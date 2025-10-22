„Ordenáré proli p*csa” – Puzsér Róbert páros lábbal szállt bele Tóth Gabiba

Demkó Attila nekiment Lattmann Tamásnak: „Nagyképű szellemi nullák mérgező üzenetekkel”
A biztonságpolitikai szakértő Puzsér Róbert primitív történelmi érveléseihez hasonlítja az ügyvéd Trianonról szóló, alacsony színvonalú kirohanását.
A kritikus azon is kiakadt, hogy egy olyan nőt hord a tenyerén a magyar szórakoztatóipar, aki azért „hisztizik”, mert valaki rosszat mond rá.
A Szélsőközép YouTube-csatorna Önkényes Mérvadó című műsorában beszélgetett Tóth Gabi énekesnő karrierjéről és annak alakulásáról Puzsér Róbert Horváth Oszkár digitálismédia-szakemberrel és Egri Viktor újságíróval. A beszélgetés apropóját az a videó adta, amelyben a Megasztár zsűritagja felháborodik egy versenyzőn, amiért számonkéri rajta, hogy nincs érettségije – számolt be a műsorban elhangzottakról az Index.
Puzsér a történtek kapcsán úgy fogalmazott, eleve az is probléma, hogy ennyi „trágárság” van a Megasztárban, de Tóth Gabi miatt még inkább romló tendenciát mutat a tehetségkutató színvonala. A publicista szerint az érettségi hiányának nincs köze ahhoz, hogy az énekesnő miként viselkedik a műsorban.
Nem az a baj Tóth Gabival, hogy nincs érettségije, hanem az a baj Tóth Gabival, hogy ordenáré proli p*csa”
– jelentette ki a balliberális megmondóember, majd hozzátette, például Egerszegi Krisztinának is csak nyolc általánosa van, ő mégis „egy hölgy”, Tóth Gabival ellentétben.
A kritikus továbbá arra is kitért, hogy a képernyőn keresztül „valami borzalmas” végigkövetni, hogy mi történt az énekesnővel.
Puzsér azon is kiakadt, hogy egy olyan nőt hord a tenyerén a szórakoztatóipar, aki azért „hisztizik”, mert valaki rosszat mond rá.
Ez lett a szólásszabadság, hogy itt bárki bármit mondhat? Hát akkor megyek, és megverem!”
– folytatta a kritikus.
A médiaszemélyiség gondolatmenetét azzal zárta, hogy korábban a magyar televízióban csak realitykben lehetett látni olyan viselkedést, amilyet Tóth Gabi produkál.
A teljes beszélgetést ITT hallgathatja meg.
Nyitókép: Baksa Norbert