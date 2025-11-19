Ft
Nagy-Britannia drón haditengerészet

NATO-felségterületet sértett egy orosz cirkáló – a brit védelmi miniszter „katonai opciókat" emlegetett válaszként

2025. november 19. 13:32

Először fordult elő, hogy brit vadászgépeket zavartak lézerrel.

2025. november 19. 13:32
null

Orosz kémhajó cirkál a brit területi vizek szélén, és lézerrel zavarta a megfigyelést végző brit repülőgépeket – közölte szerdán a brit védelmi miniszter. John Healey, aki a brit hadiipari beruházások terveiről tartott sajtótájékoztatót a Downing Streeten, elmondta: az orosz haditengerészet Jantar nevű hajója jelenleg Skóciától északra, a brit felségvizek határán tartózkodik, de már a legutóbbi néhány héten is járt Nagy-Britannia „szélesebb értelemben vett” tengeri területein.

Healey szerint 

a hajó alkalmas hírszerzési adatok gyűjtésére, illetve Nagy-Britannia tenger alatti vezetékhálózatának feltérképezésére.

A brit védelmi miniszter elmondta, hogy a Jantar mozgását a brit királyi haditengerészet egyik fregattja követi, a brit királyi légierő (RAF) pedig Boeing P-8 Poseidon típusú tengeri járőröző repülőgépekkel figyeli az orosz hajót. John Healey elmondta azt is, hogy a Jantar lézerrel zavarta meg a P-8 repülőgépek pilótáit. A brit védelmi miniszter szerint ez nagyon veszélyes lépés volt.

Először zavarták lézerrel a pilótákat

Hozzátette: a Jantar az idén másodszor jelent meg Nagy-Britannia területi vizeinek határán, de most először fordult elő, hogy lézerrel zavarta a brit katonai repülőgépek megfigyelő tevékenységét. „Készen állunk arra az esetre is, ha a Jantar a héten dél felé veszi az irány” – fogalmazott a brit védelmi tárca vezetője.

Arra a kérdésre, hogy a brit kormány milyen válaszlépéseket mérlegel, John Healey részletek nélkül azt mondta, hogy 

vannak kidolgozott katonai opciók is, ha a Jantar irányt vált”.

Ezeket biztonsági okokra hivatkozva nem részletezte, de felidézte, hogy amikor a Jantar előzőleg a brit területi vizek környékén járt, a brit haditengerészet egyik nukleáris meghajtású támadó tengeralattjárója az orosz hajó közelében a felszínre emelkedett. Healey szerint mindez markáns módon hívja fel a figyelmet arra, hogy 

Nagy-Britannia a fenyegetettség új korszakában él.

A miniszter felidézte, hogy az elmúlt egy évben drónok okoztak felfordulást az európai légiközlekedésben, és Oroszország kétszer annyi esetben sértette meg a NATO légterét, mint egy évvel korábban. Hozzátette: ugyanebben az időszakban csak a brit védelmi infrastruktúrát 90 ezer kibertámadási kísérlet érte.

(MTI)

A nyitókép illusztráció: orosz Ustinov cirkáló/ Wikipedia

 

Dunhill67
2025. november 19. 20:53
"NATO-felségterületet sértett egy orosz cirkáló"...nem sértett,mert..."Orosz kémhajó cirkál a brit területi vizek szélén...azaz kívül ami nemzetközi víznek minősül...... „Készen állunk arra az esetre is, ha a Jantar a héten dél felé veszi az irány” ...nem fogja de készüljetek rettegők:)
nempolitizalok-0
2025. november 19. 18:39
Az oroszok az ellenségeik, mégis mit gondoltak?
kir2vik
2025. november 19. 15:47
Aha, szélesebb területein...
Dixtroy
2025. november 19. 15:46
Az oroszok figyelnek titeket? Hallatlan. Az ukrán drónokat pedig béljóslás és kávézaccból kinyert infókkal vezetitek célra, ugye? Ti nem is figyelitek az oroszokat! Illetve az jó figyelés, kötelesek fegyelmezetten tűrni!
