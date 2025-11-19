Teljes megborulás a brit hadseregnél: kötelező képzést vezetnek be az elburjánzó „nőgyűlölet miatt”

A brit fegyveres erők kötelező képzést vezetnek be minden katonájuk számára a nőgyűlölet és a beleegyezés témakörében, miután egy kutatásból kiderült, hogy az egyenruhás nők kétharmada tapasztalt szexuális támadást vagy visszaélést az elmúlt egy év során – számolt be a GBN.

A Védelmi Minisztérium által kezdeményezett, eddig példa nélküli képzés nagy felháborodást keltett a Királyi Tengerészet, a Hadsereg és a Légierő katonái körében is. A program célja a katonák kiképzése a „káros online hatások felismerésére”, valamint az „elvárt viselkedési normák betartatására”.