek között megtalálhatók a klasszikus karácsonyi motívumok – például karácsonyfa, mikulás, plüssmackó –, de a divat és a trend itt is megjelenik: így a kisvakond mellett uborka és La Bubu is feltűnt a kínálatban.
A varsói vásárok hangulatát bemutató galériánkat alább tekintheti meg:
Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay