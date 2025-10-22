Ft
10. 22.
szerda
Önkényes Mérvadó Puzsér Róbert kritika énekesnő viselkedés Tóth Gabi Megasztár

„Ordenáré proli p*csa” – Puzsér Róbert páros lábbal szállt bele Tóth Gabiba

2025. október 22. 19:45

A kritikus azon is kiakadt, hogy egy olyan nőt hord a tenyerén a magyar szórakoztatóipar, aki azért „hisztizik”, mert valaki rosszat mond rá.

2025. október 22. 19:45
null

A Szélsőközép YouTube-csatorna Önkényes Mérvadó című műsorában beszélgetett Tóth Gabi énekesnő karrierjéről és annak alakulásáról Puzsér Róbert Horváth Oszkár digitálismédia-szakemberrel és Egri Viktor újságíróval. A beszélgetés apropóját az a videó adta, amelyben a Megasztár zsűritagja felháborodik egy versenyzőn, amiért számonkéri rajta, hogy nincs érettségije – számolt be a műsorban elhangzottakról az Index.

Puzsér a történtek kapcsán úgy fogalmazott, eleve az is probléma, hogy ennyi „trágárság” van a Megasztárban, de Tóth Gabi miatt még inkább romló tendenciát mutat a tehetségkutató színvonala. A publicista szerint az érettségi hiányának nincs köze ahhoz, hogy az énekesnő miként viselkedik a műsorban.

Nem az a baj Tóth Gabival, hogy nincs érettségije, hanem az a baj Tóth Gabival, hogy ordenáré proli p*csa”

– jelentette ki a balliberális megmondóember, majd hozzátette, például Egerszegi Krisztinának is csak nyolc általánosa van, ő mégis „egy hölgy”, Tóth Gabival ellentétben.

A kritikus továbbá arra is kitért, hogy a képernyőn keresztül „valami borzalmas” végigkövetni, hogy mi történt az énekesnővel.

Puzsér szerint korábban a magyar televízióban csak realitykben lehetett látni ilyen viselkedést

Puzsér azon is kiakadt, hogy egy olyan nőt hord a tenyerén a szórakoztatóipar, aki azért „hisztizik”, mert valaki rosszat mond rá. 

Ez lett a szólásszabadság, hogy itt bárki bármit mondhat? Hát akkor megyek, és megverem!”

 – folytatta a kritikus.

A médiaszemélyiség gondolatmenetét azzal zárta, hogy korábban a magyar televízióban csak realitykben lehetett látni olyan viselkedést, amilyet Tóth Gabi produkál.

A teljes beszélgetést ITT hallgathatja meg.

Nyitókép: Baksa Norbert

 

triacus-2
2025. október 22. 20:46
"Puzsér azon is kiakadt, hogy egy olyan nőt hord a tenyerén a szórakoztatóipar" Lássunk pár slágerlistát: - Spotify Top 50 Hungary: open.spotify.com/embed/playlist/37i9dQZEVXbNHwMxAkvmF8 - MAHASZ Magyar Rádiós Top 40: slagerlistak.hu/magyar-radios-top-40-slagerlista - MAHASZ Editors' Choice Top 40: slagerlistak.hu/editors-choice-top-40-slagerlista - MAHASZ Single Top 40: slagerlistak.hu//single-top-40-slagerlista - MAHASZ Album Top 40: slagerlistak.hu/album-top-40-slagerlista - Apple Top 100 Hungary: music.apple.com/hu/playlist/top-100-hungary/pl.cee165c3a51e466481bde5de75d6dee3 - Rádió 1 TOP 50: radio1.hu/musor/radio-1-top-50/ Tóth Gabi egyiken sem(!!!) szerepel. A Petőfi Rádió havi lejátszási listáján ámbár szerepel: mostszol.hu/radio/mr2/topsong/month de a lista végén. Szóval nem igazán "hordja a tenyerén a szórakoztatóipar".
rocktoberi-2
2025. október 22. 20:43
Sokat levon a kijelentés értékéből az, hogy egy ordenáré proli bunkó tette közzé.
cint04
2025. október 22. 20:41
Ha egy hapsi ilyet akkor mond egy nőre, akkor vagy - nőgyűlölő buzi, vagy - problémái vannak a 'teljesítményével' (kb Magyarpéter) Ha valaki tényleg egy tanulatlan félművelt proli az éppen ez a lufifejű dagadt szipus, aki uegyetemre max moslékért, járhatott, mert a koszon kívül más nem ragadt rá. Tényleg érik neki, hogy valamelyik 'hozzátartozó' vagy érintett egyszer úgy kirúgja a metszőfogait (meg ami még megy vele).
redford-2
2025. október 22. 20:37
Puzsér azt hiszi ő a minden tudással rendelkező, felszentelt zsűrielnök, de nem. Az összes megnyilvánulása elkeseredett segélykiáltás a nyomorult élete miatt. Az RTL esti híradójában bemondták, hogy Németországban elloptak egy igen büdös virágot, nagy erőkkel keresi a rendőrség. Kérték, ha valaki erős bűzt érez, hívja a 112-t. Puzsér lehelete megtévesztő lehet a nyomozóknak...
