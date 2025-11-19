Ft
Sokan csak most döbbentek rá, hogy Magyar Péterrel csupán a régi baloldal térne vissza

2025. november 19. 13:45

Pedig aki követte az elmúlt hónapok eseményeit, az ezen nem lepődhet meg.

2025. november 19. 13:45
null
Deák Dániel
Deák Dániel
Facebook

„Sorra kapom az üzeneteket Budapestről és vidékről is a Tisza jelöltjeivel kapcsolatosan, melyben megírjátok, hogy a jelöltlista tele van gyurcsányista háttéremberekkel, MSZP-s kötődésekkel, LMBTQ-aktivistákkal, brüsszeli NGO-aktivistákkal vagy éppen a saját EP-stábjának embereivel. Az az érzésem, hogy sokan csak most döbbentek rá, hogy Magyar Péterrel csupán a régi baloldal térne vissza. Pedig aki követte az elmúlt hónapok eseményeit, az ezen nem lepődhet meg.

A közösségi médiában például a régi baloldali garnitúra tolja a Tisza kampányát – elég csak arra gondolni, hogy Fekete-Győr András, Hadházy Ákos vagy a kommunista Jámbor András más-más módon, de a Tisza kampányában dolgozik. Emellett az a balliberális propagandasajtó, amelyik 2022-ben Márki-Zay Péter mögé állt be, most Magyar Pétert támogatja. De ugyancsak beszédes, hogy azok a baloldali szakértők, mint például Kéri László, Petschnig Mária Zita vagy Surányi György, akik már évtizedek óta a baloldalt segítik, szintén feltűnnek a Tisza-szigetek rendezvényein.

Mindezek fényében nem meglepő, hogy a Tisza jelöltjei is baloldaliak, akik ugyanazt a világot hoznák vissza, mint ami 2010 előtt jellemezte Magyarországot: adóemelések, megszorítások, a brüsszeli parancsok teljesítése. Egyszer már kipróbáltuk, láttuk, hogy tragikus vége van, szerintem nem érdemes még egyszer...”

Nyitókép: AFP / Kisbenedek Attila

