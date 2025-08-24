Ukrán dróntámadás érte a kurszki atomerőművet – tűz ütött ki

Megint szétlőtték a Barátság kőolajvezetéket az ukránok – újra leállt a szállítás
Az esetre Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter is reagált.
A támadás miatt csökkenteni kellett az atomerőmű teljesítményét.
Éjszaka ukrán dróntámadások értek több oroszországi ipari és energetikai létesítményt, amelyek következtében csökkenteni kellett a kurszki atomerőmű teljesítményét, és tűz keletkezett az uszt-lugai kikötőben – írja a Reuters.
A Kurszk régióban lévő atomerőmű egyik segédtranszformátora megrongálódott, emiatt az érintett blokkot a felére kellett visszaterhelni.
A támadás után keletkezett tüzet rövid időn belül eloltották, a hivatalos tájékoztatás szerint a sugárzási értékek nem haladták meg a normális szintet.
A Leningrád régióban található Uszt-Luga kikötő közelében tíz drónt semmisítettek meg, ám a lehulló roncsok tüzet okoztak a Novatek üzemanyag-terminálján. A Balti-tenger egyik legnagyobb exportközpontjában gázkondenzátumot dolgoznak fel és juttatnak nemzetközi piacokra. A lángok oltását kora reggelig folytatták a tűzoltók és a katasztrófavédelmi egységek.
