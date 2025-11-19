Ft
Királyi Tengerészet Légierő nőgyűlölet hadsereg Egyesült Királyság

Teljes megborulás a brit hadseregnél: kötelező képzést vezetnek be az elburjánzó „nőgyűlölet miatt”

2025. november 19. 19:55

A leghevesebb kardcsörtető britek is megtalálták, mi a legégetőbb gondjuk akkor, ha az orosz medvével akarnak kikezdeni: a nőgyűlölet a hadseregen belül.

2025. november 19. 19:55
A brit fegyveres erők kötelező képzést vezetnek be minden katonájuk számára a nőgyűlölet és a beleegyezés témakörében, miután egy kutatásból kiderült, hogy az egyenruhás nők kétharmada tapasztalt szexuális támadást vagy visszaélést az elmúlt egy év során – számolt be a GBN.

A Védelmi Minisztérium által kezdeményezett, eddig példa nélküli képzés nagy felháborodást keltett a Királyi Tengerészet, a Hadsereg és a Légierő katonái körében is. A program célja a katonák kiképzése a „káros online hatások felismerésére”, valamint az „elvárt viselkedési normák betartatására”.

A képzés, amely elsősorban a fiatalabb korosztálynak szól, bemutatja az agresszív mizogínia és az „incel” közösségek fogalmát, valamint azok hatásait. A kezdeményezés interaktív csoportos beszélgetéseket is tartalmaz, és akár sporttevékenységekhez is kapcsolódhat a résztvevők jobb bevonása érdekében.

A program 2025-ben a Catterick Garrison és a Plymouth Naval Base állomásokon indul, majd kiterjesztik a ciprusi brit erőkre, 2026-ban pedig a RAF Haltonra, mielőtt tervek szerint szélesebb körben is bevezetnék. A kezdeményezés hátterében egy friss felmérés áll, amely szerint a hadseregben dolgozó nők egyharmada számolt be arról, hogy egy férfi társuk nem megfelelő módon ért hozzájuk, míg a férfiak esetében ez az arány 5 százalék. 

Továbbá minden tizedik nő azt vallotta, hogy szexuális erőszak áldozata lett.

A felmérés arra is rávilágított, hogy az ilyen viselkedés jelentős hatással lehet az állományra: az erőszakot vagy zaklatást tapasztaló nők 29 százaléka, a férfiak 11 százaléka fontolgatja a katonai pálya elhagyását. A hadsereg vezetősége nyíltan elismerte a problémát, és már több mint száz katonát távolítottak el rossz magatartás miatt. Ugyanakkor az eredmények azt mutatják, hogy a hadsereg minden szintjén sok még a tennivaló.

Nyitókép: Chris Jackson / POOL / AFP

 

