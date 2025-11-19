Teljes ledöbbenés: már a választások előtt bevezetnék a Tisza-adót Budapesten

Mióta Szaniszló vezeti Pestszentlőrinc–Pestszentimrét, szinte minden szakpolitikai területen szembemegy a kormányzattal. Amikor a kabinet tehermentesít, a baloldali vezető pluszterheket vetne ki.
Emlékezetes, hogy az önkormányzat korábban a légi utasokat adóztatta volna meg 1000 forinttal, továbbá 300 forint per négyzetméter arányban termőföldadót vetett volna ki a külterületen fekvő, az ingatlannyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, halastó művelési ágban szereplő földrészletekre.
Szaniszlóék korábbi adóemelési próbálkozásai érthető okokból elbuktak, vissza kellett vonniuk őket.
Tisza-adó: máris itt az első próbálkozás – némi csavarral
Most azonban építményadó néven érkezne a jelentős emelés: „nem illeti meg a mentesség a magánszemély tulajdonos adóalanyt, amennyiben az ingatlanát lakáscélú bérbeadás útján hasznosítja” – olvasható az előterjesztés módosításában.