Azt pedig nagyon jól tudja, hogy a magyarok nem kérnek a baloldalból, ezért most vergődik, azt csinálja, amit mindig szokott: össze-vissza hazudozik, például azt, hogy a Megafonosok felhívták és telefonon zaklatták az egyik baloldali jelöltjének 87 éves édesanyját.

A valóság ezzel szemben az, hogy csak azt a jelöltet hívtuk fel, aki felköszöntötte Soros Györgyöt a 95. születésnapján, illetve azt, akinek Pride-os fotó a profilképe.

Ezeket az embereket amúgy letiltották a nyilatkozásról; Magyar Péter megtiltotta, hogy megismerhessük, kiket tervez küldeni a parlamentbe. Ez teljesen abszurd.