A Corvinuson vitatták meg, hogy lehet válságálló egy egyetem

Köszöntőt mondott Szilágyi János Ede, a Magyar Felső­oktatási Akkreditációs Bizottság elnöke is, aki ismertette a hazai minőségbiztosítási rendszer átalakításának részleteit. A szakember kiemelte, hogy az új intézményi akkreditációs keret, a rugalmasabb programértékelés és az egyetemi professzori kritériumrendszer átdolgozása azt szolgálja, hogy a minőségbiztosítás ne puszta ellenőrzés legyen, hanem olyan szakmai együttműködés az intézményekkel, amely segíti a folyamatos fejlődésüket.

A nagy presztízsű rendezvényre meghívást kapott Jamil Salmi marokkói felsőoktatási szakértő is, aki előadásában arról beszélt, milyen kihívásokkal néz szembe ma az iparág. A Világbank korábbi szakértője öt rendszerszintű elemet emelt ki, amely alapjaiban alakítja át az egyetemek működését: a koronavírus-járvány nyomán felgyorsult digitális átállást; a több országban jelentkező költségvetési megszorításokat; a mesterséges intelligenciá­hoz kötődő technológiai átalakulást; az éghajlatváltozás terheit; valamint a demokratikus keretekre és az akadémiai szabadságra nehezedő nyomást.

Szavai szerint a felkészült felsőoktatásnak több válasza is van e kihívásokra: idetartozik a hallgatóközpontú, projekt- és kompetenciaalapú oktatás, továbbá a minőségszemlélet, amely nem elsősorban a formális követelményekre, a szabályzatokra és a papírmunkára, hanem a tanulási eredményekre és a ténylegesen megszerzett kompetenciákra figyel.