Régen az SZDSZ-szesek, most a köpönyegükből kibújt tiszások akarnak a tolsztoji élőhússal táplálkozni

„Ez egy baloldali showműsor” – a szakértő elsorolta jogi aggályait a Tisza előválasztásával kapcsolatban (VIDEÓ)
Korábban levitézlett baloldali politikai szereplőket segíthet vissza a hatalomba a tiszás előválasztás.
Nekik a hatalom az első, a magyarok sorsa pedig az utolsó.
„A csőcselék iszonyú, undorító. Olyan, akár a farkas, csakis élő hússal lehet lecsillapítani.” Lev Tolsztoj ezzel fején találta a szöget, a Tisza Párt ugyanis nem kevesebbre vágyik, mint arra a bizonyos élőhúsra. Noha tagadja, hogy igaz lenne az a brutális megszorító csomag, ami a minap az Index révén nyilvánosságra került – ugyanakkor azt is mondja, hogy amíg meg nem nyerik a választást, addig a részletekről nem szabad beszélni, egyébként megbuknak. Maga Magyar Péter kijelentette, hogy
úgy nem lehet választást nyerni, ha azt mondják, hogy a kormányzati kedvezményeket kivezetik, vagy adókat emelnek.”
Ám az, hogy az állami társadalombiztosítást is meg akarják szüntetni,
keményebben szólva szét akarják verni, helyére beemelve a magánbiztosítókat, arról eddig nagyon nem szólt a fáma.
Kincses Gyula, a tiszások gyurcsányista tanácsadója, a vizitdíj bevezetését menedzselő államtitkár a magánegészségügy helyzetbe hozásáról a Klikk TV-ben így fogalmazott: „venni egy nagy levegőt és azt kell mondani, hogy bizonyos feltételekkel a tb-pénz is hadd menjen jobban a magánellátásba.”
Kóka János, volt SZDSZ-es miniszter ugyanerről pepitában egy 24.hu-nak adott inerjúban elmesélte, hogy 2009-ben Hans-Dietrich Genscher korábbi német külügyminiszter meghívta a német szövetségi választások eredményváró estéjére. Azt mondta neki Kóka:
elnök úr, ha egy javaslatom lehet, az egészségügyet ne vállaljátok be, mert bele fogtok bukni. Bevállalták, belebuktak.”
Ha ugyanis nincs széles támogatottság mögötte, nagy társadalmi területeket érintő átalakításba nem szabad belefogni. Ők is ugyanígy belebuktak a Fidesz népszavazási kezdeményezése révén 2007-ben.
És most ezek a jóemberek megint nekifutnak. Tudják, hogy rosszat tesznek vele a magyaroknak. Farkasokként élőhússal akarnak táplálkozni, s végtelenségig akarják tömni a saját zsebüket, miközben a társadalmat minden gond nélkül kiszolgáltatottságba, szegénységbe taszítanák.
Az Ellenpont kiemelte: Magyar Péterék lényegében a borzalmas amerikai rendszert honosítanák meg, amelynek következtében több millióan ellátás nélkül tengődnek az USA-ban. Hasonló állapot alakulhatna ki Magyarországon is. A magyar embereknek akár a fizetésük 35 százalékát is be kellene fizetniük a biztosítóknak, ha azt akarják, hogy komolyabb műtéteket elvégezzenek rajtuk. Amerikában milliók élnek társadalombiztosítás nélkül, mivel jövedelmük túl alacsony a magánbiztosítási támogatásokhoz. Ez különösen a COVID-19-járvány alatt került felszínre.
Még azoknak is közel 1000 dollár körüli összeget – tehát több mint 300 ezer forintot – kellett fizetniük a kórházba szállításért, akik amúgy rendelkeznek biztosítással. Így inkább taxival vitetik be magukat, mint mentővel.
James K. Elsey amerikai sebész pedig arról számolt be, hogy amikor egy adott műtétet javasolnak a páciensnek, akkor a betegek elsőként nem azt kérdezik, hogy mennyire fog fájni vagy belehalhatnak-e; hanem azt, hogy fogják megfizetni, elveszthetik-e az otthonukat miatta?
Takács Péter államtitkár ma az Igazság Órájában kiemelte: „legyünk észnél, mert ha jön az erőszakos magánosítás, akkor többszörösére nőhetnek a mostani biztosítási járulékok.”
Hogy ki legyen észnél? Természetesen a Tisza-szekta támogatóinak sora – Tolsztojjal szólva az élőhússal táplálkozók –, mert ők csak addig gondolkodnak, hogy el kell zavarni Orbánt.
De hogy másnap mi lesz, arról fogalmuk sincs. Az lesz, ami az amerikai magánosított egészségügyben.
A vegyes biztosítási rendszereknek az a lényege, hogy van egy biztosítási alapkosár, de abban csak minimumellátás van benne. Azaz kvázi maradj életben, ne legyen súlyos egészségkárosodásod. Ezt biztosítja. Minden másért fizetni kell.
Amit a Tisza leír, az kettészakítaná az egészségügyet. Lenne szegények és a gazdagok egészségügye ugyanazon a rendszeren belül.
Ez nekünk nem kell, már le is szavaztuk. Kókáék meg is buktak, de olyan pofátlanok, hogy amikor némi sanszot látnak a hatalomra kerülésre, újból előállnak vele, hátha bejön. Magyarék meg kussolnak, mert egyébként megbuknak, mielőtt megméretkeztek volna. Aljasságuk tehát folyamatos és határtalan, miközben Kóka azon spekulál, hogy a Doktor24 nevű cégét három éven belül tőzsdére viszi. Ahhoz meg úgy kell az állami társadalombiztosítás szétzúzása, mint egy falat kenyér.
Így van ez, kérem.
Régen az SZDSZ-szesek, most a köpönyegükből kibújt tiszások akarnak élőhússal táplálkozni. Nekik a hatalom az első, a magyarok sorsa pedig az utolsó.
(Fotó: Odd Andersen / AFP)