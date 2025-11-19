Ft
Magyar Péter hazudott a Megafonról

2025. november 19. 18:31

Aki Ukrajnát támogatókat, vagy „Csipke Józsika” című LMBTQ-mesét író, Brüsszel-rajongókat, Soros Györgyöt felköszöntő balosokat indít, az bizony balos.

2025. november 19. 18:31
null
Deák Dániel
Deák Dániel
Magyar Péter nyomás alatt van, hiszen kihozta a jelöltjeit, és hamar előkerültek a bizonyítékok: Brüsszel-rajongó, Ukrajnát támogató, Pride-os profilképpel rendelkező jelölteket indít. Magyarul: baloldaliakat.

Azt pedig nagyon jól tudja, hogy a magyarok nem kérnek a baloldalból, ezért most vergődik, azt csinálja, amit mindig szokott: össze-vissza hazudozik, például azt, hogy a Megafonosok felhívták és telefonon zaklatták az egyik baloldali jelöltjének 87 éves édesanyját.

A valóság ezzel szemben az, hogy csak azt a jelöltet hívtuk fel, aki felköszöntötte Soros Györgyöt a 95. születésnapján, illetve azt, akinek Pride-os fotó a profilképe.

Ezeket az embereket amúgy letiltották a nyilatkozásról; Magyar Péter megtiltotta, hogy megismerhessük, kiket tervez küldeni a parlamentbe. Ez teljesen abszurd.

Ezek után a legkevesebb, hogy elmondjuk róluk a valóságot: a Tisza Párt a régi politika leváltását ígéri, jelöltlistája tele van Gyurcsányista háttéremberekkel, MSZP-s kötődésekkel, LMBTQ-aktivistákkal, brüsszeli NGO-aktivistákkal és saját EP-stábjának embereivel. Tehát már nem kérdés, Magyar Péterrel a régi baloldal térne vissza.

Szóval, Péter! Hagyd abba a hazudozást! Hagyd abba a terelést! Aki Ukrajnát támogatókat, vagy »Csipke Józsika« című LMBTQ-mesét író, Brüsszel-rajongókat, Soros Györgyöt felköszöntő balosokat indít, az bizony balos.”

Nyitókép forrása: ATTILA KISBENEDEK / AFP

tapir32
2025. november 20. 05:30
Ursulának tisztáznia kell magát az Ukrán korrupció árnyéka alól! Ukrajna mindenáron való, feltétlen támogatása Weberre is a korrupció gyanújának árnyékát vetíti. Csak remélhetjük, hogy Magyar Péter nem része a korrupciós hálózatnak. Az ukrán vezetés visszaél az európai népek jóindulatával. Ukrajna számoljon el az EU-tól kapott összegekkel! Ukrajna már a háború előtt is a világ legkorruptabb állama volt és jelenleg is az. Trump már hozzákezdett az elszámoltatáshoz. A háború párti EU-s vezetők mennyit tettek zsebre az Ukrajnának átutalt euró százmilliárdokból? Ursula mennyi pénzt kap a Rheinmetalltól? Ukrajnának szánt fegyverek mintegy harmada a feketepiacon köt ki.
tapir32
2025. november 20. 01:47
Vajon Magyar Péter mivel tudja alátámasztani a Fidesz-KDNP gazdaságpolitikáját ostorozó szavai? Semmivel. Az OECD szerint a magyar gazdaság volt az egyik legsikeresebb az elmúlt tíz évben. Az EU-ban a 4. Az OECD adatai szerint világviszonylatban is kiemelkedő volt a magyar jövedelemnövekedés. Az elmúlt 15 évben a magyar gazdaság stabil növekedést mutatott az egy főre jutó GDP 46,4 százalékkal nőtt. Magyarországon a lakosság pénzügyi eszközeinek értéke 2023-ban 12,9%-al nőtt. Az EU-ban a 3. Az átlagbérek vásárlóereje 2010 óta több mint megduplázódott. Magyarországon a szegények aránya 20%-al csökkent. OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development. Kompetensebb mint Petya. A hitelminősítők meghagyták a már elért, befektetésre ajánlott szintet. A független, nem pártpolitikus elemzők szerint nem vagyunk a tönk szélén, amit az Petya állítja. Petya hazudik!
tapir32
2025. november 20. 01:02
Mit érnek Magyar Péter alap nélküli korrupciós vádjai az alábbiakkal szemben? Semmit. Hazugságok. Eurobarometer: Magyarország a 7. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. Világbank: Magyarország a 6. legkevésbé korrupt állam az EU-ban. Magyar Péter rágalmaz.
tapir32
2025. november 20. 01:00
Magyar Péter teljesítménye üres szóvirágok és folytonos vádaskodásban merül ki. Ha tud róla és semmit nem tesz az állítólagos korrupció ellen akkor segédkezet nyújt hozzá vagy ő is részese? A balos demens válasz, hogy az Orbán zsebében van minden közalkalmazott és köztisztviselő és csak azért nem tesznek feljelentés mert úgyis hiába. Aki mindent megkérdőjelez, az magát kérdőjelezi meg. Minden ember tisztességét és szakmai kompetenciáját megkérdőjelezik, aki nem az ő elképzeléseiket támogatja a valóság és a tények ellenében. Az emberek becsületességébe és tisztességébe vetett bizalom aláásása, a társadalom lerombolása. Magyar Péter a közbizalom lerombolásán munkálkodik. Destruktív, jellemtelen alak. Felnőtt emberek képesek elismerni mások értékeit, eredményeit. Képesek elismerni ha hibáztak. Ezen erények nélkül szavahihetetlenné vált Magyar Péter. A saját szavaiért és tetteiért sem vállal felelősséget. Weber szoknyája mögé bújt. Infantilis.
