„A szocialista politikus ezúttal a Facebook-oldalán öntötte ki a szívét:

»Nem érdemes lebecsülni a Fideszt és Orbánt, mert nagy küzdő. Ebben a rendszerben a választás akkor van megnyerve, ha az új miniszterelnököt megszavazza az új parlamenti többség. Nem szabad megosztani az ellenzéki szavazóbázist – nem a pártokra gondolok, hanem a szavazókra. Mert ez óhatatlanul szavazói csoportok lemorzsolódásához vezet. Minden, az ellenzéki táborban egymásnak küldött méltatlan és lekezelő üzenet, bohócfej, egymásnak történő üzengetés az ellenzéki szavazók megosztottságát erősíti és elmélyíti, amely egyedül a Fidesznek kedvez – sőt ebből él –, és egyben csökkenti a kormányváltás esélyét.«

A szocialisták stand-up humoristájának elkeseredett, utolsó segélykiáltása volt ez a megszólalás. Hogy miért született ez a gondolatmenet azon kívül, hogy fél attól, hogy mégsem lesz kormányváltás, az ugyan nem derült ki, azonban a lényeget ismét sikerült megragadnia Ágnesnek.

A posztjából ugyanis kiderült az egyik titka, hogy bizony bohócfóbiája van, így nem valószínű, hogy Stephen King a kedvenc írója, hiszen Pennywise, a gonosz bohóc az ő teremtménye.”