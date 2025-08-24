Ft
08. 24.
vasárnap
Fidesz állás Gulyás Gergely parlament

Kitálalt a miniszter: az első politikai állásról beszélt

2025. augusztus 24. 09:29

Gulyás Gergely azt is elmondta, hogy 2010-ben lett parlamenti képviselő.

2025. augusztus 24. 09:29
null

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter egy lakossági fórumon arról beszélt, hogy az első munkahelye ügyvédjelöltség volt.  

A miniszter arra is kitért, hogy 2001-ben csatlakozott a Fideszbe és 2010-ben lett országgyűlési képviselő.

Gulyás elmondta, hogy 2010-ben még 386 fős volt országgyűlés és ők voltak, akik ezt 199-re csökkentették.

Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

röviden
2025. augusztus 24. 11:48
Kedvelem Gulyást, de nem kedvelem ezeket az idióta címeket. Mi volt ebben a kitálalás?
llnnhegyi
2025. augusztus 24. 10:54
Kitűnő utánpótlás! 15 év alatt az ő pályája hasított, együtt a Fidesszel. Jó egészséget kívánunk! Hajrá Magyarország! /KDPK ®/
Agricola
2025. augusztus 24. 10:35
Hatalmas nyereség Magyarország számára, hogy ilyen tehetséges ember a miniszterelnökséget vezető miniszter.
chief Bromden
2025. augusztus 24. 10:33
Mikor anno riadt képpel ült a főnök mellett az unióban kicsit megijedtem. De úgy látszik a főnök jó edző is. :)
