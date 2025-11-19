Elemző: Sokaknak most eshetett le a tantusz, hogy Magyar Péterék a régi baloldalt juttatnák hatalomra

Az az érzésem, hogy sokan csak most döbbentek rá, hogy Magyar Péterrel csupán a régi baloldal térne vissza. Pedig aki követte az elmúlt hónapok eseményeit, az ezen nem lepődhet meg.”

A politikai elemző rámutatott: „A közösségi médiában például a régi baloldali garnitúra tolja a Tisza kampányát – elég csak arra gondolni, hogy Fekete-Győr András, Hadházy Ákos vagy a kommunista Jámbor András más-más módon, de a Tisza kampányában dolgozik. Emellett

az a balliberális propagandasajtó, amelyik 2022-ben Márki-Zay Péter mögé állt be, most Magyar Pétert támogatja. De ugyancsak beszédes, hogy azok a baloldali szakértők, mint például Kéri László, Petschnig Mária Zita vagy Surányi György, akik már évtizedek óta a baloldalt segítik, szintén feltűnnek a Tisza-szigetek rendezvényein.”

„Mindezek fényében nem meglepő, hogy a Tisza jelöltjei is baloldaliak, akik ugyanazt a világot hoznák vissza, mint ami 2010 előtt jellemezte Magyarországot: