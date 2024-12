Halálsoron a 25 éves gyógyító – a film, amin tuti elsírod magad

Nyitókép: Warner Brothers/Getty Images, Halálsoron

Tom Hanks és a többiek a Halálsoron (Fotó: Warner Brothers/Getty Images)

25 éves lett Darabont Ferenc filmje, amely az Oscarra jelölt A remény rabjai után és a 2007-es A köd előtt megmutatta, hogy a direktor olyat is tud, amilyet kevesen. És hogy A remény rabjai kiváló film? Nyilván! A köd meg egy szemét, amely minimálisan kapaszkodva az eredeti novellához úgy veszi el minden életkedved, hogy már ahhoz is depresszióssá válsz, hogy visszakérjed. De a Halálsoron? No, ez egészen más tészta. Mert Darabont ezzel a King-adaptációval nemcsak az emberi gonoszság legmélyebb bugyrait vetíti a vászonra és a képernyőre, de ezt a legnagyobb jósággal be is világítja.