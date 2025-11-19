Lebukott az Európai Bizottság: Magyarország után Szlovákia is bíróság elé viheti az ügyet

Átlépte a vörös vonalat az Európai Unió: Szijjártó egyértelmű üzenetet küldött Brüsszelbe
Betelt a pohár a külügyminiszternél.
Szijjártó Péter indította el a lavinát.
Robert Fico szlovák miniszterelnök a szerdai nap folyamán a gazdasági, külügyi és igazságügyi minisztereit megbízta azzal, hogy
vizsgálják meg az Európai Unió beperelésének lehetőségeit az orosz gázellátás leállítása miatt
– hívta fel rá a figyelmet a Portfolio. A szlovák miniszterelnök ugyanis rávilágított arra, hogy még korábban az Európai Bizottság ellátásbiztonsági és árképzési garanciákat ígért északi szomszédunknak azért cserébe, hogy támogassa az orosz gázról való leválást. „A kormány jövő héten megtárgyalja a per lehetőségét.
Minden attól függ, hogy az Európai Bizottság hogyan teljesíti a Szlovákia felé vállalt kötelezettségeit,
amelyeket közvetlenül annak elnöke vállalt és írt alá” – tette hozzá Robert Fico.
A lap arra is felhívta a figyelmet, hogy korábban már Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is hasonlóan nyilatkozott, hétfőn ugyanis kijelentette:
természetesen az Európai Unió Bíróságához fogunk fordulni, ha áterőltetik az orosz energiahordozók vásárlását megtiltó szabályozást. Ugyanis az csalással készült”.
Szijjártó azt is kiemelte, hogy ez „tartalmában egy szankciós intézkedés, amit csak egyhangúsággal lehetne elfogadni... viszont kereskedelempolitikai intézkedésnek álcázzak, amit minősített többséggel akarnak elfogadni. Ez az európai szabályok szégyentelen felrúgása”.
Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP