Kitálalt a miniszter: az első politikai állásról beszélt

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter egy lakossági fórumon arról beszélt, hogy az első munkahelye ügyvédjelöltség volt.

A miniszter arra is kitért, hogy 2001-ben csatlakozott a Fideszbe és 2010-ben lett országgyűlési képviselő.

Gulyás elmondta, hogy 2010-ben még 386 fős volt országgyűlés és ők voltak, akik ezt 199-re csökkentették.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka