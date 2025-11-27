Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
11. 27.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 27.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
lángos főváros gasztronómia kürtőskalács Varsó Budapest zloty forint

Itt a karácsonyi vásár-szezon: de mennyibe kerül az ünnepi hangulat? Utánajártunk!

2025. november 27. 18:48

Nyakunkba vettük a budapesti és a varsói karácsonyi vásárokat, és megnéztük, hol és mennyiért lakhatunk jól. Összeállításunk!

2025. november 27. 18:48
null
Krupincza Mariann
Krupincza Mariann

Advent közeledtével sorra tárják ki kapuikat a látogatók előtt a karácsonyi vásárok mind idehaza, mind a környező országokban. Az évek óta Európa legjobbjának kikiáltott budapesti forgatag – amely a Vörösmarty téren és a Bazilika előtt is várja az ünnepekre hangolódni vágyókat – már november 14-én megnyitott.

Budapesten már november 14-én kitárták kapuikat a látogatók előtt a karácsonyi vásárok.
Budapesten már november 14-én kitárták kapuikat a látogatók előtt a karácsonyi vásárok. Fotó: Advent Bazilika

A kézműves portékák és ajándékok mellett természetesen idén is nagy szerepet kap a gasztronómia a magyar főváros vásáraiban, ahol a hagyományos fogások, mint a gulyásleves, a töltött káposzta vagy a kürtőskalács mellett igencsak meglepő párosítások is felkerültek az étlapokra. Így a bódék között nézelődők dubai csokis lángost vagy hússal töltött kürtőskalácsot is megkóstolhatnak, ha van hozzá merszük!

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének

Itt a történet vége, Zelenszkijt kivezethetik: ez lehet a legfontosabb tulajdonsága Ukrajna új vezetőjének
Tovább a cikkhezchevron

Ennyi beharangozó után érdemes arra is kitérni, hogy mindezekért mennyire kell mélyen a zsebünkbe nyúlni. 

  • Egy adag töltött káposztáért 5500 forintot,
  • egy csirkepörköltért 6000 forintot,
  • míg egy rántott szeletért sült krumplival van, ahol 7000 forintot is elkérnek.

 A már említett gulyáslevesért, amit cipóban szolgálnak fel, pedig 4800 forint körüli összeget kell fizetni.

Most pedig jöjjenek a merész párosítások: a tépett malachússal töltött kürtőskalács, amelyet barbecue szósszal is meglocsolnak, 4500 forintba kerül. A tavalyi év slágerfinomságával, a dubai csokoládékrémmel megkent lángost 4900 forintért kóstolhatjuk meg. De az eladók gondoltak azokra is, akik nem ehetnek édeset vagy tejest: a laktóz- és cukormentes forró csokoládéért extra gyümölccsel 3100 forintot kell fizetni. Az idény felkapott itala, a forralt bor pedig általában 1500 forintos alapáron érhető el.

És bár évről évre elsikkad, úgynevezett 

1600 forintos fixáras ételek is elérhetők a vendéglátóknál. Ez székely lecsókolbászt, kenyeret és mustárt tartalmaz. 

Sőt, idén tematikus fogásokkal is készülnek a kitelepülők, amelyeket 2000–2500 forintos áron vásárolhatnak meg a látogatók.

Ezt is ajánljuk a témában

Karácsonyi vásár: Varsó még csak most kapcsol rá

Egy héttel az adventi időszak előtt ellátogattam életemben először Varsóba, ahol az ünnepi készülődés még csak az elején tartott. A centrumban, az ikonikus Kultúrpalota előtt még épült a karácsonyi vásár, és fokozatosan kerültek a helyükre az óriáskerék darabjai is.

Az óváros felé haladva már nagyobb volt a pezsgés. Bár a lámpavasakra kikerültek a díszkivilágítás különleges elemei, ezeket sem szombaton, sem vasárnap nem kapcsolták fel. Sötétben maradt az ünnepi „Warszawa” felirat és a karácsonyfadíszeket utánzó installáció is, amelyek ennek ellenére népszerű fotópontok voltak.

A Barbakánhoz közeledve már egy hosszú bódésor fogadott, ahol nagy meglepetésemre 

a magyar kürtőskalács és a lángos is helyet kapott. 

Egy sajtos-tejfölös lángos 35 zlotyba került (a zloty–forint árfolyam november végén 91 forint körül alakult – szerk.), azaz majdnem 3200 forintba, míg a húsos verzióért 40 zlotyt, vagyis valamivel több mint 3600 forintot kértek.

A klasszikus kürtőskalácsok, mint a csokis, fahéjas vagy diós, egységesen 30 zlotyba kerültek, azaz körülbelül 2700 forintba. Ha pedig nutellás vagy pisztáciás krémet is kértünk hozzájuk, azért plusz 10 zlotyt számoltak fel.

A lengyel melegszendvics, a zapiekanki, amelyet uborkával, gombával és sajttal pakolnak meg, Varsó óvárosában 35–40 zlotyba kerül, ami jóval drágább, mint amennyiért a téli „fővárosban”, Zakopanéban árulják. Ott pár évvel ezelőtt 12–15 zlotyt fizettem egy termetes fél bagettért.

A lengyel karácsonyi vásár sajtok nélkül sem teljes. Varsó terein is kapható az úgynevezett oscypek, amelyet áfonyalekvárral kínálnak. Ennek az ára 8–10 zloty körül alakul.

Lengyelországban is népszerű a forralt bor, a lengyel főváros szinte bármely pontján mérik a különböző vendéglátóhelyeken. Az árak a lokációtól függően 15 és 28 zloty között mozognak. Az úgynevezett „téli teáért”, amelybe bazsalikomot, áfonyát, ánizst és narancsot vagy citromot is tesznek, általában 15–20 zloty közötti összeget kérnek.

A nagy hagyománnyal bíró lengyel karácsonyi díszek közül a kisebbek 10 zlotyba, míg a nagyobbak 20, de akár 35 zlotyba is kerülhetnek. Ezek között megtalálhatók a klasszikus karácsonyi motívumok – például karácsonyfa, mikulás, plüssmackó –, de a divat és a trend itt is megjelenik: így a kisvakond mellett uborka és La Bubu is feltűnt a kínálatban.

A varsói vásárok hangulatát bemutató galériánkat alább tekintheti meg:

Karácsonyi vásár Varsóban

Karácsonyi vásár Varsóban

 

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!