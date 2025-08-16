Ft
Kunhalmi Ágnesről arcpirító titok derült ki, felrobbantotta az internetet

2025. augusztus 16. 07:24

Rossz hír ez a baloldalnak.

2025. augusztus 16. 07:24
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„A szocialista politikus ezúttal a Facebook-oldalán öntötte ki a szívét:

»Nem érdemes lebecsülni a Fideszt és Orbánt, mert nagy küzdő. Ebben a rendszerben a választás akkor van megnyerve, ha az új miniszterelnököt megszavazza az új parlamenti többség. Nem szabad megosztani az ellenzéki szavazóbázist – nem a pártokra gondolok, hanem a szavazókra. Mert ez óhatatlanul szavazói csoportok lemorzsolódásához vezet. Minden, az ellenzéki táborban egymásnak küldött méltatlan és lekezelő üzenet, bohócfej, egymásnak történő üzengetés az ellenzéki szavazók megosztottságát erősíti és elmélyíti, amely egyedül a Fidesznek kedvez – sőt ebből él –, és egyben csökkenti a kormányváltás esélyét.«

A szocialisták stand-up humoristájának elkeseredett, utolsó segélykiáltása volt ez a megszólalás. Hogy miért született ez a gondolatmenet azon kívül, hogy fél attól, hogy mégsem lesz kormányváltás, az ugyan nem derült ki,  azonban a lényeget ismét sikerült megragadnia Ágnesnek.

A posztjából ugyanis kiderült az egyik titka, hogy bizony bohócfóbiája van, így nem valószínű, hogy Stephen King a kedvenc írója, hiszen Pennywise, a gonosz bohóc az ő teremtménye.”

Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

wadcutter
2025. augusztus 16. 09:38
Ágica, kíváncsian várjuk a videót rólad is
Toma78
•••
2025. augusztus 16. 09:15 Szerkesztve
Kunhalmi a választások után beszélgess Rókával. Hátha tud melót szerezni ha már képviselőnek nem férsz be vele együtt .. Kovi új filmet tervez jövőre Magyar Peti és a végzet bukása... 🖕😁🖕
Levinya
2025. augusztus 16. 09:14
Ez a cikk vagy mi, az újságírás legalja, mondanivaló 0, értékrend 0.
ThunderDan
•••
2025. augusztus 16. 08:46 Szerkesztve
Ezektől a Csépányi-féle szócséplőktől, nímandoktól kiráz a hideg. Igaza volt Bencsik Gábornak pl. a minap. Egy olyan egyszerű ténykérdésben is, mint az EP-képvsielők munkája (Poloska esetében: annak szinte teljes HIÁNYA) egy baloldali médium, a Lakmusz írt cikket. Még egyszer: ez egy jobboldalnak kedvező (!) téma, hiszen Poloska totális utolsó helye kiviláglik az összes számadatból. És ha ez már régesrég megjelent volna így, számadatokkal a jobboldali sajtóban, nyomatva lenne, akkor talán nem úgy nézne ki a terep, hogy mikor Nyerges Csenge felkérdezi Poloskát, az szimplán hazugságnak nevezi az állítást, majd lehazugozza Csengét - a közönség harsány röhögése közepette. Közben Csépányi "nem látja jönni" és "felrobbantja az internetet".
