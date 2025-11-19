Elemző: Sokaknak most eshetett le a tantusz, hogy Magyar Péterék a régi baloldalt juttatnák hatalomra

Új párt? Ugyan már – régi baloldal új köpönyegben: ez a Tisza-jelöltlista!
A Tisza Párt „új politikát” hirdet, mégis a baloldal régi hálózata, gyurcsányista káderek, MSZP-s kötődések és brüsszeli NGO-figurák sorakoznak a jelöltlistáján.
„Egyszer már kipróbáltuk, láttuk, hogy tragikus vége van, szerintem nem érdemes mégegyszer…” – vélekedett a politikai elemző.
„Sorra kapom az üzeneteket Budapestről és vidékről is a Tisza jelöltjeivel kapcsolatosan, melyben megírjátok, hogy
a jelöltlista tele van gyurcsányista háttéremberekkel, MSZP-s kötődésekkel, LMBTQ-aktivistákkal, brüsszeli NGO-aktivistákkal vagy éppen a saját EP-stábjának embereivel”
–írta Deák Dániel politikai elemző szerdai Facebook-posztjában.
Pedig aki követte az elmúlt hónapok eseményeit, az ezen nem lepődhet meg.
Hozzátette:
Az az érzésem, hogy sokan csak most döbbentek rá, hogy Magyar Péterrel csupán a régi baloldal térne vissza. Pedig aki követte az elmúlt hónapok eseményeit, az ezen nem lepődhet meg.”
A politikai elemző rámutatott: „A közösségi médiában például a régi baloldali garnitúra tolja a Tisza kampányát – elég csak arra gondolni, hogy Fekete-Győr András, Hadházy Ákos vagy a kommunista Jámbor András más-más módon, de a Tisza kampányában dolgozik. Emellett
az a balliberális propagandasajtó, amelyik 2022-ben Márki-Zay Péter mögé állt be, most Magyar Pétert támogatja. De ugyancsak beszédes, hogy azok a baloldali szakértők, mint például Kéri László, Petschnig Mária Zita vagy Surányi György, akik már évtizedek óta a baloldalt segítik, szintén feltűnnek a Tisza-szigetek rendezvényein.”
„Mindezek fényében nem meglepő, hogy a Tisza jelöltjei is baloldaliak, akik ugyanazt a világot hoznák vissza, mint ami 2010 előtt jellemezte Magyarországot:
adóemelések, megszorítások, a brüsszeli parancsok teljesítése.
Egyszer már kipróbáltuk, láttuk, hogy tragikus vége van, szerintem nem érdemes mégegyszer…” – vonta le a következtetést Deák Dániel.
Mint ismert, nyilvánosságra hozta a Tisza Párt országgyűlési jelölt-jelöltjeit.
Miközben Magyar Péter a régi politika leváltását ígéri, jelöltlistája tele van gyurcsányista háttéremberekkel, MSZP-s kötődésekkel, LMBTQ-aktivistákkal, brüsszeli NGO-aktivistákkal és saját EP-stábjának embereivel. Már nem kérdés, Magyar Péterrel a régi baloldal térne vissza. Korábbi cikkünkben össze is gyűjtöttük, milyen régi balosok, gyurcsányisták és LMBTQ-aktivisták indulnak a tiszás képviselőségért és hol.
