Brüsszel Robert Fico orosz gázszállítás Magyarország orosz gáz szankciók Szijjártó Péter Európai Bizottság Európai Unió Szlovákia

Lebukott az Európai Bizottság: Magyarország után Szlovákia is bíróság elé viheti az ügyet

2025. november 19. 18:50

Szijjártó Péter indította el a lavinát.

2025. november 19. 18:50
null

Robert Fico szlovák miniszterelnök a szerdai nap folyamán a gazdasági, külügyi és igazságügyi minisztereit megbízta azzal, hogy

vizsgálják meg az Európai Unió beperelésének lehetőségeit az orosz gázellátás leállítása miatt

– hívta fel rá a figyelmet a Portfolio. A szlovák miniszterelnök ugyanis rávilágított arra, hogy még korábban az Európai Bizottság ellátásbiztonsági és árképzési garanciákat ígért északi szomszédunknak azért cserébe, hogy támogassa az orosz gázról való leválást. „A kormány jövő héten megtárgyalja a per lehetőségét.

Minden attól függ, hogy az Európai Bizottság hogyan teljesíti a Szlovákia felé vállalt kötelezettségeit,

amelyeket közvetlenül annak elnöke vállalt és írt alá” – tette hozzá Robert Fico.

A magyar reakció sem maradt el

A lap arra is felhívta a figyelmet, hogy korábban már Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is hasonlóan nyilatkozott, hétfőn ugyanis kijelentette:

természetesen az Európai Unió Bíróságához fogunk fordulni, ha áterőltetik az orosz energiahordozók vásárlását megtiltó szabályozást. Ugyanis az csalással készült”.

Szijjártó azt is kiemelte, hogy ez „tartalmában egy szankciós intézkedés, amit csak egyhangúsággal lehetne elfogadni... viszont kereskedelempolitikai intézkedésnek álcázzak, amit minősített többséggel akarnak elfogadni. Ez az európai szabályok szégyentelen felrúgása.

***

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

jetilovag
2025. november 19. 21:26
libcsi köcsögök??????...ha a Főnit átbasszátok, bezáratja Prüsszelt!.....oszt mehettek a kommunisták náthás faszára tetvet szedni!....🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣...ez nem vicc ám!.....
Kanmacska
•••
2025. november 19. 19:49 Szerkesztve
Az Európai Bíróság nyilván Ursinak ad igazat,ezért nemzetközi bírósághoz kell fordulni később. Addig is hozni a gázt és nem fizetni semmilyen büntit.
Kanmacska
2025. november 19. 19:43
Ficoban azért nem lehet teljességgel megbízni!
csulak
2025. november 19. 19:04
ursula es bandaja mondjon le, mert nem az EU erdekeit kepviseli hanem ukrajnaet !
