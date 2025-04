Filmfesztiválra volt hivatalos, de már soha nem jelenhet meg élőben – legjobb filmjeivel Val Kilmerre emlékezünk (VIDEÓ)

Val Kimert azonban nemcsak Hollywoodban szerették sokan, de szerte a világon is, méghozzá nézők millió, akik nem szakmai okon, hanem a színész iránti szimpátiájuk miatt ültek be moziba egy-egy filmje bemutatásakor. És hogy mely mozifilmeket értékelte legjobban a közönség? Íme egy top5-ös lista a legismertebbekkel. Persze olvasóink véleményére és kedvenceire is kíváncsiak vagyunk, melyeket hozzászólásban várjuk.

Szemtől szemben (1995)

Michael Mann nagyszabású gengszterdrámája olyanok közé írta be magát, mint A sebhelyesarcú, a New York királya, vagy éppen A Keresztapa-filmek, amit egyfelől okosan és igényesen megírt történetének, másfelől remek karaktereinek és színészeinek köszönhet. Al Pacino és Robert De Niro, a két szupersztár társaságában pedig Val Kilmer is fontos szerepet kapott Chris Shiherlis megformálásával.

Top Gun (1986)

Tony Scott filmklasszikusa „A” repülős film, amely lényegében zenéjének, történetének, hangulatának és szereposztásának köszönhetően megkerülhetetlen alkotás, akár a filmtörténetet, akár a repülős témát nézzük. És ugyan a reflektorfény ebben az esetben Tom Cruise Maverickjére vetül, az Ice-t alakító Val Kilmer is legalább annyira fontos része az előadásnak, mint vele egyenrangú partnere.

Top Secret (1984)

A videózás hőskorának egyik legismertebb vígjátéka lehetett itthon is az a Top Secret, amelyet a Jim Abrahams, David Zucker és Jerry Zucker trió készített el. Történetének főszereplője Nick Rivers, az amerikai rock and roll sztár, akinek egy kelet-németországi kulturális fesztiválon kell megjelennie , hogy elterelje a figyelmet a NATO tengeralattjárók megsemmisítésére irányuló összeesküvésről, ám hősiességével és az elvont poénokkal alaposan megkavarja a korábban kiosztottnak hitt lapokat.

The Doors (1991)

Ha van kimondottan meghatározó Val Kilmer-film, akkor a Jim Morrison életét diákkorától párizsi haláláig bemutató dráma mindenképpen az. Oliver Stone kiváló választását bizonyítja, hogy Val Kilmer nemcsak hátborzongató alakítást nyújt, hanem lényegében eggyé válik a megformált énekessel, így még hangja is szinte megkülönböztethetetlen Morrison eredeti hangjától. A színész erre született, ez a munkásságát jelentő korona csúcsdísze.

Val (2021)

Ha azonban összeszorult torokkal és szívvel azt szeretnénk megtudni, hogy Val Kilmer igazából kicsoda, akkor Ting Poo és Leo Scott filmjét kell megnéznünk e szomorú apropóból. A Val Kilmer színész mindennapjait bemutató dokumentumfilm a kezdetektől követi nyomon a színészt, és 40 évnyi anyaga soha nem látott felvételeket is tartalmaz.