NATO-felségterületet sértett egy orosz cirkáló – a brit védelmi miniszter „katonai opciókat” emlegetett válaszként

Idegen drónok hatoltak be a román légtérbe, riasztották a vadászgépeket
A lakosságot figyelmeztették, hogy keressenek menedéket.
Először fordult elő, hogy brit vadászgépeket zavartak lézerrel.
Orosz kémhajó cirkál a brit területi vizek szélén, és lézerrel zavarta a megfigyelést végző brit repülőgépeket – közölte szerdán a brit védelmi miniszter. John Healey, aki a brit hadiipari beruházások terveiről tartott sajtótájékoztatót a Downing Streeten, elmondta: az orosz haditengerészet Jantar nevű hajója jelenleg Skóciától északra, a brit felségvizek határán tartózkodik, de már a legutóbbi néhány héten is járt Nagy-Britannia „szélesebb értelemben vett” tengeri területein.
Healey szerint
a hajó alkalmas hírszerzési adatok gyűjtésére, illetve Nagy-Britannia tenger alatti vezetékhálózatának feltérképezésére.
A brit védelmi miniszter elmondta, hogy a Jantar mozgását a brit királyi haditengerészet egyik fregattja követi, a brit királyi légierő (RAF) pedig Boeing P-8 Poseidon típusú tengeri járőröző repülőgépekkel figyeli az orosz hajót. John Healey elmondta azt is, hogy a Jantar lézerrel zavarta meg a P-8 repülőgépek pilótáit. A brit védelmi miniszter szerint ez nagyon veszélyes lépés volt.
Hozzátette: a Jantar az idén másodszor jelent meg Nagy-Britannia területi vizeinek határán, de most először fordult elő, hogy lézerrel zavarta a brit katonai repülőgépek megfigyelő tevékenységét. „Készen állunk arra az esetre is, ha a Jantar a héten dél felé veszi az irány” – fogalmazott a brit védelmi tárca vezetője.
Arra a kérdésre, hogy a brit kormány milyen válaszlépéseket mérlegel, John Healey részletek nélkül azt mondta, hogy
vannak kidolgozott katonai opciók is, ha a Jantar irányt vált”.
Ezeket biztonsági okokra hivatkozva nem részletezte, de felidézte, hogy amikor a Jantar előzőleg a brit területi vizek környékén járt, a brit haditengerészet egyik nukleáris meghajtású támadó tengeralattjárója az orosz hajó közelében a felszínre emelkedett. Healey szerint mindez markáns módon hívja fel a figyelmet arra, hogy
Nagy-Britannia a fenyegetettség új korszakában él.
A miniszter felidézte, hogy az elmúlt egy évben drónok okoztak felfordulást az európai légiközlekedésben, és Oroszország kétszer annyi esetben sértette meg a NATO légterét, mint egy évvel korábban. Hozzátette: ugyanebben az időszakban csak a brit védelmi infrastruktúrát 90 ezer kibertámadási kísérlet érte.
(MTI)
A nyitókép illusztráció: orosz Ustinov cirkáló/ Wikipedia