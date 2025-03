Lugosi Béla megítélése Magyarországon nem volt egységes – ma mégis a horrorikonok között találjuk

A kötetben szereplő színészek és színésznők pedig általánosságban pont az évszázad első felében élték aranykorukat. Amivel egyébként olyan szempontból nincs semmi gond, hogy legalább akit kicsit is érdekel a téma, és hajlandó régi filmeket megnézni, azt a Horrorikonok arra késztetheti, hogy leüljön a klasszikus Hammer-filmek és Jess Franco-mozik elé; utánanézzen az itáliai filmgyártásnak; esetleg Anglián, Olaszországon és Amerikán túl még a francia és spanyol filmkészítéssel is megismerkedjen.

Hogy pontosan kik szerepelnek a Filmkönyvek-sorozat első kötetében? Lugosi Béla

Lon Chaney, Sr.

Tod Slaughter

George Zucco

Boris Karloff

Peter Lorre

Lon Chaney, Jr.

John Carradine

Howard Vernon

Vincent Price

Peter Cushing

Michael Gough

Santo

Donald Pleasence

Jack Palance

Christopher Lee

Paul Naschy

Barbara Steele

Lance Henriksen

Brad Dourif

Jeffrey Combs

Jamie Lee Curtis

Robert Englund

Bruce Campbell

Mert azt gondolom, hogy sokaknál bőven van mit pótolni, amennyiben ismeretekre akarnak szert tenni, az első Filmkönyvek pedig izgalmas mozgatórugója lehet egy ilyen „kutatásnak”. A közel 300 oldalas, visszafogott áron, 3000 forintért megvásárolható Horrorikonok számos érdekes információt tartalmaz, így például kiderül, hogy Blaskó Béla a Szegedi Nemzeti Színházban, majd a Nemzeti Színházban játszott (még Jézus szerepét is megkapta a Mária Magdalénában), mielőtt Lugosi Bélaként Amerikában próbált szerencsét.

Kosztolányi Dezső pedig délceg férfiként írta le, ellentétben Szepesi Máriával, aki olyan középszerű színésznek tartotta, kinek kommunista múltja miatt kellett elhagynia az országot.

Horrorikonok

Donald Pleasence-ről megtudhatjuk többek között, hogy mielőtt A világ legszebb története – A Biblia ördögi szerepében Jézust kísértette volna meg, hogy aztán az ördöggel és a gonosszal többször is szembenézzen (A sötétség fejedelme, Halloween), pacifista felfogása ellenére a II. világháború alatt a légierőnél szolgált. Sőt, nemcsak lelőtték a gépét, de még náci fogolytáborba is került. Nem utolsó sorban szóba kerül a kötetben Sir Christopher Lee és Peter Cushing (és persze Vincent Price) örök barátsága is, amely néhány évtizedig az angolszász horrorfilm-gyártásra is rányomta bélyegét.