Régen az SZDSZ-szesek, most a köpönyegükből kibújt tiszások akarnak a tolsztoji élőhússal táplálkozni

Kóka János, volt SZDSZ-es miniszter ugyanerről pepitában egy 24.hu-nak adott inerjúban elmesélte, hogy 2009-ben Hans-Dietrich Genscher korábbi német külügyminiszter meghívta a német szövetségi választások eredményváró estéjére. Azt mondta neki Kóka:

elnök úr, ha egy javaslatom lehet, az egészségügyet ne vállaljátok be, mert bele fogtok bukni. Bevállalták, belebuktak.”

Ha ugyanis nincs széles támogatottság mögötte, nagy társadalmi területeket érintő átalakításba nem szabad belefogni. Ők is ugyanígy belebuktak a Fidesz népszavazási kezdeményezése révén 2007-ben.

És most ezek a jóemberek megint nekifutnak. Tudják, hogy rosszat tesznek vele a magyaroknak. Farkasokként élőhússal akarnak táplálkozni, s végtelenségig akarják tömni a saját zsebüket, miközben a társadalmat minden gond nélkül kiszolgáltatottságba, szegénységbe taszítanák.

Az Ellenpont kiemelte: Magyar Péterék lényegében a borzalmas amerikai rendszert honosítanák meg, amelynek következtében több millióan ellátás nélkül tengődnek az USA-ban. Hasonló állapot alakulhatna ki Magyarországon is. A magyar embereknek akár a fizetésük 35 százalékát is be kellene fizetniük a biztosítóknak, ha azt akarják, hogy komolyabb műtéteket elvégezzenek rajtuk. Amerikában milliók élnek társadalombiztosítás nélkül, mivel jövedelmük túl alacsony a magánbiztosítási támogatásokhoz. Ez különösen a COVID-19-járvány alatt került felszínre.