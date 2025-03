A humor olyan, mint a láb – nem mindenki rendelkezik vele (VIDEÓ)

Fárasztó és erőltetett vagy éppen a humor csúcsa

És persze, ezek csak a végletek, de sokan azokban gondolkozva képesek egyből leírni vagy az egekig magasztalni valamit. Valóban, a Monty Python humora igazi angol humor, ráadásul abból is egy egyedi, kissé elvont stílust képvisel, de emellett is túlzásnak érzem az olyan kijelentéseket, miszerint a Gyalog galopp egyáltalán nem vicces. Sőt! Én a mai napig kimondottan annak érzem, még ha időnként valóban akadnak nagyon fájdalmas poénok.

Ezzel együtt Chapman, Cleese, Idle, Jones és Palin ugyanúgy megtett mindent ezért a produkcióért, mint Gilliam, sőt nemcsak a Led Zeppelin és a Genesis szállt be a büdzsébe, de a Pink Floyd is annyira rajongott a társulat munkásságáért, hogy a The Dark Side of the Moon album bevételét is a film elkészítésére fordították. De hiába minden támogatás, a költségvetés így is olyan alacsony maradt, hogy a rádióműsorokból is ismert kókuszdióhéj-galoppozásra már csak azért is szükség volt, mert a produkció egyszerűen nem engedhetett meg magának valódi lovakat.