Kitálalt a miniszter: az első politikai állásról beszélt

„Az ellenzék most sztárolt pártja nem tud kiállítani egy vitaképes politikust” – Gulyás Gergely a Harcosok órájában
Fő témák a háború, Otthon Start és az ellenzék voltak.
Gulyás Gergely azt is elmondta, hogy 2010-ben lett parlamenti képviselő.
Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter egy lakossági fórumon arról beszélt, hogy az első munkahelye ügyvédjelöltség volt.
A miniszter arra is kitért, hogy 2001-ben csatlakozott a Fideszbe és 2010-ben lett országgyűlési képviselő.
Gulyás elmondta, hogy 2010-ben még 386 fős volt országgyűlés és ők voltak, akik ezt 199-re csökkentették.
