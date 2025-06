Óperencián Túl – Magyarország első kulturális és szórakoztató gyermek- és családi fesztiválja hamarosan a Millenáris Parkban!

Hogyan jött a fesztivál ötlete?

A színházi pályámmal párhuzamosan, azt kiegészítve hat évvel ezelőtt létrehoztam a saját produkciós cégemet, a Crescendo Music Managementet azzal a céllal, a magyarországi kulturális életben is kimagasló produkciókat mutassunk be a színházi és koncertélet legjobbjaival. Több monumentális koncertshow után két éve álmodtunk egy még nagyobbat, és kitaláltuk, hogy megszervezzük Magyarország első kulturális és szórakoztató gyermek- és családi fesztiválját. A világ nagyvárosaiban ismert és megszokott, hogy a legkisebbeket a legmagasabb színvonalon szórakoztatják; ezt most az Óperencián Túl révén Magyarországon mi is megvalósítjuk.

Mitől lesz más ez, mint a hasonló jellegű rendezvények?

Ez a fesztivál tömören arról szól, hogy a gyerekeket a lehető legközelebb hozzuk a zenéhez, a színház, azon belül is a musical és a mese világához, miközben igazi fesztivál- és koncertélményt élnek át. Mert – és ez a személyes hitvallásom is –, ha már a legkisebbekre nem figyelünk e téren is, a jövő közönségét veszítjük el. Nem mindegy azonban, hogyan történik mindez; a legmagasabb művészi színvonalat mindenkor megtartva, de befogadható módon, a mai kor lendületével kell szólni hozzájuk. Ennek megvalósítására szövetkeztünk most jó néhányan,

az eredményről pedig június 7-én bárki a saját szemével meggyőződhet a Millenáris Parkban.

Ahol egész napos programsorozatot kínálnak a családoknak, pontosan mire számíthatnak a kilátogatók?

Nem véletlenül ragaszkodtam a fesztivál elnevezéshez, így jelezve a sokszínűséget, ami a mi eseményünket szerintem megkülönbözteti a hasonló gyereknapi rendezvényektől. A nagyszabású mesemusical-koncert sztárelőadóiként színpadra lép Szulák Andrea Szinetár Dóra, Gubik Petra, Veréb Tamás, Malek Andrea, Csonka András, Miller Zoltán és Vágó Bernadett, lesz Tarzan Artista Show artistákkal és Vastag Csabával , kiállítás a 75 éves Budapest Bábszínház csodálatos bábjaiból, musicaltánc-tanulás, színházimaszk-készítés, kaland- és mesejátszótér, ugrálóvárak, a gasztronómia legjobbjai. Vagyis mindent a gyerekek és családok szórakoztatásának szolgálatába állítunk.

Mely korosztályokat várják elsősorban?

Talán közhelyes válasz, de az összeset. Nagyon figyeltünk rá, hogy úgy állítsuk össze a programot és úgy válogassuk össze a fellépőket – a nap háziasszonyának egyébként Liptai Claudiát kértük fel –,

hogy a kisgyerek vagy a kisunoka ugyanolyan jól érezze magát, mint a szülők, nagyszülők.

A rendezvény hívószava ugyanakkor a musical, aminek nem nagyon kell cégér, hiszen a műfaj népszerűsége sok éve töretlen itthon.

A musical, általában a zenés színház valóban az egyik legnagyobb közönséget vonzó színházi műfaj, nemcsak nálunk, hanem az egész világon. De az Óperencián Túl – Mese Zene Fesztivál természetesen nem csupán a musicalről szól majd, hanem a zenéről, a koncertről, a világ és Magyarország legismertebb meséiről, az élményről, a közösségről. Mindennek ráadásul Budapest egyik legszebb és legizgalmasabb parkja ad otthonz; a Millenáris szabadtéri része egy teljes napra a gyerekek, családok birodalmává válik, itthon ez idáig még soha nem látott élményt kínálva.

A monumentális koncertshow-ban elhangzanak az Oroszlánkirály, a Jégvarázs, a Szépség és a Szörnyeteg, a Madagaszkár, a Shrek, a Herkules, az Aladdin, A kis hableány, a Sing, A dzsungel könyve, A padlás, a Vuk, a Süsü, a sárkány, a Mézga család és a Doktor Bubó legismertebb slágerei, amelyeket élő zenekari kísérettel, pirotechnikai effektekkel, varázslatos animációkkal tesznek még feledhetetlenebbé. A fesztiválon mutatkozik be először a nagyközönség előtt a Tarzan Cirkuszi Show is, a különleges színpadi produkció egy ugyancsak pirotechnikai effektekkel és élő zenekarral kísért látványos artistashow, amely Vastag Csaba közreműködésével és a Hortobágyi Károly-díjas artistaművész Vincze Tünde rendezésében debütál.