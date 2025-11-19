Újabb csapás Rossiéknak: nem elég az írek elleni vereség, a FIFA is rátett egy lapáttal

A magyar válogatott négy helyet rontva a 41. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) legfrissebb, szerdán nyilvánosságra hozott világranglistáján, amelyet továbbra is az Európa-bajnok spanyolok vezetnek.

A spanyolok az első helyen, a magyar válogatott a 41. (Fotó: BURAK AKBULUT / ANADOLU / Anadolu via AFP)

A FIFA honlapja alapján Marco Rossi szövetségi kapitány csapata azért csúszott hátra, mert novemberben azután, hogy Jerevánban 1–0-ra legyőzte az örmény csapatot, a Puskás Arénában 3–2-re kikapott az írektől világbajnoki selejtezőn. Utóbbi válogatott így a magyarokat megelőzve megszerezte a pótselejtezőt érő második helyet a csoportban.