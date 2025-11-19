Ft
gyurcsányista Tisza Magyar Péter baloldal

Elemző: Sokaknak most eshetett le a tantusz, hogy Magyar Péterék a régi baloldalt juttatnák hatalomra

2025. november 19. 18:38

„Egyszer már kipróbáltuk, láttuk, hogy tragikus vége van, szerintem nem érdemes mégegyszer…” – vélekedett a politikai elemző.

null

„Sorra kapom az üzeneteket Budapestről és vidékről is a Tisza jelöltjeivel kapcsolatosan, melyben megírjátok, hogy 

a jelöltlista tele van gyurcsányista háttéremberekkel, MSZP-s kötődésekkel, LMBTQ-aktivistákkal, brüsszeli NGO-aktivistákkal vagy éppen a saját EP-stábjának embereivel” 

–írta Deák Dániel politikai elemző szerdai Facebook-posztjában.

Deák Dániel

Facebook

Idézőjel

Sokan csak most döbbentek rá, hogy Magyar Péterrel csupán a régi baloldal térne vissza

Pedig aki követte az elmúlt hónapok eseményeit, az ezen nem lepődhet meg.

Hozzátette: 

Az az érzésem, hogy sokan csak most döbbentek rá, hogy Magyar Péterrel csupán a régi baloldal térne vissza. Pedig aki követte az elmúlt hónapok eseményeit, az ezen nem lepődhet meg.”

A politikai elemző rámutatott: „A közösségi médiában például a régi baloldali garnitúra tolja a Tisza kampányát – elég csak arra gondolni, hogy Fekete-Győr András, Hadházy Ákos vagy a kommunista Jámbor András más-más módon, de a Tisza kampányában dolgozik. Emellett 

az a balliberális propagandasajtó, amelyik 2022-ben Márki-Zay Péter mögé állt be, most Magyar Pétert támogatja. De ugyancsak beszédes, hogy azok a baloldali szakértők, mint például Kéri László, Petschnig Mária Zita vagy Surányi György, akik már évtizedek óta a baloldalt segítik, szintén feltűnnek a Tisza-szigetek rendezvényein.”

„Mindezek fényében nem meglepő, hogy a Tisza jelöltjei is baloldaliak, akik ugyanazt a világot hoznák vissza, mint ami 2010 előtt jellemezte Magyarországot: 

adóemelések, megszorítások, a brüsszeli parancsok teljesítése. 

Egyszer már kipróbáltuk, láttuk, hogy tragikus vége van, szerintem nem érdemes mégegyszer…” – vonta le a következtetést Deák Dániel.

A Gyurcsány-korszak arcai, szocik, LMBTQ-aktivisták

Mint ismert, nyilvánosságra hozta a Tisza Párt országgyűlési jelölt-jelöltjeit.

Miközben Magyar Péter a régi politika leváltását ígéri, jelöltlistája tele van gyurcsányista háttéremberekkel, MSZP-s kötődésekkel, LMBTQ-aktivistákkal, brüsszeli NGO-aktivistákkal és saját EP-stábjának embereivel. Már nem kérdés, Magyar Péterrel a régi baloldal térne vissza. Korábbi cikkünkben össze is gyűjtöttük, milyen régi balosok, gyurcsányisták és LMBTQ-aktivisták indulnak a tiszás képviselőségért és hol.
 

Nyitókép: AFP / Kisbenedek Attila

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
logoff-mihaly
•••
2025. november 19. 21:05 Szerkesztve
Most komolyan! Bárkit ez meglepett? Bárkit meglepett, hogy egy megint fizetett kreálmány fogja a régi a fingokat az új seggből eregetni? Efftársak! Ne bolondozzunk mán! A többi pofa meg birodalmi fűrészpor.
Válasz erre
3
0
jetilovag
2025. november 19. 20:58
a tisza szektás agyhalottak a kecskémet is megszavaznák ha pötyi azt indítaná......🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣...há büdös agyhalott köcsögök.....há nem?...há mé?
Válasz erre
2
0
nemenvagyoken
2025. november 19. 20:35
A tiszás csürhe most kedvére tombolhat, Proli jelöltekre voksolhat maholnap. Megmondtam én régen, hogy majd erre ébredsz, Tiszás logó alatt megjön az SZDSZ. Ha tiszás prolira egy ikszet behúznál, Rögtön kizsebelnek, mire felocsúdnál. A teljes vagyonod rögtön semmivé lesz, Tiszás logó alatt megjött az SZDSZ. Jövő áprilisban kerüljük a viccet, Fideszes jelöltre kell tenni az ikszet. Ha így teszel, azzal nagyot nem is tévedsz, S pillanatok alatt megbukik a téesz, Tiszás logó alatt újragyúrt SZDSZ.
Válasz erre
0
0
Kanmacska
2025. november 19. 20:04
Magyar Péter pártja azzal akar átverni sokakat, hogy nemzeti pártnak mutatja magát és időnként nemzeti jellegű retorikát is használ. Ezt sokan el is hiszik. Bezzeg a baloldaliak már a TiSza indulásától fogva pontosan tudják, hogy globalista, bolsevik típusú pártról van szó és tömegével állnak a zászlói alá! A TiSzát támogatják a volt SZDSZ-esek, a volt maszoposok, a jakobinusokká vált jobbikosok, a libsi mómentumosok, a Klárát rühellő dékások. Sok büdös kommunista gyűjtőpártja a TiSza! Ne higgyük el, hogy nem paktál az óbaloldallal! A TiSza vissza akarja állítani a Gyurcsány kormány gazdaság- és szociálpolitikáját, azaz a megszorításokat, a nyomort! A TiSza elárulja és árulja Magyarországot!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!