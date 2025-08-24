Ft
08. 24.
vasárnap
Ukrán dróntámadás érte a kurszki atomerőművet – tűz ütött ki

2025. augusztus 24. 09:09

A támadás miatt csökkenteni kellett az atomerőmű teljesítményét.

2025. augusztus 24. 09:09
null

Éjszaka ukrán dróntámadások értek több oroszországi ipari és energetikai létesítményt, amelyek következtében csökkenteni kellett a kurszki atomerőmű teljesítményét, és tűz keletkezett az uszt-lugai kikötőben – írja a Reuters.

A Kurszk régióban lévő atomerőmű egyik segédtranszformátora megrongálódott, emiatt az érintett blokkot a felére kellett visszaterhelni. 

A támadás után keletkezett tüzet rövid időn belül eloltották, a hivatalos tájékoztatás szerint a sugárzási értékek nem haladták meg a normális szintet.

A Leningrád régióban található Uszt-Luga kikötő közelében tíz drónt semmisítettek meg, ám a lehulló roncsok tüzet okoztak a Novatek üzemanyag-terminálján. A Balti-tenger egyik legnagyobb exportközpontjában gázkondenzátumot dolgoznak fel és juttatnak nemzetközi piacokra. A lángok oltását kora reggelig folytatták a tűzoltók és a katasztrófavédelmi egységek.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: Oscar del Pozo / AFP

