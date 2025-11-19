„Van egy ritka értéke, amire a Real Madrid is felfigyelt” – a korábbi Liverpool-sztár szerint bármikor lecsaphatnak a spanyolok Szoboszlaira

Ahogy arról beszámoltunk, a spanyol sajtó szerint a Real Madrid érdeklődik a Liverpool magyar középpályása, Szoboszlai Dominik, valamint a Chelsea sztárja, Moisés Caicedo iránt. A Királyi Gárda remekül kezdte a La Liga-idényt: az első tizenkét bajnoki mérkőzéséből tízet megnyert, köztük az októberi El Clásicót is, és hárompontos előnnyel vezeti a tabellát. Mindezek ellenére a madridi vezetés továbbra is dolgozik a keret minőségi mélyítésén, melynek részeként merült fel Szoboszlai neve is, akit a Vörösök 2023-ban 60 millió fontért igazolt az RB Leipzigtől.

A korábbi Liverpool-játékos, Igor Bišćan szerint a Real Madridnak minden eszköze megvan ahhoz, hogy megszerezze a magyar válogatott csapatkapitányát – írta meg a football365.com.