A horrorfilm nem a te világod, nem szereted egyiket sem? Mondd ezt erre a 45 éves klasszikusra! (VIDEÓ)

Nekem azonban van helyette két másik kedvencem. Mert bármennyire jól sikerült a bezártságra és bizonytalanságra építő, masszív hangulatú testhorror, valamint bármennyire is klasszikus slasher a Halloween, A sötétség fejedelme ízig-vérig rémálomszerű, szürreális rémületkeltés, amely megmutatja a gonosz igazi „arcát”. A templom mélyére rejtett sátáni erő előtt viszont született egy igazi, vérbeli kísértettörténet is, melyet általában még az is ismer, sőt akár szeret, aki amúgy nem kedveli a horrorfilmeket. Az Avco stúdióval kötött kétfilmes szerződés első darabjaként John Carpenter legendát teremtett.

Kép a klasszikus horrorfilm forgatásáról: A köd

Vérbeli horrorfilm: megjelenik a köd

Legenda. Olyan legenda, mely egy utólag leforgatott kísértethistóriával indít, melynek segítségével egy idős férfi az éjfélt megelőző percekben meséli el ijesztő történetét a helyi gyerekeknek. Miután éjfélt ütött az óra, megismerjük Antonio Bay lakosait, és miután a rádió tulajdonos Stevie Wayne (Adrienne Barbeau) a tengeren lévő hajósokat kevés sikerrel óvja, a stoppos Elizabeth Solley (Jamie Lee Curtis) és a helyi Nick Castle (Tom Atkins) igen gyorsan egymásra (és egymásba) talál, a polgármester (Janet Leigh) pedig az aznapi ünnepségre készülne, ha Malone tiszteletes (Hal Holbrook) nem zúdítaná rá friss felfedezését, mely szerint őseik szörnyű, eltitkolt bűnt követtek el.

Ahogy azonban a sötétedéssel együtt a különös köd is előkerül, úgy növekszik a lakosokat érintő halálos veszély, amely egyre több áldozatot követel.

Köd pedig 1980-ig nem tűnt olyan félelmetesnek, mint ahogy Carpenter és csapata hagyományos technikával megoldotta A köd másfél órás játékideje alatt. Sőt, utána sem, mert 2005-ben ugyan megpróbálkoztak egy felesleges remake-kel, az könnyedén illeszthető a valaha készült legrosszabb újrázások közé. Pedig az 1999-es Stigmata kimondottan ötletes film lett, így a rendezőjétől különösképp fájdalmas eredménynek mondható az a borzalom, mely Carpenter 1980-as horrorját dolgozza fel.