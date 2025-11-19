Ft
Ft
10°C
3°C
Ft
Ft
10°C
3°C
11. 21.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 21.
péntek
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Európa konferencia szakember Budapesti Corvinus Egyetem egyetem

A Corvinuson vitatták meg, hogy lehet válságálló egy egyetem

2025. november 19. 17:57

Európa legnagyobb felsőoktatási minőségbiztosítási konferenciájáról üzenetet is küldtek: „Lásd meg a lehetőséget a bizonytalanságban!”

2025. november 19. 17:57
null
Bokor Gábor
Bokor Gábor

Novemberben tartották a Budapesti Corvinus Egyetemen Európa legnagyobb felsőoktatási minőségbiztosítási konferenciáját, a European Quality Assurance Forumot. A három- napos rendezvényre ötszáz szakember érkezett a világ minden tájáról a magyar fővárosba, hogy megvizsgálja, hogyan tudnak stabilak maradni, sőt fejlődni az egyetemek a felsőoktatást elérő, egymást követő válságok közepette. 

Szabó Lajos György, a Corvinus egyetem oktatási rektorhelyettese a konferencián házigazdaként felidézte az egyetem új „Híd-stratégiájának” értékkészletét. Elmondta, az együttműködés, a rendszerszintű gondolkodás, a kiválóság és az integritás értékei mélyen rezonálnak a felsőoktatási minőségbiztosítás legnagyobb európai fórumának témáival. „Ha ezeket az értékeket integráljuk a stratégiába, a minőségbiztosítás a mindennapok szerves részévé és adminisztratív kötelezettség helyett formáló erővé válik a Corvinuson” – jegyezte meg. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve

Két közvélemény-kutatás, ami bizonyítja: valóra vált Orbán Viktor mesterterve
Tovább a cikkhezchevron

Köszöntőt mondott Szilágyi János Ede, a Magyar Felső­oktatási Akkreditációs Bizottság elnöke is, aki ismertette a hazai minőségbiztosítási rendszer átalakításának részleteit. A szakember kiemelte, hogy az új intézményi akkreditációs keret, a rugalmasabb programértékelés és az egyetemi professzori kritériumrendszer átdolgozása azt szolgálja, hogy a minőségbiztosítás ne puszta ellenőrzés legyen, hanem olyan szakmai együttműködés az intézményekkel, amely segíti a folyamatos fejlődésüket. 

A nagy presztízsű rendezvényre meghívást kapott Jamil Salmi marokkói felsőoktatási szakértő is, aki előadásában arról beszélt, milyen kihívásokkal néz szembe ma az iparág. A Világbank korábbi szakértője öt rendszerszintű elemet emelt ki, amely alapjaiban alakítja át az egyetemek működését: a koronavírus-járvány nyomán felgyorsult digitális átállást; a több országban jelentkező költségvetési megszorításokat; a mesterséges intelligenciá­hoz kötődő technológiai átalakulást; az éghajlatváltozás terheit; valamint a demokratikus keretekre és az akadémiai szabadságra nehezedő nyomást. 

Szavai szerint a felkészült felsőoktatásnak több válasza is van e kihívásokra: idetartozik a hallgatóközpontú, projekt- és kompetenciaalapú oktatás, továbbá a minőségszemlélet, amely nem elsősorban a formális követelményekre, a szabályzatokra és a papírmunkára, hanem a tanulási eredményekre és a ténylegesen megszerzett kompetenciákra figyel. 

„Fontos, hogy a külső ellenőrzés túlsúlya helyett a belső minőségkultúrát és a folyamatos fejlesztést támogassuk, hogy az intézmények működésében következetesen érvényesüljön a fenntarthatóság és a társadalmi felelősségvállalás, illetve hogy a stratégiai tervezés kockázatelemzésre és tudatos kockázatkezelésre épüljön” – emelte ki. 

Jamil Salmi beszédében kifejtette, a minőségbiztosítás akkor lehet valódi kapaszkodó egy változó, bizonytalan környezetben, ha egyszerre őrzi szakmai függetlenségét, ösztönzi az intézményi innovációt, és erősíti a bizalomra, átláthatóságra és közös értékekre épülő együttműködést. 

„A közösen kialakított keretek pedig abban segíthetnek, hogy az európai felsőoktatás a válságok között is ellenálló, nyitott maradjon, és előretekintsen” – szögezte le. A felsőoktatási szakértő a kollégáknak és az érdeklődőknek  elárulta, jó előre mérlegelni kell a következményeket, ez tesz minket válságállóvá. 

A konferencia felszólalói egyetértettek abban, hogy a minőségbiztosításban dolgozó szakemberek feladata továbbra is az, hogy a hallgatók, az egyetemek és a társadalom egészének érdekeit képviseljék, és fenntartsák a bizalom és az együttműködés intézményes kereteit.

Nyitókép: Ficsor Márton

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!