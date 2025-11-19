Ft
Tarr Zoltán Tisza-adó Magyar Péter sarc adóemelés Szaniszló Sándor

Teljes ledöbbenés: már a választások előtt bevezetnék a Tisza-adót Budapesten

2025. november 19. 18:12

A XVIII. kerületben hamarosan elfogadhatják azt az adóemelési javaslatot, amely jelentős pluszterheket róna a vállalkozókra. Sokak szerint a Tisza-adó első előfutára lehet a javaslat.

2025. november 19. 18:12
null
Nagy Gábor
Nagy Gábor

November 20-án minden bizonnyal elfogadják Budapesten azt a javaslatot, amely szerint az egyik városrészben jelentősen megemelnék a vállalkozó polgárok terheit. Sokan a Tisza-adó előfutárának tekintik Szaniszló Sándor, a XVIII. kerület ellenzéki polgármestere által benyújtott előterjesztést, amely alapján 2026. január 1-jétől mindenkinek adóznia kellene, akinek lakcímére vállalkozás székhelye vagy telephelye hatósági nyilvántartásba bejegyzésre került.

Tisza-adó: máris itt az első próbálkozás
Tisza-adó: máris itt az első próbálkozás

Szaniszló Sándor (korábban az MSZP-ben, jelenleg a Demokratikus Koalícióban politizáló polgármester) közel áll a Tisza Párt úgynevezett szakpolitikai elképzeléseihez.

„Én abba a közösségbe tartozom, amely szimpátiával figyeli a Tisza munkáját; rendszeresen egyeztetünk; sőt, legutóbb már közel nyolcvan százalékos arányban együtt is szavaztunk” – fogalmazott a Partizán műsorában.

Mióta Szaniszló vezeti Pestszentlőrinc–Pestszentimrét, szinte minden szakpolitikai területen szembemegy a kormányzattal. Amikor a kabinet tehermentesít, a baloldali vezető pluszterheket vetne ki.

Emlékezetes, hogy az önkormányzat korábban a légi utasokat adóztatta volna meg 1000 forinttal, továbbá 300 forint per négyzetméter arányban termőföldadót vetett volna ki a külterületen fekvő, az ingatlannyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, fásított terület, halastó művelési ágban szereplő földrészletekre.

Szaniszlóék korábbi adóemelési próbálkozásai érthető okokból elbuktak, vissza kellett vonniuk őket.

Tisza-adó: máris itt az első próbálkozás – némi csavarral

Most azonban építményadó néven érkezne a jelentős emelés: „nem illeti meg a mentesség a magánszemély tulajdonos adóalanyt, amennyiben az ingatlanát lakáscélú bérbeadás útján hasznosítja” – olvasható az előterjesztés módosításában.

Ugyanis Szaniszlóék eredeti elképzelése az volt, hogy mindenkinek adóznia kell, akinek lakcímére vállalkozás székhelye vagy telephelye hatósági nyilvántartásba bejegyzésre került.

Ám – gyaníthatóan – az óriási felháborodás miatt az utolsó pillanatban hátrébb lépett a kerületi baloldal, és most csupán a bérbeadó lakáspiacot veszik célba ezzel a sarccal: az adó mértéke kedvezmény nélkül 3050 forint lenne négyzetméterenként évente.

A tervezett adóemelés a bérbeadó mellett a bérbevevőt úgyszintén érintheti majd közvetetten, miután nincs kizárva annak a lehetősége, hogy a Tisza-adót a bérleti díj emelésével kompenzálják az érintett ingatlanok tulajdonosai. A tervezetet IDE, a kedvezményeket IDE kattintva érhetik el.

Az ügyben megkerestük a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamarát, érdeklődve, történt-e bármilyen egyeztetés az önkormányzat és a Kamara között. Amint reagálnak, jelezzük.

A Magyar Péter-féle Tisza Párttal több kérdésben is egyetértő és rendszeresen egyeztető Szaniszló tehát már most arra az útra lépne, amelyet a legnagyobb ellenzéki párt politikusai és szakértői többször beharangoztak.

Nem lehet szó nélkül elmenni a Tisza alelnöke, Tarr Zoltán, valamint Dálnoki Áron korábbi elszólásai mellett: gyakorlatilag az adóemeléssel járó progresszív jövedelemadó-rendszer visszavezetését támogatnák egy esetleges kormányváltás után.

  • Az Indexhez is eljutott egy dokumentum, amely szerint Magyar Péterék napirendre vették, hogy az átlagos jövedelműek adókulcsa 15 százalékról 22 százalékra nőne, és bevezetnének egy felső, 33 százalékos kulcsot is.
  • A Tisza Párt az adórendszer átalakítását a társasági adóra is kiterjesztené: az Index értesülései szerint a társasági adót a jelenlegi 9 százalékról 27 százalékra emelnék, sőt, egy háromsávos, 20–30–40 százalékos nyereségadó-rendszer bevezetését is fontolgatják.

Előkerült annak a Tarr Zoltánnak a neve, aki szerint a választások után „mindent lehet”

A XVIII. kerületi adóemelési tervezet azért is pikáns, mert mint kiderült, az adott választókerületben az a Tarr Zoltán is indul – először az előválasztásnak nevezett belső tiszás fórumokon –, aki korábban úgy fogalmazott: a kritikus kérdésekről (például adóemelésről) nem beszélnek kampányidőszakban, de ha győznek Magyar Péterrel, „utána mindent lehet”.

Mindenesetre Szaniszló Sándor az előterjesztés preambulumában már a kormányt okolja – megágyazva annak a közhangulatnak, amelyről Magyar Péter brüsszeli képviselőtársa, Kollár Kinga beszélt:

Minél rosszabb Magyarországnak, annál jobb a Tisza Pártnak.”

Képek forrása: Facebook

 

