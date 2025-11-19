„Van egy ritka értéke, amire a Real Madrid is felfigyelt” – a korábbi Liverpool-sztár szerint bármikor lecsaphatnak a spanyolok Szoboszlaira

„Szoboszlai érinthetetlen” – a Liverpool egyértelmű üzenetet küldött a Real Madridnak
A Vörösök egyértelművé tették álláspontjukat a csapat egyik legjobbjával kapcsolatban.
Igor Bišćan szerint a spanyoloknak minden eszközük megvan ahhoz, hogy megszerezzék a magyar válogatott csapatkapitányát.
Ahogy arról beszámoltunk, a spanyol sajtó szerint a Real Madrid érdeklődik a Liverpool magyar középpályása, Szoboszlai Dominik, valamint a Chelsea sztárja, Moisés Caicedo iránt. A Királyi Gárda remekül kezdte a La Liga-idényt: az első tizenkét bajnoki mérkőzéséből tízet megnyert, köztük az októberi El Clásicót is, és hárompontos előnnyel vezeti a tabellát. Mindezek ellenére a madridi vezetés továbbra is dolgozik a keret minőségi mélyítésén, melynek részeként merült fel Szoboszlai neve is, akit a Vörösök 2023-ban 60 millió fontért igazolt az RB Leipzigtől.
A korábbi Liverpool-játékos, Igor Bišćan szerint a Real Madridnak minden eszköze megvan ahhoz, hogy megszerezze a magyar válogatott csapatkapitányát – írta meg a football365.com.
„A Real Madrid szemezhet Szoboszlai Dominikkal, mert olyan kvalitásai vannak, hogy a világ bármelyik csapatában játszhatna”
– mondta Bišćan. Hozzátette: a válogatott csapatkapitányának sokoldalúsága ritka érték a modern futballban.
Olyan jó játékos, és annyi poszton bevethető, hogy bármelyik klub örömmel látná a keretében. Tud védekezni, képes agresszívan letámadni, remekül lövi a pontrúgásokat, be tud törni a tizenhatoson belülre. Bármit meg tud csinálni a pályán: veszélyt jelent, rengeteget fut, és még jól is néz ki.”
A Real Madrid másik Premier League-célpontja állítólag Moisés Caicedo lehet. A Chelsea egykori szélsője, Pat Nevin szerint a Blankók szívesen látnák az ecuadori játékost, akit „zseniális” védekező középpályásnak tart.
Caicedo bármelyik csapatban megállná a helyét, mert jóval több mint romboló típus: abszolút zseni védekezésben”
– fogalmazott Nevin. Ugyanakkor kételyeit is megfogalmazta az átigazolási díjjal kapcsolatban.
„Igen, érdekelheti a Real Madridot, de egyszerűen nem látom, hogyan működnének a számok. Ha 100 vagy 115 millióért vették, akkor mennyiért adná el a Chelsea úgy, hogy ne veszítsen a játékos értékén? 200 millió körüli összegről beszélünk, amit nem biztos, hogy bárki kifizet egy nem támadó játékosért.”
Nevin hozzátette: Enzo Fernández és Caicedo egyaránt százmillió feletti összegbe került, ami már önmagában is „sokkoló” volt, de ennél is magasabb árat nehéz elképzelni egy védekező középpályásért.
Gyógyír lehet a sebekre.
Nyitókép: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP