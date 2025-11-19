Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Caicedo Liverpool Real Madrid Szoboszlai Dominik

„Van egy ritka értéke, amire a Real Madrid is felfigyelt” – a korábbi Liverpool-sztár szerint bármikor lecsaphatnak a spanyolok Szoboszlaira

2025. november 19. 18:07

Igor Bišćan szerint a spanyoloknak minden eszközük megvan ahhoz, hogy megszerezzék a magyar válogatott csapatkapitányát.

2025. november 19. 18:07
null

Ahogy arról beszámoltunk, a spanyol sajtó szerint a Real Madrid érdeklődik a Liverpool magyar középpályása, Szoboszlai Dominik, valamint a Chelsea sztárja, Moisés Caicedo iránt. A Királyi Gárda remekül kezdte a La Liga-idényt: az első tizenkét bajnoki mérkőzéséből tízet megnyert, köztük az októberi El Clásicót is, és hárompontos előnnyel vezeti a tabellát. Mindezek ellenére a madridi vezetés továbbra is dolgozik a keret minőségi mélyítésén, melynek részeként merült fel Szoboszlai neve is, akit a Vörösök 2023-ban 60 millió fontért igazolt az RB Leipzigtől.

A korábbi Liverpool-játékos, Igor Bišćan szerint a Real Madridnak minden eszköze megvan ahhoz, hogy megszerezze a magyar válogatott csapatkapitányát – írta meg a football365.com

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

„A Real Madrid szemezhet Szoboszlai Dominikkal, mert olyan kvalitásai vannak, hogy a világ bármelyik csapatában játszhatna”

– mondta Bišćan. Hozzátette: a válogatott csapatkapitányának sokoldalúsága ritka érték a modern futballban.

Olyan jó játékos, és annyi poszton bevethető, hogy bármelyik klub örömmel látná a keretében. Tud védekezni, képes agresszívan letámadni, remekül lövi a pontrúgásokat, be tud törni a tizenhatoson belülre. Bármit meg tud csinálni a pályán: veszélyt jelent, rengeteget fut, és még jól is néz ki.”

Ezt is ajánljuk a témában

A Real Madrid másik Premier League-célpontja állítólag Moisés Caicedo lehet. A Chelsea egykori szélsője, Pat Nevin szerint a Blankók szívesen látnák az ecuadori játékost, akit „zseniális” védekező középpályásnak tart.

Caicedo bármelyik csapatban megállná a helyét, mert jóval több mint romboló típus: abszolút zseni védekezésben”

– fogalmazott Nevin. Ugyanakkor kételyeit is megfogalmazta az átigazolási díjjal kapcsolatban.

„Igen, érdekelheti a Real Madridot, de egyszerűen nem látom, hogyan működnének a számok. Ha 100 vagy 115 millióért vették, akkor mennyiért adná el a Chelsea úgy, hogy ne veszítsen a játékos értékén? 200 millió körüli összegről beszélünk, amit nem biztos, hogy bárki kifizet egy nem támadó játékosért.”

Nevin hozzátette: Enzo Fernández és Caicedo egyaránt százmillió feletti összegbe került, ami már önmagában is „sokkoló” volt, de ennél is magasabb árat nehéz elképzelni egy védekező középpályásért.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MI News / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!