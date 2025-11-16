Ft
11. 16.
vasárnap
Liverpool Real Madrid Szoboszlai Dominik

„Szoboszlai érinthetetlen” – a Liverpool egyértelmű üzenetet küldött a Real Madridnak

2025. november 16. 14:41

A Vörösök egyértelművé tették álláspontjukat a csapat egyik legjobbjával kapcsolatban. Arne Slot eltökélt abban, hogy mindenáron megtartsa Szoboszlai Dominiket.

2025. november 16. 14:41
null

Ha hinni lehet a híreknek, nem várt sokáig a válasszal a Liverpool, már ami Szoboszlai Dominiket és a vele kapcsolatos Real Madrid-pletykákat illeti. Ahogy arról a Mandineren is beszámoltunk, a magyar válogatott csapatkapitány idénybeli világklasszis teljesítménye állítólag több rivális sztárklub, köztük a Real és a Manchester City érdeklődését is felkeltette, egyes „jól értesültek” már egy lehetséges januári váltásról írtak. 

SZOBOSZLAI Dominik; BELLINGHAM, Jude
Szoboszlai Dominik és Jude Bellingham egyelőre biztosan nem lesznek csapattársak a Real Madridnál (Fotó: MTI/AP/Jon Super)

Ezt is ajánljuk a témában

Arne Slot mindenáron ragaszkodi Szoboszlai Dominikhez

A Football Insider szerint most annyi fejlemény történt az ügyben, hogy Arne Slot és a liverpooli vezetés állítólag rövid úton egyértelművé a Real és vezetőedzője, a Szoboszlait a Blancók középpályájára kiszemelő Xabi Alonso számára, hogy 

eltökélt szándékuk a magyar klasszis bármi áron történő megtartása.

Ők is hozzátették, amiről már egy ideje szó van, vagyis hogy a Premier League-címvédő Vörösök szeretnék meghosszabbítani Szoboszlai jelenlegi, 2028 júniusáig szóló szerződését, hogy lehetőleg minél hamarabb pontot tegyenek a nyugtalanító kérdéseket – még akkor is, ha a portál szakírója, Pete O'Rourke szerint 

a Real Madrid részéről a mostani puhatolózás leginkább csak afféle kis „csínytevés...”

(Nyitókkép: AFP/Paul Ellis)

pandalala
2025. november 16. 14:50
höhh, ezt nem láttuk jönni :-D majd meglátjuk h lesz-e menni ....
