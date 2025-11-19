NATO-felségterületet sértett egy orosz cirkáló – a brit védelmi miniszter „katonai opciókat” emlegetett válaszként

Először zavarták lézerrel a pilótákat

Hozzátette: a Jantar az idén másodszor jelent meg Nagy-Britannia területi vizeinek határán, de most először fordult elő, hogy lézerrel zavarta a brit katonai repülőgépek megfigyelő tevékenységét. „Készen állunk arra az esetre is, ha a Jantar a héten dél felé veszi az irány” – fogalmazott a brit védelmi tárca vezetője.

Arra a kérdésre, hogy a brit kormány milyen válaszlépéseket mérlegel, John Healey részletek nélkül azt mondta, hogy

vannak kidolgozott katonai opciók is, ha a Jantar irányt vált”.

Ezeket biztonsági okokra hivatkozva nem részletezte, de felidézte, hogy amikor a Jantar előzőleg a brit területi vizek környékén járt, a brit haditengerészet egyik nukleáris meghajtású támadó tengeralattjárója az orosz hajó közelében a felszínre emelkedett. Healey szerint mindez markáns módon hívja fel a figyelmet arra, hogy