Moziban az Oscar-esélyes Wicked, de nem az a baj vele, amit gondolnánk

Persze, Elphaba szerethető a maga módján, ahogy a mindig nagy szemekkel csodálkozó Galinda is, de pont ezért veszélyes az a fajta programozás, ami úgy tűnik, hogy mára Hollywood fő üzenetévé vált. Az Oscar-esélyességet és a filmet látva már nem is tudok másra gondolni. Az hagyján, hogy rövid úton itt is felbukkan minden egyes létező rassz, kisebbség, sőt fogyatékkal élő is akad, mert alapvetően a DEI (sokszínűség, egyenlőség és befogadás) sem irritál annyira, csak az erőltetett beleerőszakolással van bajom. Az azért elég feltűnő, amikor körülbelül a karakterek fele nemtelen, a férfiak meg kevés kivétellel vagy melegek vagy beazonosíthatatlanok, de a lányok is hasonló sorsra jutottak.