Halloweeni libabőr – itt vannak az elmúlt időszak leghátborzongatóbb filmjei (VIDEÓK)

Sokan kritikus szemmel figyelik, hogy mindenszentek napján a kelta gyökerű halloween egyre nagyobb mértékben előretör. Szeptember végétől egy hónapon át vicsorgó narancssárga tökök, csontvázak és szellemek uralják a kirakatokat. A boltok polcain is sorjáznak az édességek, miközben a koszorúk és a gyertyák épp csak egy sarkot kapnak.

Bár komoly viták övezik, a halloween egyre nagyobb teret nyer magának Közép-Európában is. (Fotó: Pixabay)

Úgy tűnik, a következő években is bőven lesz még vita arról, hogy – a Valentin-naphoz hasonlóan – mennyire van helye egy ilyen, nyugati világból érkező ünnepnek a keresztény hagyományok között. Az azonban biztos, hogy a halottak napjának tiszteletben tartása mellett ma már nincs olyan nagyobb város, ahol ne szerveznének beöltözős bulit vagy horrormaratont. Ha utóbbit valaki a saját otthonában szeretné megvalósítani, ahhoz ajánlunk négy alkotást.

Élőhalottak (2024)

Első történetünk Skandináviába, pontosabban Oslóba vezet, ahol egy forró nyári napon váratlan áramkimaradás történik, amit fura események sora követ: titokzatos módon feltámadnak a halottak.