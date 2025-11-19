Lebukott az Európai Bizottság: Magyarország után Szlovákia is bíróság elé viheti az ügyet

A magyar reakció sem maradt el

A lap arra is felhívta a figyelmet, hogy korábban már Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is hasonlóan nyilatkozott, hétfőn ugyanis kijelentette:

természetesen az Európai Unió Bíróságához fogunk fordulni, ha áterőltetik az orosz energiahordozók vásárlását megtiltó szabályozást. Ugyanis az csalással készült”.

Szijjártó azt is kiemelte, hogy ez „tartalmában egy szankciós intézkedés, amit csak egyhangúsággal lehetne elfogadni... viszont kereskedelempolitikai intézkedésnek álcázzak, amit minősített többséggel akarnak elfogadni. Ez az európai szabályok szégyentelen felrúgása”.