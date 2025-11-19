Ft
Marco Rossi magyar válogatott FIFA világranglista

Újabb csapás Rossiéknak: nem elég az írek elleni vereség, a FIFA is rátett egy lapáttal

2025. november 19. 19:12

A FIFA közzétette legfrissebb világranglistáját.

2025. november 19. 19:12
null

A magyar válogatott négy helyet rontva a 41. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) legfrissebb, szerdán nyilvánosságra hozott világranglistáján, amelyet továbbra is az Európa-bajnok spanyolok vezetnek.

A magyar válogatott a 41.
A spanyolok az első helyen, a magyar válogatott a 41. (Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU / Anadolu via AFP)

A FIFA honlapja alapján Marco Rossi szövetségi kapitány csapata azért csúszott hátra, mert novemberben azután, hogy Jerevánban 1–0-ra legyőzte az örmény csapatot, a Puskás Arénában 3–2-re kikapott az írektől világbajnoki selejtezőn. Utóbbi válogatott így a magyarokat megelőzve megszerezte a pótselejtezőt érő második helyet a csoportban. 

Az előzőleg a portugálokat is felülmúló írek három pozíciót léptek előre és jelenleg az 59. helyen állnak. A közvetlen élmezőnyben nem változott a sorrend, a spanyolokat az argentinok, a franciák és az angolok követik. A brazilok viszont kettőt javítva a portugálok elé kerültek és már ötödikek.

FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés):

  • 1. (1.) Spanyolország 1877,18 pont
  • 2. (2.) Argentína 1873,33
  • 3. (3.) Franciaország 1870
  • 4. (4.) Anglia 1834,12
  • 5. (7.) Brazília 1760,46
  • 6. (5.) Portugália 1760,38
  • 7. (6.) Hollandia 1756,27
  • 8. (8.) Belgium 1730,71
  • 9. (10.) Németország 1724,15
  • 10. (11.) Horvátország 1716,88
  • ...41. (37.) MAGYARORSZÁG 1496,29

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Magyar–ír összefoglaló:

 

