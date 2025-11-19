„Sorra kapom az üzeneteket Budapestről és vidékről is a Tisza jelöltjeivel kapcsolatosan, melyben megírjátok, hogy a jelöltlista tele van gyurcsányista háttéremberekkel, MSZP-s kötődésekkel, LMBTQ-aktivistákkal, brüsszeli NGO-aktivistákkal vagy éppen a saját EP-stábjának embereivel. Az az érzésem, hogy sokan csak most döbbentek rá, hogy Magyar Péterrel csupán a régi baloldal térne vissza. Pedig aki követte az elmúlt hónapok eseményeit, az ezen nem lepődhet meg.