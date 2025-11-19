Újabb csapás Rossiéknak: nem elég az írek elleni vereség, a FIFA is rátett egy lapáttal

Egy kulcskérdés eldőlt: Bognár György elárulta, lenne-e Marco Rossi utódja a magyar válogatottnál
Orbán Viktor társaságában szerepelt az M4 Sport műsorának vendégeként a Paks vezetőedzője.
A FIFA közzétette legfrissebb világranglistáját.
A magyar válogatott négy helyet rontva a 41. a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség (FIFA) legfrissebb, szerdán nyilvánosságra hozott világranglistáján, amelyet továbbra is az Európa-bajnok spanyolok vezetnek.
A FIFA honlapja alapján Marco Rossi szövetségi kapitány csapata azért csúszott hátra, mert novemberben azután, hogy Jerevánban 1–0-ra legyőzte az örmény csapatot, a Puskás Arénában 3–2-re kikapott az írektől világbajnoki selejtezőn. Utóbbi válogatott így a magyarokat megelőzve megszerezte a pótselejtezőt érő második helyet a csoportban.
Ezt is ajánljuk a témában
Orbán Viktor társaságában szerepelt az M4 Sport műsorának vendégeként a Paks vezetőedzője.
Az előzőleg a portugálokat is felülmúló írek három pozíciót léptek előre és jelenleg az 59. helyen állnak. A közvetlen élmezőnyben nem változott a sorrend, a spanyolokat az argentinok, a franciák és az angolok követik. A brazilok viszont kettőt javítva a portugálok elé kerültek és már ötödikek.
FIFA-ranglista (zárójelben az előző helyezés):
(MTI/Mandiner)
Ezt is ajánljuk a témában
Nem megy a Puskás Arénában.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor
Magyar–ír összefoglaló: