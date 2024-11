Az ókori Róma újabb titkára derült fény, de nem mindenki örül majd neki

Gladiátor 2 (UIP Duna)

Pedro Pascal és Paul Mescal akcióban

Kezdem a jó oldallal. Én tényleg szeretem az eredeti Gladiátort és a folytatás esetében csak rosszabbra számítottam, mint amilyen a végeredmény. Ami egyébként nem annyira vészes. A látvány és a hangulat sokszor egészen erős, egy-egy karakter motivációját érteni, ráadásul néhány jobb csavart is kapunk, ami picit feledteti a feleslegesség érzetét.

Nem utolsó sorban a filmnek és főleg az utolsó negyednek van egy nagyon erős üzenete, ami leginkább arról szól, hogy a hatalom számára a hatalom megtartása a legfontosabb.

Ez a pozitív oldal. Erős képek, néhány hasonló alakítással, egy-egy felidézhető jelenettel.

De itt is azt érezni, mint Ridley Scott tavalyi filmjénél. A Napóleon és a Gladiátor 2. ugyanis testvérek is lehetnének. Hiába a 2 és fél órás játékidő, semmit sem sikerült igazán kibontakoztatni, kibontani. Semmit nem tudunk az ikertestvérekről és hatalomra jutásukról. Több karakter motivációja is megkérdőjelezhető. Hans Zimmer muzsikáját csak idézni sikerül, de továbbgondolni már nem.

Connie Nielsen, és leginkább Derek Jacobi csak dísznek van jelen, hogy legyen átkötés az első részhez.

És a végére talán a pátosz is sok lett. De mindezt talán még el is nézném az élmény mellett, viszont a CGI-állatok már tényleg nagyon bántották a szemem, ezúttal is erősítve és igazolva a kevesebb néha több szabályt. Szóval ezúttal is akad mibe belekötni, a szemfülesek meg aztán pláne aranybányára lelhetnek, ha a filmet szeretnék kritizálni.