„Szoboszlai érinthetetlen” – a Liverpool egyértelmű üzenetet küldött a Real Madridnak

Megírták a spanyolok, nincs több kérdés: a Real Madrid radarjára került Szoboszlai Dominik
Egészen hihetetlen fordulat lenne.
A Vörösök egyértelművé tették álláspontjukat a csapat egyik legjobbjával kapcsolatban. Arne Slot eltökélt abban, hogy mindenáron megtartsa Szoboszlai Dominiket.
Ha hinni lehet a híreknek, nem várt sokáig a válasszal a Liverpool, már ami Szoboszlai Dominiket és a vele kapcsolatos Real Madrid-pletykákat illeti. Ahogy arról a Mandineren is beszámoltunk, a magyar válogatott csapatkapitány idénybeli világklasszis teljesítménye állítólag több rivális sztárklub, köztük a Real és a Manchester City érdeklődését is felkeltette, egyes „jól értesültek” már egy lehetséges januári váltásról írtak.
Ezt is ajánljuk a témában
Egészen hihetetlen fordulat lenne.
Ezt is ajánljuk a témában
Mi lesz ebből?
A Football Insider szerint most annyi fejlemény történt az ügyben, hogy Arne Slot és a liverpooli vezetés állítólag rövid úton egyértelművé a Real és vezetőedzője, a Szoboszlait a Blancók középpályájára kiszemelő Xabi Alonso számára, hogy
eltökélt szándékuk a magyar klasszis bármi áron történő megtartása.
Ők is hozzátették, amiről már egy ideje szó van, vagyis hogy a Premier League-címvédő Vörösök szeretnék meghosszabbítani Szoboszlai jelenlegi, 2028 júniusáig szóló szerződését, hogy lehetőleg minél hamarabb pontot tegyenek a nyugtalanító kérdéseket – még akkor is, ha a portál szakírója, Pete O'Rourke szerint
a Real Madrid részéről a mostani puhatolózás leginkább csak afféle kis „csínytevés...”
(Nyitókkép: AFP/Paul Ellis)