Magyar Péter mindenkinek megtiltotta, hogy nyilatkozzon. Vidám percek következnek.
Aki Ukrajnát támogatókat, vagy „Csipke Józsika” című LMBTQ-mesét író, Brüsszel-rajongókat, Soros Györgyöt felköszöntő balosokat indít, az bizony balos.
Magyar Péter nyomás alatt van, hiszen kihozta a jelöltjeit, és hamar előkerültek a bizonyítékok: Brüsszel-rajongó, Ukrajnát támogató, Pride-os profilképpel rendelkező jelölteket indít. Magyarul: baloldaliakat.
Azt pedig nagyon jól tudja, hogy a magyarok nem kérnek a baloldalból, ezért most vergődik, azt csinálja, amit mindig szokott: össze-vissza hazudozik, például azt, hogy a Megafonosok felhívták és telefonon zaklatták az egyik baloldali jelöltjének 87 éves édesanyját.
A valóság ezzel szemben az, hogy csak azt a jelöltet hívtuk fel, aki felköszöntötte Soros Györgyöt a 95. születésnapján, illetve azt, akinek Pride-os fotó a profilképe.
Ezeket az embereket amúgy letiltották a nyilatkozásról; Magyar Péter megtiltotta, hogy megismerhessük, kiket tervez küldeni a parlamentbe. Ez teljesen abszurd.
Ezek után a legkevesebb, hogy elmondjuk róluk a valóságot: a Tisza Párt a régi politika leváltását ígéri, jelöltlistája tele van Gyurcsányista háttéremberekkel, MSZP-s kötődésekkel, LMBTQ-aktivistákkal, brüsszeli NGO-aktivistákkal és saját EP-stábjának embereivel. Tehát már nem kérdés, Magyar Péterrel a régi baloldal térne vissza.
Szóval, Péter! Hagyd abba a hazudozást! Hagyd abba a terelést! Aki Ukrajnát támogatókat, vagy »Csipke Józsika« című LMBTQ-mesét író, Brüsszel-rajongókat, Soros Györgyöt felköszöntő balosokat indít, az bizony balos.”
